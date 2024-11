Liberales se desordenan y no garantizan respaldo al Frente Amplio en segunda vuelta de gobernadores

Las aguas están agitadas al interior del Partido Liberal. Ninguno de sus candidatos en la elección de gobernadores regionales logró pasar a segunda vuelta, y hoy enfrentan un dilema: respaldar o no a las cartas oficialistas.

En particular, dentro de la colectividad, presidida por Juan Carlos Urzúa, hay cuestionamientos por dos candidatos: Rodrigo Mundaca (independiente que compite a través de un cupo del Frente Amplio) en Valparaíso y Javier Vega (Partido Comunista) en Coquimbo.

En las bases, el ruido ha sido intenso. Especialmente en Valparaíso, donde Mundaca, quien obtuvo un 33,9% de las preferencias, compitió contra la carta liberal Felipe Ríos (9,65%) en la primera vuelta.

FOTO: DEDVI MISSENE

En el partido resienten que la candidatura del actual gobernador, quien tendrá que medir fuerzas con María José Hoffmann (UDI) el 24 de noviembre, representa a la izquierda “dura” y no al proyecto político que ellos pretenden consolidar. También, de acuerdo a fuentes de la colectividad, que no ha dado a conocer propuestas concretas relacionadas a la seguridad y a la atracción de inversión. De hecho, algunos de los dirigentes del partido reconocen tajantemente, en privado, que ellos no participarán de la campaña de Mundaca o de Vega en Coquimbo.

Sebastián Tobar, presidente de los liberales en la región, dijo a este medio que “nosotros estamos abiertos al diálogo con Rodrigo Mundaca, en ningún caso con Pepa Hoffmann, porque nuestro mundo es el de la centroizquierda. Estamos en conversaciones para acercar ese mundo a esta propuesta de izquierda que es Rodrigo Mundaca”.

El excandidato Bartolomé Reus, también militante liberal, afirmó que “yo espero que se logren acuerdos amplios y no excluyentes tanto con el Partido Liberal como con toda la centroizquierda”, pero advirtió que “es difícil lograr un acuerdo si no se ve un cambio de dirección real en la administración Mundaca. No se puede pretender generar alianzas si los valores liberales no se ven reflejados en el plan de desarrollo regional”.

En Coquimbo, por otra parte, se da un particularidad: el PC compite contra Cristóbal Juliá, un candidato Evópoli, partido que, según reconocen los liberales, mantiene sintonía con ellos. De hecho, ambos participan de la Liberal International y tendrán un encuentro en Santiago el 29 de este mes. El Partido Liberal no está constituido en esa región, por lo que no habrá una postura institucional local en este caso.

En la Región del Biobío la situación también es compleja. Esta semana, la directiva regional liberal emitió un comunicado en que anunciaron que apoyarían la candidatura a gobernador de Alejandro Navarro, quien compite a través de un cupo de los Regionalistas Verdes. Sin embargo, esa postura también resonó. Ayer, el abogado Rodrigo Rettig, militante liberal, publicó en su cuenta de X: “Los principios del partido parten por la defensa irrestricta de la democracia. Navarro no cumple con ese estándar (...). Personalmente, no apoyo ninguna candidatura del Biobío a gobernador”.

Pese al ruido en las distintas regiones, Urzúa enfatizó que “nosotros somos partido de coalición y obviamente apoyaremos a la coalición en todos los lugares donde tenemos ese compromiso. En aquellos lugares donde, además, competimos, obviamente estamos en conversaciones antes de hacer el apoyo explícito, para llegar a acuerdo en ciertas materias que nos interesa coordinar. Si vamos a ser parte de una campaña, de un gobierno regional, nos interesa que nuestra sensibilidad esté recogida”.

Urzúa reveló que “hubo una reunión entre Felipe (Ríos) y Rodrigo (Mundaca), con lo cual esto se está encaminando para llegar a un acuerdo”.

01.03 .2023 Santiago Entrevista a Juan Carlos Urzua candidato a alcalde por el municipio de Vitacura Foto: Juan Farias / La Tercera

El desorden liberal no es nuevo. Públicamente, ellos han respaldado la candidatura de René Saffirio (independiente) por la gobernación de La Araucanía, incluso cuando había un candidato de la alianza de gobierno, el frenteamplista Luis Penchuleo. Asimismo, un grupo de militantes liberales entregó apoyo a la candidatura de la hoy alcaldesa electa de Las Condes, Catalina San Martín (independiente), cuando la carta del pacto que agrupaba a todo el oficialismo en ese municipio era Constanza Schönhaut (Frente Amplio).