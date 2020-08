Las tres mujeres que intercedieron ante el gobierno por el machi Celestino

Fueron dos semanas de intensas negociaciones, para ir cerrando un acuerdo que el gobierno esperaba: que el machi Celestino Córdova, condenado por su responsabilidad en la muerte del matrimonio Luchsinger-Machay, en 2013, depusiera una huelga de más de 105 días. Para ir llegando a un punto en común, el Ministerio de Justicia y el comunero mapuche tuvieron distintos intermediarios: el Instituto de Derechos Humanos (INDH), el Colegio Médico, las dos voceras de Córdova y en los últimos días, la diputada PC Karol Cariola.

La historia de esta última es conocida, pero no tanto cuál fue su rol en este conflicto. Este manto de misterio se extiende a quienes actuaron de portavoz del machi en los últimos meses.

Giovanna Tabilo Jara (54) y Cristina Romo Peralta (41) son parte de la red de apoyo al machi Celestino Córdova, desde 2018. Desde entonces, han sido las voceras del comunero mapuche, quien ese año también inició una huelga de hambre para poder visitar su “rewe” (domicilio), pero solo por 15 horas.

Tabilo y Romo, son además las voceras y negociadoras del machi. Sus interlocutoras ante las autoridades. Según conocedores de las conversaciones, son cercanas a Córdova y quienes lo han cuidado.

Ambas cuentan con un perfil en que se han encargado de la protección al machi y, más en general, de los intereses culturales del pueblo mapuche. En el caso de Tabilo, esta llegó desde Santiago a La Araucanía, donde se dedica a la venta de hierbas y productos ancestrales de la cultura mapuche. En marzo publicó en su cuenta de Twitter que vendía “remedios para la tranquilidad y armonía y protección. Kim Lawen excelente para estados de estrés ansiedad, depresión angustia, insomnio, miedos, Colon Irritable a solo $5.000. Retirar en la Victoria. Pac Santiago·”. Ayer, en tanto, en Facebook escribió que “si no está firmado no existe. Aún no se resuelve nada”, haciendo referencia a los rumores que temprano surgían respecto de un acuerdo entre Celestino y el Ministerio de Justicia.

Cristina Romo, también de Santiago, de la comuna de Pedro Aguirre Cerda (PAC), también fue parte de las negociaciones con el gobierno en 2018, para lograr la liberación de Celestino Córdova para que viajara a su “rewe”. En este sentido, ha sido parte importante de las negociaciones y de las vocerías del entorno del machi.

Es más, el 5 de agosto habló ante el Congreso para referirse a la situación del machi. “Acá lo que se está exigiendo es la aplicación de derechos, no beneficios . Lo que se exige es la aplicación del convenio por el resto de su condena. El abono de años y el cambio de medida cautelar para los que hoy están imputados”, dijo, agregando que “es imperioso, urgente, avanzar en el diálogo, en igualdad de condición, en el caso de nuestro lamien, machi Celestino, esta huelga de hambre, está dispuesto hasta llegar hasta las últimas consecuencias para que se resuelva el tema”.

Eso sí, su origen está ligado a la Educación. En 2012 trabajó en labores de apoyo al trabajo docente del Colegio Eugenio Pereira Salas en Pedro Aguirre Cerda.

Romo, además, participó en 2018 de la Consulta Indígena como profesora de educación general básica, en que se consultó a docentes de la Región Metropolitana, quienes eran representantes de pueblos indígenas, cómo mejorar la labor educativa, en base al aprendizaje de la cultura mapuche.

En la descripción de estos diálogos, se señala que debiese darse un espacio en los colegios para el aprendizaje de las lenguas indígenas, y de que se haga una valoración mayor de la cultura mapuche en los establecimientos educacionales.

Romo no cuenta con redes sociales, ni un perfil público. Quienes la conocen, la catalogan como reservada con la prensa tradicional, misma postura que ha adoptado su compañera Tabilo. Ambas fueron contactadas para este artículo, sin embargo, no hubo respuesta.

Rol de Cariola

La diputada comunista lleva años vinculada a las comunidades de la zona. Desde que era dirigente estudiantil, como presidenta de la Federación de la Universidad de Concepción, y en sus dos periodos como parlamentaria ha ido estableciendo un lazo con dirigentes de distintas comunidades.

En 2017, durante la huelga de hambre de la machi Francisca Linconao, ya había viajado a Nueva Imperial para conocer la situación de la mujer, quien también fue formalizada en el marco del caso Luchsinger Mackay.

Por su cercanía con las comunidades de la zona, se trasladó semanas atrás a La Araucanía para constatar el estado de salud en que se encontraba Córdova. En esa oportunidad, explica a La Tercera PM, tuvo acceso a los informes médicos, los que evidenciaban que una huelga de hambre seca “sería irreversible”. Por lo mismo, se ofreció en esa oportunidad ante sus voceras y familia “para ponerse a disposición de contribuir al proceso de las conversaciones que se estaban llevando con el Ejecutivo y encontrar caminos de solución”.

“Ahí tuve acceso al primer informe de salud de Celestino, donde la médica tratante me planteó que una huelga seca podría ser fatal y en muy pocas horas”, sostiene la parlamentaria comunista. Tras esa visita, la palrmanetaria fue contactada por las voceras y familia del machi, desde donde le transmitieron que se habían retomado las conversaciones con el gobierno para buscar un posible acuerdo.

“Por supuesto accedí y ahí tuve un par de conversaciones con el ministro Larraín para ayudar a fortalecer la llegada de las propuestas, la disposición del machi a flexibilizar algunas de sus solicitudes como, por ejemplo, el tema del tiempo en su rewe, él había solicitado seis meses inicialmente. Y tratando de empujar en definitiva que se llegue a buen puerto”, explica Cariola.