Búsqueda implacable: las 12 horas en que la constituyente Nancy Márquez estuvo “desaparecida”

Alrededor de la 1.20 horas de la madrugada de este martes, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte recibió una denuncia que movilizó tanto a efectivos de Carabineros como de la PDI. Y es que seis horas antes, a eso de las 19.36, Jaime Figueroa había perdido contacto con la mujer con quien se relacionada en calidad de asesor, la consejera constitucional de Los Lagos Nancy Carola Márquez (CS), por lo que concurrió hasta la 21° Comisaría de Estación Central para denunciar su presunta desaparición, con lo que los antecedentes se elevaron hasta las manos del fiscal de flagrancia Felipe Olivari.

Las diligencias se desencadenaron tras la primera sesión de pleno del Consejo Constitucional -órgano que tiene a cargo la redacción de una propuesta de nueva Constitución-, cuando, como pudo conocer La Tercera PM, Figueroa y Márquez se separaron para que ella fuera a retirar una maleta que había dejado en custodia en el terminal de buses ubicado en las cercanías de la estación de Metro Universidad de Santiago.

Aunque la antropóloga de 43 años pretendía retirar rápidamente su equipaje para así regresar al apart hotel donde se estaba alojando cuando viene de Ancud a Santiago para asistir a las sesiones del Consejo, todo se vio truncado cuando sufrió el robo de su celular. Eso, en definitiva, fue lo que generó que su asesor no pudiera comunicarse con ella y temiera lo peor.

Además, en medio de las horas en que Figueroa no podía tomar contacto con Márquez -de acuerdo con lo revelado por fuentes conocedoras del caso- ingresó a su correo electrónico, advirtiendo que la profesional había solicitado un traslado vía la aplicación de Uber, pero que nunca tomó el viaje.

Eso fue lo que lo llevó a estampar la denuncia, y lo que motivó que la Fiscalía ordenara que la Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana de la PDI realizara las primeras diligencias para dar con el paradero de la consejera.

Sin embargo, todo quedó en nada cuando en torno a las 7.25 de la mañana el equipo de Márquez le indicó a efectivos policiales que ya habían tomado contacto con ella, que estaba bien y que se había tratado de un mal entendido. Lo que se inició como una presunta desgracia, finalmente terminó en un simple hurto de celular.

Todo ello, como reconoció la misma consejera tras arribar esta jornada a la sede del Congreso en Santiago, luego de que su madre los pusiera al tanto. Fue con ella con quien la antropóloga tomó contacto a primera hora de este martes.

Como dijo Márquez el número de su madre es el único que sabe de memoria y la llamó de inmediato tras percatarse del contenido que se estaba difundiendo por la televisión. Como reveló ella misma, y según pudo conocer este medio, sólo había quedado incomunicada y pasó la noche en un apart hotel ubicado en calle Merced.

Junto con despejarse esas interrogantes, en las historias de su cuenta de Instagram realizó una publicación en la que se leía: “La Consejera Constitucional Nancy Carola Márquez sufrió el robo de sus objetos personales, razón por la cual quedó incomunicada. Ya se pudo establecer contacto con ella. Agradecemos a todas y todos por la preocupación”.

La sesión de instalación del Consejo Constitucional, celebrada el pasado 7 de junio. FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

“Caminé más de 15 cuadras y nadie me ayudó”

Tras las horas de tensión fue la propia consejera quien abordó lo ocurrido y dio cuenta de que fue producto del robo que la afectó, que la historia tomó otro tinte. Debido al suceso se perdió el segundo pleno del Consejo, el cual se citó para discutir una prórroga a uno de los mecanismos de participación ciudadana.

“Vengo de Chiloé, soy chilota, madre de tres hijos, así que viajo todos los viernes y vuelvo los lunes para estar acá en el Consejo. Fui a buscar una maleta que dejé en custodia, salí siete y media, ocho de la noche, desde Estación Central y pedí aplicación para venirme al departamento donde me iba a quedar y fui víctima de hurto de mi teléfono. Quedé incomunicada, caminé más de 15 cuadras y nadie me prestó ayuda. De donde yo vengo, y alguien es víctima de esto, la gente te ayuda, pero acá no”, contó la representante de Los Lagos.

Márquez agregó que tomó el Metro nuevamente hasta al centro y llegó a un apart hotel en el que decidió pasar la noche. “A las siete de la mañana, cuando me despierto, me doy cuenta gracias a la prensa de que esto había tomado otros ribetes y ahí llamo a mi mamá y le cuento que estoy bien y ella es quien se comunica con mi equipo”.

“Fui víctima de un hurto como tanta gente lo ha vivido. El tema de la seguridad por cierto es un tema, lo viví ayer. Estoy bien, que es lo más importante, y agradecer a la PDI y Carabineros que se portaron muy bien y que estuvieron de manera muy profesional buscándome”, detalló la consejera del Frente Amplio.

De hecho, como constató el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, previo a que se lograra ubicar a la consejera, los investigadores habían comenzado a recabar las imágenes instaladas en las inmediaciones del terminal y desplegado una serie de recursos.