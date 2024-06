Las 24 horas en que Milei celebró su mayor serie de logros económicos hasta ahora

Fueron momentos de alegría total en las filas del presidente de Argentina, Javier Milei. No solo lograron la madrugada del jueves la aprobación en el Senado de la Ley Bases, piedra angular del modelo libertario que el mandatario planea implementar en el país vecino, sino que una serie de anuncios hizo de esas 24 horas unas muy especiales para el gobierno.

La lista de logros alcanzados en ese acotado período no es menor. Además de la Ley Bases, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) anunció en su último informe que la inflación de mayo descendió hasta el 4,2%, el número más bajo desde febrero de 2022, cuando marcó 4,7%; trascendió una posible gira a China, sumado a la renovación del swap chino, mecanismo en el que dos contrapartes, en este caso dos gobiernos, se comprometen a intercambiar divisas y que el anterior ministro de Economía y candidato presidencial peronista, Sergio Massa, logró al fin de su gestión; Milei viajó a Italia, invitado por la premier Giorgia Meloni, al G7; se produjo una caída en el riesgo país de los 1.500 puntos básicos a los 1.200; y la aprobación del Fondo Monetario Internacional (FMI) de un desembolso de US$ 800 millones.

Todo esto, en un lapso de un día.

“Pasamos de una inflación que corría al 17.000% anual a una del 50%; obedece al programa de estabilización duro que llevamos a cabo”, dijo este jueves el presidente durante un evento de la Fundación Libertad, mismo lugar en el que aseguró que “el Estado es una organización criminal”.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de Argentina, Javier Milei, conversan antes de una sesión sobre inteligencia artificial (IA), Energía, África y Mediterráneo en el segundo día de la cumbre del G7, en Italia. Foto: Reuters

Los expertos, sin embargo, llaman a la cautela. Si bien es el quinto mes consecutivo en que la inflación se desacelera en Argentina, todavía es el país con la mayor cifra mensual en el mundo, considerando que Venezuela, el más cercano, tuvo un 3,9% de inflación durante el mes pasado.

Por otro lado, esta bajó mucho antes que lo que economistas privados habían estimado. Según Clarín, esto se debe a que subestimaron la magnitud del ajuste fiscal impulsado por la administración libertaria, “pensaron que sería necesario un nuevo salto cambiario para no atrasar el tipo de cambio y que Milei aflojaría el cepo”, detalló el periódico trasandino.

“Se profundizó el proceso de desinflación en curso”, celebró el ministro de Economía, Luis Caputo. “La variación interanual del IPC fue de 276,4%, exhibiendo la primera desaceleración en la comparación de 12 meses por primera vez desde julio de 2023″, continuó, añadiendo que “es un logro de todos los argentinos. Estamos cada vez más cerca de construir el país que queremos. Recuperemos la esperanza y el orgullo de ser argentinos”.

El diario La Nación destacó que, más importante aún, “la inflación núcleo -aquella que no contempla precios regulados ni estacionales- avanzó 3,7%, el menor número desde enero de 2022. Abril había mostrado un 6,3%”.

Otro factor que explica la desaceleración es el desplome de la demanda y el uso del ancla cambiaria como medida antiinflacionaria, explicó Clarín. Pero analistas coinciden en que, para junio, podría haber un rebote debido al aumento de tarifas y del valor del dólar.

El entonces candidato presidencial argentino Javier Milei sostiene una motosierra durante un acto de campaña en Buenos Aires, el 25 de septiembre de 2023. Foto: Reuters

“Es posible que la inflación de mayo sea un piso transitorio. En junio computarán los aumentos de transporte (metro en la Ciudad de Buenos Aires, a mediados de mayo, y otro ajuste en junio), naftas, y electricidad y gas (ajustes en la parte de generación, con transporte y distribución todavía suspendido) y, nuevamente, prepagas”, dijo al citado medio la consultora LCG.

José Luis Brea, editor jefe de la sección Economía de La Nación, planteó en una columna que “dado que el gobierno se autoimpuso la necesidad de mostrar siempre un IPC menor al del mes anterior, el dato será seguido de cerca y con morbo, listo para ser usado por la política para un lado o para el otro”.

El economista Miguel Kiguel escribió en La Nación que, para Milei, “no todo fue color de rosa. El ajuste llevó a una fuerte recesión, solo comparable con las de la pandemia y la del fin de la convertibilidad. También hubo una enorme caída del salario real y del poder de compra de las jubilaciones, algo que afecta a gran parte de la población. Lo llamativo es que a pesar de estas malas noticias, Milei mantiene una imagen positiva muy alta, lo que muestra un amplio apoyo a un programa que, aunque duele, genera esperanza”. Y añadió: “Llegó el tiempo de la sintonía fina, de pasar de la motosierra y la licuadora al bisturí y el exprimidor”.

En la misma línea, el medio económico Ámbito Financiero destacó que el impacto de la recesión se grafica en el mercado laboral, que perdió 120.000 puestos de trabajo netos entre diciembre 2023 y marzo 2024, con 96.000 asalariados públicos menos y otros 69.000 privados. La cifra solo se amortigua con los 40.000 trabajadores que viven de su propio negocio.

Sobre China, el panorama es más complejo, al menos desde el ámbito político e ideológico. Pese a que en el pasado Javier Milei incluso dijo que “no solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista”, su viaje aparece como una posibilidad tras la renovación del swap por 5.000 millones de dólares, según dijeron fuentes cercanas al mandatario a La Nación.

Milei es recibido por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en Savelletri, Italia. Foto: Reuters

La relación entre el líder anarcocapitalista y China ha sido compleja. Milei sabe que requiere de los dólares chinos para su proyecto, pero no puede renunciar a su propuesta ideológica. Desde la llegada al poder de Milei, Beijing reclama que se paralizaron las represas hidroeléctricas de Santa Cruz, Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, ambas financiadas por China, por ejemplo. Pero, al mismo tiempo, la canciller Diana Mondino viajó al gigante asiático en abril en una gira de tres días.

Para Clarín, tanto el viaje al G7 como el anuncio de China “son positivos”, ya que “ambos se identifican más con la agenda de un jefe de Estado que con la de un participante en foros entusiastas de ideales del siglo XIX”.