Las gestiones de RN para insistir en bajar a Duque de disputa por Santiago

Hasta la sede de Renovación Nacional (RN), llegó el el diputado Johannes Kaiser (Ind. ex-Republicano), para reunirse con el senador y presidente de ese partido, Rodrigo Galilea. El objetivo: abordar la candidatura del abogado Aldo Duque a la municipalidad de Santiago, donde Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) lleva al exministro Mario Desbordes (RN).

Y es que Kaiser es una de las autoridades que se ha involucrado directamente en la candidatura del abogado, a tal nivel que habría puesto a disposición su equipo parlamentario. Eso sí, desde RN sostienen que la reunión en ningún caso fue para abordar el tema de Duque, mientras que otras fuentes sostienen que sí es algo que se conversó.

Al respecto, conocedores del encuentro, aseguran que se acordó en darle una vuelta a la posibilidad de elegir al candidato mediante encuesta.

Lo anterior, en medio de que el jurista haya hecho público durante este jueves que consiguió las firmas para inscribir su candidatura independiente en la comuna. Algo que, en todo caso, fuentes de Chile Vamos ponen en duda.

Diputado Johannes Kaiser

Es en ese contexto en que desde la coalición han insistido en que la oposición debe llevar un solo candidato a competir contra la actual alcaldesa Irací Hassler (PC). Por lo mismo, según fuentes del sector, Renovación Nacional (RN) es el partido que ha liderado las conversaciones con el entorno de Duque y miembros del Partido Social Cristiano (PSC) -colectividad que respalda al abogado- para encontrar un mecanismo que permita dejar al exsecretario de Estado como la única carta.

Al respecto, desde la directiva de la tienda de Antonio Varas reconocieron que continúan con las gestiones, sin embargo, evitaron adelantar cómo se ha dado esa conversación.

Lo cierto es que, junto a los acercamientos que ha realizado RN y el resto de Chile Vamos, se suma que el mismo Desbordes se ha involucrado en las conversaciones. De hecho, según reconocen en su entorno, el también exdiputado se ha reunido varias veces con Duque ha conversar la posibilidad de que desista de su candidatura, sin embargo, hasta el momento no han llegado a acuerdo.

“Hemos tenido conversaciones, nos tenemos respeto y seguiremos conversando para que vaya uno solo, pero es legítimo si quiere seguir yendo a la papeleta”, aseguró Desbordes a La Tercera.

Mario Desbordes (Foto: Aton)

Y es que según mencionan, la decisión de bajar a no a Duque depende más del diputado Kaiser. En ese contexto, aseguran que los socialcristianos estarían dispuestos a apoyar a Desbordes y que por eso Duque habría empezado a juntar las firmas para ir como candidato independiente.

Por otra parte, conocedores de las conversaciones que han sostenido los dos candidatos aseguran que Duque ha transparentado que no quiere ser el responsable de que Irací Hassler se mantenga dirigiendo el municipio.

Al respecto, el vicepresidente del PSC, Héctor Muñoz, aseguró que “Aldo Duque sigue vigente y va a ir a la papeleta el 27 de octubre. Nosotros lo hemos manifestado y Aldo también lo ha manifestado, él está disponible a buscar un mecanismo para elegir un solo candidato que elijan los ciudadanos de Santiago”.

En esa línea, si bien indicó que realizar una primaria convencional es difícil, debido a que resta menos de un mes para la inscripción de las candidaturas, no descartó la posibilidad de hacer una “encuesta validada por los dos comandos o los dos partidos”.

“Esperamos que la respuesta de Mario Desbordes y de Chile Vamos sea si se va a realizar esta encuesta validada por los comandos. Si eso es así, vamos a tener mecanismo, no hay otras opciones, no se va a bajar una candidatura por encuestas que son validadas por ellos mismos, no corresponde”, aseguró Muñóz.

En el entorno de Desbordes, por su parte, aseguran que el exministro triplica a Duque en los sondeos, incluso en algunos que son públicos con los de la Universidad del Desarrollo (UDD), por lo que se perfila para competir incluso si el abogado llega a la papeleta.

Aldo Duque en Santiago

Duque, en tanto, confirmó a La Tercera que sostuvo dos conversaciones con Desbordes y que, por el momento, ambos se han comprometido a realizar una campaña limpia, sin ataques personales.

“No tengo ninguna razón para bajarme, pero siempre esta en evaluación, esperar qué decide el comando de Mario”, señaló Duque y aseguró que “Chile Vamos no me ha llamado nunca”.

Las gestiones, hasta ahora frustradas, para bajar al candidato del PSC se arrastran desde fines de abril, donde a las conversaciones de Desbordes con los socialcristianos -principalmente con las diputadas Francesca Muñoz, la presidenta de la tienda, Sara Concha, y Muñóz- se suman esfuerzos de las mismas directivas de Chile Vamos.

Ejemplo de ello es el llamado que el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, realizó personalmente a Duque a mediados de abril, para pedirle que se baje de la carrera por Santiago. “Muy respetuosamente me lo pidió, fue un diálogo muy grato entre caballeros. Los argumentos fueron que debe primar la unidad “, dijo el abogado en una entrevista en Vía X.