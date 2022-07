Leitao vs. Sharp: el duelo que marca la elección en la Asociación Chilena de Municipalidades

Este jueves comenzó en Viña del Mar la asamblea de las Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), que integra 320 municipios, con el propósito de renovar los integrantes de su directorio, comité ejecutivo y comisiones técnicas, además de fijar su agenda programática. Y en el ambiente ya se erigen dos fuertes postulantes para reemplazar a Carlos Cuadrado (Huechuraba) en la presidencia: Carolina Leitao (Peñalolén) y Jorge Sharp (Valparaíso).

Leitao: la carta fuerte de la DC

De forma tentativa, los cinco pactos y la bancada de independientes han deslizado sus candidatos y apoyo. Hasta ahora, la alcaldesa Leitao (DC) suma el apoyo de su pacto, Unidos por la Dignidad -integrado por 60 jefes comunales decé y cuatro del Partido Progresista- y también desde la coalición Socialismo Democrático (PR, PPD, PS, PL y Nuevo Trato).

“Me alegra mucho poder contribuir a dar una conducción unitaria y transversal al municipalismo de Chile. Lograr la alianza en una mesa directiva de todas las fuerzas que por décadas hemos aportado de distintas formas a la equidad y progreso del país y sumar a las nuevas, es algo muy significativo. Nuestra asociación tendrá entre sus misiones contribuir desde el terreno a la gobernabilidad del país en tiempos de turbulencias y dificultades y representar las necesidades de los municipios desde las zonas más extremas” dijo Leitao a La Tercera.

Al contar con 64 miembros, su pacto puede optar a seis cupos en el comité ejecutivo. En ese sentido, otros alcaldes que la acompañarían en la lista serían otros jefes comunales en su tercer y último período: Javier Muñoz (Curicó), Álvaro Ortiz (Concepción), que probablemente podría integrar la directiva, y Rafael Vera (Vicuña).

Víctor Donoso (DC, Cabildo) dijo que la candidatura de Leitao responde a que la alcaldesa es “muy transversal. En el municipalismo lleva bastante tiempo. Siempre ha tenido un liderazgo. No me extraña que tenga más apoyo, porque representa muy bien las inquietudes que estamos viviendo”. Lo que propone su lista, agregó, es potenciar la descentralización, la equidad territorial y la modernización de los municipios.

Edgardo González (DC, Llay Llay) añadió que la edil tiene “un liderazgo bien convocante, que conoce mucho la realidad de los territorios y de los municipios. Pareciera que no hay persona más preparada para asumir este desafío que ella (...) hoy día la figura más fuerte, o que se posiciona como probable triunfadora en la elección, es Carolina (Leitao) y tiene que ver con eso, su transversalidad: hay alcaldes de la izquierda que conocen su gestión. También hay de centro derecha que valoran el trabajo que se ha hecho”. Y agregó que incluso podría conseguir apoyos de alcaldes de la derecha, pues “que sea de centro izquierda genera grados de confianza en otros sectores políticos. No me causa extrañeza que eso podría ocurrir el día de hoy”.

El apoyo del Socialismo Democrático a la DC

Desde el Socialismo Democrático explicaron su apoyo a Leitao. Rodrigo García (PPD, Cartagena) explicó que “todos los alcaldes de Chile transversalmente tenemos los mismos problemas. Hoy el apoyo hacia una lista que pueda lograr avances en mejorar, y nivelar la cancha, para que los municipios puedan contar con la misma cantidad de recursos por habitante y se transformen en verdaderos gobiernos comunales (...) las alianzas que se producen es porque compartimos muchos temas políticos. Y al mismo tiempo vamos a trabajar y cobrar la palabra al Presidente Boric, que inyecte la cantidad de recursos que comprometió en la campaña” al Fondo Común Municipal.

Asimismo, desde Apruebo Dignidad -que incluye a partidos del Frente Amplio, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y el PC- también se estaría evaluando el apoyo a la alcaldesa de Peñalolén. Pero nada está zanjado. Flavia Torrealba, presidenta de la FRVS, comentó sobre los candidatos que podrían postular al comité ejecutivo que “nuestros alcaldes están en un proceso de reflexión. Apruebo Dignidad está viendo cuál es la mejor opción para esta asociación. Que además tiene un rol tan importante que cumplir en este momento sobre todo. Hay que avanzar hacia la autonomía comunal, pero también hacia la garantía de algunos servicios que los municipios tienen que entregar. Resolver los problemas de la cantidad de (personal a) honorarios que tienen los municipios, que es un maltrato laboral evidente”.

El alcalde Daniel Jadue (Recoleta, PC) no sería postulado como presidente de la lista del pacto Chile Digno, pero no se descarta que pueda ser candidato a integrante del comité.

Desde el Frente Amplio, a su vez, que incluye a los municipios liderados por ediles RD, CS, PL y Comunes, se levanta la figura de Carla Amtmann (RD, Valdivia) para integrar el comité ejecutivo.

Francisco Riquelme (RD, Casablanca) comentó que “las negociaciones están en curso. Pero un criterio basal es acompañar como fuerza política una mesa que esté por el Apruebo y se comprometa con profundizar la descentralización de la asociación, con presencia de regiones y equilibrio paritario. En este sentido, como RD nuestra candidata es Carla Amtmann, quien genera consenso dentro del conglomerado y en independientes cercanos”.

