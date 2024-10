Le quedan tres días: la recta final de Vivanco ante la Suprema

El escrito con que durante los próximos días la suspendida ministra Ángela Vivanco se defenderá de los hechos que sustentan el cuaderno de remoción que le abrieron sus pares en la Corte Suprema está prácticamente listo. Desde su entorno transmiten que en el transcurso de esta jornada sus abogados ultimarán los detalles y que, junto con eso, entrarán de lleno en la preparación de los descargos por las dos acusaciones ingresadas en su contra

Lo anterior porque luego de que ayer lunes el pleno del máximo tribunal desechara el incidente de nulidad que presentó la magistrada para intentar invalidar el proceso de expulsión, se activó la cuenta regresiva para que se cumpla el plazo fatal que le fue otorgado para presentar el texto con su contestación frente a los “reparos” de los supremos, el cual se fijó para este viernes 4 de octubre.

Y es que si bien el viernes 27 de septiembre la defensa de la jueza -integrada por Cristóbal Osorio y Juan Carlos Manríquez- hizo llegar a sus pares un escrito con miras a que se suspendiera el proceso, sabían que este no tendría buena acogida y siguieron trabajando con la convicción de que estaban en la recta final de los trámites.

Eso sí, la respuesta que emanaron los titulares de la Suprema generó extrañeza en el entorno de Vivanco. Considerando que se habían jugado esa última carta haciendo referencia a filtraciones respecto del trabajo de una comisión que tiene carácter de secreta y reservada -como las declaraciones de los relatores que la denunciaron-, estimaban que a lo menos podrían haber abierto un sumario, pero eso no ocurrió.

“Advirtiendo que el contenido de la publicación en Ciper el pasado 27 de septiembre coincide con los antecedentes del cuaderno de remoción, consistentes en el informe evacuado por la Comisión de Ética y las minutas suscritas por funcionarios que renunciaron a la confidencialidad, los que fueron proporcionados íntegramente a la ministra señora Vivanco Martínez para su adecuada defensa, no se observa la existencia de filtración de información reservada, razón por la cual se rechaza el incidente de nulidad interpuesto”, se leía en la respuesta del pleno.

Así las cosas, en el entorno de la jueza se afianzó aun más la teoría de que su suerte ya está echada y que probablemente el procedimiento seguirá estando “alejado del Estado de Derecho”.

La suspendida ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.

“Serán presentaciones contundentes”

Pese a que en el entorno de Ángela Vivanco distintos personeros consideran que no tiene mucho margen para defenderse, sus abogados insisten en que intentarán derribar las acusaciones y hechos que se le imputan. Advierten, en ese sentido, que varios de los elementos expuestos están más que alejados de la realidad.

“Estamos trabajando en cuatro frentes. En las dos causas penales, en las cuestiones de fondo del expediente de la Comisión de Ética y por el cuaderno de remoción ante la Corte Suprema y, además, preparando nuestras defensas para las dos comisiones parlamentarias por las acusaciones constitucionales. Vamos a ocupar todos los plazos que las leyes y los reglamentos nos confieren, no vamos adelantar cuestiones de forma ni de fondo de esas estrategias, aunque sí hemos notado que estos cuatro frentes se han iniciado, principalmente, por publicaciones de prensa y algunas declaraciones, de las cuales solo tenemos extractos y minutas”, manifestó el abogado Juan Carlos Manríquez.

En el mismo sentido, agregó: “A pesar de lo dificultoso que es tratar en el fondo con expedientes hechos con titulares de prensa donde se aseveran determinados hechos -que de a poco hemos establecido que no son como se han relatado-, vamos a hacer una presentación lo más contundente, seria, sistemática y profunda, confiando en que en cada una de esas cuatro jurisdicciones vamos a hallar gente profesional que va a poder leerlas, escucharlas y analizarlas con paciencia, detención y objetividad”.

“En la medida en que vayamos avanzando, vamos a poder también ir dejando en claro aquello que hasta ahora nadie ha querido ver ni oír de la versión de la ministra Vivanco, y creemos que muchos se van a sorprender cuando vean que la realidad dista mucho de aquello que se ha señalado en titulares”, complementó el penalista.

La suspendida ministra Ángela Vivanco enfrenta la recta final por cuaderno de remoción abierto en su contra (Jonnathan Oyarzún/Aton Chile)

Frente contra Urrutia

En paralelo a las mencionadas aristas, además, la suspendida ministra mantiene un frente abierto en contra del juez Daniel Urrutia, del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, y contra quien presentó una solicitud para que quede inhabilitado de conocer de la causa que se sigue en su contra y que lidera la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer. Esto, por la evidente “enemistad” que tendría -a juicio de la magistrada- hacia ella.

Y en el marco de esa presentación fue que Urrutia recientemente emitió su pronunciamiento, descartando lo planteado por la suspendida suprema.

Pese a ello, durante la tarde de ayer viernes Manríquez ingresó un nuevo escrito ante la Corte de Apelaciones para que se consideren sus exposiciones. “Es evidente que el requisito de imparcialidad, que además es una garantía del debido proceso, puede verse gravemente afectado cuando un juez emite comentarios en redes sociales sobre un caso que luego debe resolver. El principio de imparcialidad exige que los jueces mantengan una actitud neutral y objetiva en todas las etapas de un proceso, sin mostrar inclinaciones o prejuicios que puedan comprometer su juicio”, se lee en el documento de dos carillas al que tuvo acceso La Tercera.

Y sumó: “Es fundamental no solo que el juez sea imparcial, sino que también lo parezca, y por ello no es una justificación suficiente que el Sr. Juez Daniel Urrutia manifieste que sus opiniones sobre la Sra. Vivanco se refieren a cuestiones estrictamente administrativas y funcionarias. Para asegurar el derecho constitucional a un proceso racional y justo, la “imparcialidad” con la que debe actuar el juez requiere una objetividad incuestionable, de tal manera que al momento de dictar sentencia no esté influenciado por ningún factor externo que pueda afectar sus decisiones”.