Las claves del polémico borrador con el que la Corte Suprema de EE.UU. revocaría el aborto

La noche de este lunes se supo que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, con una mayoría de jueces conservadores, planea revocar el fallo Roe vs. Wade, una sentencia del tribunal que en 1973 le dio protección de rango constitucional al derecho a abortar. De concretarse, más de la mitad de los 50 estados del país podría prohibir la interrupción del embarazo, en un giro de enorme impacto en uno de los temas más divisorios de la política norteamericana.

La “bomba” judicial, filtrada por el portal Politico, ya puso en guardia a demócratas y republicanos: los primeros, en busca de defender el derecho a aborto a nivel federal; los segundos, en su mayoría entusiasmados con la revocación del históco fallo de Roe vs. Wade.

La senadora demócrata Elizabeth Warren se une a los manifestantes durante una protesta frente a la Corte Suprema de EE.UU., en Washington. Foto: Reuters

La filtración

La noche del lunes el medio norteamericano Politico reveló lo que sería un borrador de un dictamen de la Corte Suprema, redactado en febrero y respaldado por cinco de los nueves jueces de la institución. El objetivo de este borrador: revocar la sentencia que garantizó el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo a nivel federal, el fallo Roe contra Wade. La decisión, consagrada por el tribunal máximo en 1973, sería anulada debido a “estar terriblemente equivocada desde un inicio”. El documento, de 98 páginas y firmado por el juez Samuel Alito, refleja la opinión de a la nueva mayoría conservadora del máximo tribunal.

La filtración en sí es inédita, ya que normalmente no se habían hecho públicas las discusiones al interior de la Corte Suprema. El texto deja en claro en su intención de tumbar los precedentes de 1973, y también de 1992, en el caso Planned Parenthood contra Cassey. “Su motivación fue excepcionalmente endeble y aquella decisión ha tenido consecuencias perjudiciales. Lejos de lograr un consenso nacional en torno al tema del aborto, Roe y Casey atizaron el debate y profundizaron en la división”, justifica el borrador.

Dado que se trata solo de un borrador, se espera que el fallo definitivo no se conozca hasta finales de junio o principios de julio. La gravedad del caso reside en que, de aprobarse la anulación de Roe vs. Wade, más de la mitad de los estados norteamericanos prohibiría automáticamente el aborto en sus territorios, ya que era el fallo de 1973 el que les impedía vetar la interrupción del embarazo.

Reacción de La Casa Blanca

El Presidente Joe Biden no tardó en comentar la filtración del borrador, señalando que las mujeres tienen un “derecho fundamental” al aborto, y llamó a los votantes a “elegir candidatos a favor del aborto en noviembre”. Este 8 de noviembre son las elecciones de medio término en Estados Unidos, y se eligen a senadores y representantes. El tema del aborto es uno particularmente divisivo entre los norteamericanos, y mientras los demócratas tienden a estar a favor de su legalización, los republicanos se inclinan por reinstaurar su prohibición.

Postura demócrata

Menos de 12 horas después de la filtración, los líderes demócratas del Congreso lanzaron un comunicado conjunto, calificando el borrador filtrado como una “abominación”, y acusando a los magistrados conservadores de la Corte Suprema de “estar trizando la Constitución”. El líder de la mayoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer, dio una conferencia junto a la presidenta de la Cámara Baja, Nacy Pelosi, en la que anunció que la Cámara Alta apoyará una legislación federal respecto al aborto.

En tanto, Pelosi comentó: “Si el reporte es cierto, la Corte Suprema estaría preparándose para infligir una de las mayores restricciones a nuestros derechos en los últimos 50 años, no solo en contra de las mujeres, sino contra todos los norteamericanos. Los votos de los magistrados conservadores para anular Roe Vs. Wade infligirían una abominación, uno de las peores y más dañinas decisiones de la historia moderna”.

En tanto, legisladores del lado más progresista del Partido Demócrata se mostraron listos para defender en sus cámaras el fallo Roe vs. Wade. El senador Bernie Sanders y la representante Alexandria Ocasio-Cortez llamaron al Congreso en general a impulsar una legislación federal que proteja la sentencia. “La gente votó demócrata precisamente para liderar en momentos peligrosos como este, para volver ley el fallo Roe vs. Wade, perseguir la corrupción, y tener un presidente que use su autoridad legal para romper el estancamiento del Congreso”, tuiteó Ocasio-Cortez.

La senadora demócrata Amy Klobuchar habla durante una protesta contra la Corte Suprema. Foto: Reuters

El reclamo de los republicanos

El líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, criticó las posturas tomadas por los líderes demócratas. “Los vergonzosos comunicados del Presidente Biden, la representante Pelosi y el líder del Senado Schumer se niegan a defender la independencia judicial y el Estado de derecho, y en cambio vuelven esto un espectáculo tóxico. Unos líderes de verdad deberían estar defendiendo la independencia de la Corte incondicionalmente”, apuntó el republicano.

Además, McConnell llamó a investigar a quien fuese encontrado responsable de la filtración. “Lo de esta noche (del lunes) fue un ataque a la independencia de la Corte Suprema. Desde cualquier perspectiva, este fue otro paso en la escalada que ha tomado la izquierda radical para acosar e intimidar a los jueces federales, sustituyendo el imperio de la ley por el imperio de las turbas”, declaró.

Confirman autenticidad del borrador

En un comunicado liberado esta mañana, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, confirmó la autenticidad del borrador filtrado por Politico, junto con anunciar una investigación para encontrar al responsable de la filtración. “En la medida en que esta traición a las confianzas de la Corte pretendía socavar la integridad de nuestras operaciones, no tendrá éxito. El trabajo de la Corte no se verá afectado de ninguna manera”, señaló el magistrado.

A pesar de confirmar la autenticidad del documento, Roberts señaló que no representa necesariamente la “decisión final” de los miembros de la Corte.

"No retrocederemos", dice un cartel exhibido en una protesta contra la eventual revocación del fallo Roe vs. Wade. Foto: AP

El fallo Roe vs. Wade

En 1970, una camarera de Dallas llamada Norma McCorvey llevó a Henry Wade, fiscal del distrito en la ciudad texana, a un juicio para reclamar su derecho a abortar en el estado. El caso fue escalando y llegó en 1973 a la Corte Suprema, donde se decidió con siete de los nueve votos de los magistrados a favor de McCorvey. Esto, bajo el amparo de la decimocuarta enmienda.

El seudónimo con el que McCorvey denunció, Jane Roe, terminó convirtiéndose en un símbolo de la lucha por los derechos reproductivos en Estados Unidos. La sentencia Roe vs. Wade terminó garantizando constitucionalmente el derecho a interrumpir un embarazo hasta la semana 23 de gestación.

Consecuencias de la eventual revocación

El fallo de Roe vs. Wade, válido a nivel federal, impide a las leyes de cada estado prohibir por completo el aborto. El problema es que, de aprobarse la revocación de esta barrera, muchísimos estados rápidamente podrían poner trabas e incluso hacer de nuevo ilegal la interrupción del embarazo.

Según el Guttmacher Institute, 22 estados tienen en espera prohibiciones “casi totales” del aborto, la mayoría de estas bloqueadas por la sentencia Roe vs. Wade. En tanto, 13 estados tienen leyes llamadas “gatillo”, ya que solo las limita el fallo de 1973, por lo cual su revocación las activaría inmediatamente. La mayoría de estos estados se encuentra en el Sur y el Medio Oeste, destacando entre ellos Texas, Kentucky y Oklahoma.