Bancada de independientes: las tendencias de Sharp y Gierke

Dentro de la bancada de independientes fuera de pacto, que tiene apoyo del Partido Humanista, figuran 79 alcaldes. Y se cuentan al menos dos movimientos: uno liderado por Jorge Sharp (Valparaíso) y otro por Mario Gierke (Cabrero).

Sharp se reunió recientemente en la comuna de Peumo con una decena de alcaldes indepedientes para configurar la “bancada municipal independiente”. Hoy algunos alcaldes andaban con chapitas alusivas a la facción y desde la interna se propondrá una lista para la asociación.

Este jueves, el edil de la comuna porteña sostuvo en Twitter que su bancada, a través de la “Carta de Peumo”, propone cuatro acciones para trabajar por una nueva Achm: proponer una agenda social de carácter urgente para abordar los efectos de la compleja situación económica, construcción de una agenda legislativa de corto plazo que permita concretar cambios fundamentales y urgentes en los distintos ámbitos municipales, proponer la creación de una mesa nacional para la dictación de una nueva ley de gobiernos locales y refundar la Asociación Chilena de Municipalidades a fin de convertirla en una herramienta útil para el nuevo municipalismo chileno del siglo XXI.

Javiera Toledo (Villa Alemana) apoya esta lista, que estaría integrada por Sharp -como presidente-, Ignacio Villalobos (Petorca), Cristóbal Labra (San Joaquín), Alejandra Burgos (Curanilahue), Antonieta Oyarzo (Natales), Lorena Facuse (Cerrillos) y Claudio Segovia (Graneros).

“Llevamos una propuesta municipalista que viene a cambiar y a refundar lo que es la asociación, una asociación que tiene que tener un carácter regionalista y una participación ciudadana profunda. Y que por lo demás también tiene que tener un justo medio entre no esperar que le vaya mal al presidente pero sí defender a los municipios (…) es importante que retomen el valor en este nuevo proceso constituyente. Que de aprobarse una nueva Constitución entonces el proceso legislativo va a estar profundamente municipalista, donde se le va a dar mas atribuciones a los municipios” dijo Toledo.

La otra facción es liderada por el alcalde Gierke, quien estaría disponible para presidir la Achm. Comentó que la idea es “convocar a los alcaldes independientes de manera transversal buscando la unidad para fortalecer el municipalismo, ese es el esfuerzo que estamos haciendo”.

Gierke sumaría el apoyo de diversos alcaldes del sur, como Alfonso Coque (IND, Cunco), presidente de la asociación de municipalidades Región de la Araucanía. “El alcalde de Cabrero visito muchos municipios. Quedamos de juntarnos y ver qué decisiones vamos a tomar. Todavía no está nada zanjado”.

“Lo que queremos es que lleguen recursos a la Araucanía (...) Por eso el gobierno, en el presupuesto, debe poner más plata. El presidente anunció que aumentaría el FMC. Esta la oportunidad de hacerlo. Nosotros los alcaldes administramos pobreza (…) solamente con la plata que llega del FCM, porque no tenemos empresas que tributen en nuestras comunas. Hoy podría cambiarse la ley, para que las forestales tributen donde tienen plantado”, por ejemplo, Mininco y Arauco, con presencia en su comuna.

Alcalde Talcahuano: el candidato de Chile Vamos

Chile Vamos (RN, UDI, Evopoli y el Partido Regionalista Independiente Demócrata) ha propuesto como presidente de la asociación de municipalidades a Henry Campos (Talcahuano).

Paula Retamal (UDI, Parral) dijo que “nosotros estamos apostando por Henry Campos, que ha sido parte integrante de la Achm. Nos ha representado muy bien y queremos seguir en esa línea. Tiene conocimiento, una comuna bastante grande y una realidad territorial en este caso de lo que es el sur de Chile. Ahí es donde en nuestro caso necesitamos representatividad”.

Retamal agregó respecto de la elección que “lo que queremos es transparencia (…) porque claramente estamos ante un plebiscito nacional, del 4 de septiembre, y tendemos a pensar de que esta oportunidad es una oportunidad para la izquierda, para la DC, para el PC, para el FA, para unirse. Tendemos a pensar, espero que sea yo la malintencionada, y que no sea así, de que ellos se estén transformando en una coalición solamente para pasar la aplanadora en este caso a Chile Vamos. Es algo que no vamos a aceptar”.

Otros municipios que podrían integrar esta lista son Retiro y San Javier. El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, y el de Pelarco, Bernardo Vásquez, también estarían entre los candidatos.

El alcalde Campos, a su vez, confirmó que, hasta ahora, iría de presidente de la lista, y que “en Chile Vamos creemos que es importante ir avanzando en la integración de una mesa donde estén todos representados (...) pero pensando siempre en la unidad e integridad que hoy tiene la Achm”.

Claudia Adasme (RN, Papudo) comentó que “para nosotros como Chile Vamos hoy lo más importante es lograr mantener la transversalidad política que tiene la Achm, y defender desde ese punto, desde ese organismo, la descentralización, que es tan importante para los municipios”.

Por su parte, Enrique Neira (IND-RN, Angol) no descartó apoyar a un candidato independiente: “Uno en estas cosas tiene que ser disciplinado, pero en base a propuestas. Yo no me caso solamente por ser definido en un sector político si no hay de por medio una propuesta que convenza, en relación al trabajo que se promete realizar y que yo creo que se podría realizar (…) ningún candidato me ha pedido apoyo, así que hoy me siento en libertad para apoyar al candidato que tenga la mejor propuesta, y ojalá sea de la línea a la cual yo represento”, señaló.