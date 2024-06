¿Le avisaron o no? En La Moneda aseguran que el martes se le informó a Lagos de su salida de Interior

Durante la tarde de este miércoles la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (Partido Comunista), buscó hacer un gesto a su colectividad y decidió contactar a la secretaria general de su partido, Bárbara Figueroa, para abordar la desvinculación del asesor Juan Andrés Lagos (PC) de la Subsecretaría del Interior, lo que generó la ira de la directiva del PC, ya que el periodista es uno de los dirigentes más importantes de la colectividad.

Su presidente, Lautaro Carmona, aseguró que no estaba al tanto de la decisión y que se enteró de la noticia por la prensa, es decir, tras la publicación de La Tercera PM de este miércoles. Es más, Carmona elevó el tono e indicó que “en estas 24 horas todavía no tengo ninguna explicación. Insisto, no es obligación, es solo si uno quiere. Una explicación al que está a cargo del PC, que es la condición de la militancia de Juan Andrés Lagos y que de eso se hizo todo un debate público, particularmente de parte de la derecha, exigiendo incluso la salida por su condición de comunista”.

Según quienes conocieron del intercambio entre Jara y Figueroa, la secretaria de Estado le reconoció a la exembajadora que los ministros del comité político sí estaban al tanto de la salida del militante histórico y lamentó la forma en que la directiva del partido se enteró de la noticia.

De hecho, en la conferencia de prensa, Carmona, acompañado de Lagos, dijo que ni siquiera le habían insinuado de una posible incomodidad. Y es más, esta mañana el exasesor de Interior aseguró en radio Nuevo Mundo que “nunca se me dijo que estaba ad portas de una situación que iba a concluir con mi salida”.

Pero en La Moneda -que no han abordado públicamente el tema- en privado difieren de esa versión: aseguran que el martes Lagos visitó el palacio presidencial -algo que no hacía todos los días por su condición de contratado a honorarios- y tuvo una conversación con Monsalve, en la que habían otros asesores, en que se zanjó su salida.

Además, fuentes de gobierno aseguran que -a diferencia de la versión que han entregado los dirigentes del PC- fue Lagos quien quedó en avisar en la directiva de su partido de su desvinculación.

De hecho, la mayoría de los ministros del comité político, entre ellos Carolina Tohá (PPD), Álvaro Elizalde (PS), Camila Vallejo (PC), Antonia Orellana (FA) y Jara, sí estaban al tanto del despido de Lagos, ya que era una decisión que había sido tomada hace semanas, entre otras razones, por la incomodidad que generaban sus declaraciones sobre el régimen de Venezuela y sus cuestionamientos al sistema de justicia tras la detención del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), de quien es muy cercano.

La Tercera intentó contactar a Lagos por la versión de La Moneda, sin embargo, no hubo respuesta.

Monsalve, por otro lado, ha optado por no entregar una versión oficial de la salida del asesor y este jueves no salió a los patios del palacio de gobierno para evitar dar declaraciones.

En el Partido Comunista, por su parte, descartan cortar relaciones con el gobierno ni escalar el conflicto, pero durante la tarde de este jueves se reunirá la comisión política para profundizar en la salida de Lagos y abordar las explicaciones que les han entregado.

Por lo pronto, en el PC esperan que tras la salida del asesor ingresen nuevos militantes del partido a la Subsecretaría del Interior que en estos días ha sufrido varias modificaciones: además del asesor salió la jefa de la división de seguridad pública y el jefe de la división de Gestión y Modernización de las Policías.