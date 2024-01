Las claves para entender el triunfo de Trump en Iowa

El exPresidente Donald Trump tuvo una contundente victoria la noche del lunes en el caucus de Iowa al imponerse con 51% de los votos. Si bien, su triunfo era esperado, la holgura de sus resultados fue tal que incluso muchos portales de noticias lo dieron por ganador antes de que se contaran todos los votos.

Pese a que enfrenta múltiples acusaciones judiciales y que dedicó poco tiempo en el estado, fue capaz de movilizar a los votantes de la clase trabajadora y a los evangélicos con una operación de participación altamente profesionalizada, indicó el portal Politico. Incluso sus electores hicieron frente a un clima muy helado.

Trump no solo consiguió eso, sino que ganó por un margen histórico, derrotando a sus principales rivales, Ron DeSantis y Nikki Haley. Un contendiente improbable, Vivek Ramaswamy, terminó la noche abandonando la carrera y dándole su apoyo.

Con una participación esperada de más de 109.000 personas (significativamente menos que los 187.000 de 2016), superó el récord anterior de margen de victoria para un candidato republicano no titular.

El candidato presidencial republicano y ex presidente estadounidense Donald Trump está flanqueado por sus hijos Donald Trump Jr. Y Eric Trump mientras habla en Des Moines, Iowa, EE.UU., el 15 de enero de 2024. Foto: Reuters

“Este tren salió de la estación”, dijo a Politico, Jimmy Centers, un estratega republicano no aliado de Iowa, sobre el desempeño de Trump. “Y a falta de una consolidación masiva del campo, para cuando New Hampshire comience a votar, será realmente difícil atraparlo”, añadió.

Inmediatamente después de los resultados, mientras los candidatos se reunían con sus partidarios en varios hoteles y lugares del área de Des Moines, el camino a seguir para los rivales de Trump parecía cada vez más estrecho. Para los veteranos del estado, estaba claro que Iowa había cumplido su propósito de dar un impulso.

“Iowa hizo lo que se suponía que debía hacer: redujo el campo”, dijo a Politico David Kochel, veterano agente republicano de Iowa.

Según el diario The Wall Street Journal, “los resultados mostraron cómo el partido se ha unido alrededor de Trump, a pesar de sus falsas afirmaciones de que le robaron las elecciones de 2020 y sus abrumadores problemas legales”. El expresidente enfrenta 91 cargos penales relacionados en gran parte con su manejo de documentos clasificados y sus esfuerzos por anular las elecciones presidenciales de 2020. Fue acusado en los últimos días de su primer mandato en la Casa Blanca por su papel en la incitación al motín del 6 de enero de 2021 en el Capitolio. Su posterior absolución por parte del Senado dejó abierta la posibilidad de esta campaña de retorno.

“Independientemente de lo que venga después, la victoria de Trump en Iowa equivale a una notable resurrección de una carrera política que antes parecía hecha trizas”, dijo The New York Times.

“Trump ha pasado los últimos tres años consolidando metódicamente su poder para preparar su propia restauración. Incluso sus cuatro acusaciones por delitos graves y su condición de único ex presidente estadounidense que alguna vez ha enfrentado cargos penales han unido a muchos republicanos detrás de sus afirmaciones de ‘interferencia electoral’ y victimismo a manos de los demócratas y el ‘Estado profundo’”, escribió el diario.

El gobernador de Florida y candidato presidencial republicano Ron DeSantis habla en su partido de vigilancia del caucus de Iowa en West Des Moines, Iowa, EE.UU., el 15 de enero de 2024. Foto: Reuters

Trump se benefició de una confluencia de acontecimientos: una campaña hábil de su parte, errores de sus rivales y casualidades que jugaron a su favor. “No todo era inevitable”, dijo a The Wall Street Journal, David Kochel, un veterano agente republicano de Iowa que se desempeñó como estratega jefe de la campaña de Jeb Bush en 2016. “Un montón de opciones se suman para determinar dónde estamos”.

Entre las decisiones más significativas de Trump estuvo su negativa a debatir con sus rivales. “Su ausencia en los momentos más vistos de las primarias obligó a sus rivales a pelear entre sí y les robó cualquier oportunidad de hacer mella en su ventaja. Y así, si bien Iowa ha desempeñado tradicionalmente un papel clave en la selección de candidatos, eso ocurrió en este ciclo incluso antes de que comenzara la votación”, escribió The New York Times.

El ex vicepresidente Mike Pence, el senador Tim Scott y el ex gobernador Chris Christie se retiraron después de no lograr ningún impulso significativo. Otro exrival republicano, el gobernador Doug Burgum de Dakota del Norte, respaldó a Trump el domingo.

Ahora, el calendario republicano se centrará en New Hampshire, donde las encuestas muestran que se espera que Trump enfrente un fuerte desafío por parte de Haley en un estado donde los votantes independientes también pueden votar. La campaña de Trump y su súper PAC aliado ya han estado cubriendo ese estado con publicidad contra Haley, una señal de su competitividad antes de las primarias del 23 de enero.