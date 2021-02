Litigios en el Tricel: Mariana Aylwin celebra rechazo de reclamación PC-FA y queda en acuerdo Atria vs. Kast

El panorama electoral de cara a la elección que definirá a los hombres y mujeres que integrarán la convención constitucional a cargo de redactar la nueva Constitución comienza a aclararse.

Esto ya que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) está comenzado a fallar diversas reclamaciones realizadas contra candidatos a integrar este órgano y cuyas postulaciones fueron aceptadas o rechazadas por el Servicio Electoral (Servel).

Una de ellas -y de las más mediáticas- fue la ingresada por partidos del pacto Apruebo Dignidad (PC-Frente Amplio- Independientes) ante la instancia, reclamando que el Servel había dado luz verde a ciertas listas que no habrían cumplido los criterios de paridad establecidos para este proceso.

El documento contó con las firmas de los timoneles de Revolución Democrática, Catalina Pérez; Comunes, Jorge Ramírez; Convergencia Social, Alondra Arellano; FRVS, Jaime Mulet; y del PC, Guillermo Teiller.

Para entender el reclamo de estos partidos tenemos que ir primero al artículo 30 transitorio de la Constitución relativo a la declaración de candidaturas a la convención -que regula el tema de la paridad- y que reza que las listas deberán respetar ciertos criterios, como el del “sistema cebra”, es decir que las candidaturas estén alternadas por hombres y mujeres, comenzando por éstas últimas (ejemplo: mujer-hombre-mujer-hombre-mujer).

También establece que en el caso de candidaturas con un número impar de postulantes, “un sexo no podrá superar al otro en más de uno”.

Bueno, justamente estos dos puntos fueron los que utilizaron los partidos de Chile Digno para reclamar ante el Tricel que 19 listas no cumplían con dichos requisitos. Una de ellas es la que integra la exministra Mariana Aylwin en el Distrito 11: ésta contenía siete candidatos y terminaba con dos hombres. Ello, según acusaba la reclamación FA-PC, no cumplía con la exigencia de que fuera “cebra”.

“Es decir, el Servel, para algunos casos, interpretó el artículo 30 de manera que algunos de los requisitos contenidos en él deben ser respetados y otros no, inscribiendo listas que no cumplían con el segundo requisito, esto es, la alternancia en los nombres que conforman la lista (conocido como “cebra”), pero también rechazó algunas listas que incumplían algunos de los criterios ahí contenidos”, señalaron los partidos en el escrito ingresado al tribunal.

Esta reclamación significó diversas críticas políticas, ya que algunos sectores interpretaron que lo que realmente buscara era “sacar por secretaría” algunas candidaturas, como la de Mariana Aylwin.

Hasta aquí todo claro.

Pero este viernes se conoció la resolución del Tricel frente a este recurso: rechazado. ¿La razón? Fue presentado fuera del plazo legal. Esto porque la ley establece que cualquier reclamación a las candidaturas a la convención debían presentarse 5 días corridos después de la publicación de las candidaturas por parte del Servel en el Diario Oficial (23 de enero). Sin embargo el escrito de los partidos se oposición ingresó el 29 de enero, un día posterior al límite, según constata el timbre del organismo con el que se valida el ingreso del recurso.

“Que la resolución 0-N° 27 del señor Director del Servicio Electoral que aceptó las candidaturas a los convencionales constituyentes, se publicó en el Diario Oficial el día sábado 23 de enero de 2021, en consecuencia, el plazo para intentar la reclamación venció el 28 de enero de 2021 y que, según consta de autos, la reclamación fue presentada el 29 de enero de 2021, esto es, el sexto día corrido siguiente de su publicación, de modo que es extemporánea”, señala el fallo del Tricel sobre la reclamación.

Por lo cual “se declara inadmisible por extemporánea, la reclamación interpuesta a fojas 1, por los partidos políticos Revolución Democrática, Convergencia Social, Partido Comunes, Federación Regionalista Verde Social y el Partido Comunista, en contra de la resolución 0-N° 27 del señor Director del Servicio Electoral, publicada en el Diario Oficial de veintitrés de enero de dos mil veintiuno”.

“Era una reclamación que no tenía cómo prosperar”

La Tercera PM se contactó con Mariana Aylwin para conocer sus impresiones respecto al fallo del Tricel, el cual celebró, pero al mismo tiempo, mostró su pesar por el hecho de que la instancia no se haya referido al fondo de la reclamación.

“Yo creo que había motivos de fondo para rechazarla, pero si hubo motivos de plazo y se rechazó, me parece que es lo que corresponde. Nosotros estábamos muy tranquilos de que era una reclamación que no tenía cómo prosperar. Me extraña eso sí que hagan... es una lástima que el tribunal haga un rechazo por tema de forma y no por el fondo, porque creo que en el fondo nosotros tenemos toda la razón”, dijo la exministra a este medio.

Consultada sobre si creía que con este recurso se buscaba “sacarla por secretaría” de la contienda constituyente, Aylwin contestó que “no me cabe duda, porque ellas plantearon... Primero, hicieron una campaña, el mundo feminista y firmaron parlamentarias y no sé qué y después la reclamación la hace el PC con sus socios. No la hicieron de forma diversa, entonces, algo huele de un intento de sacarnos del escenario electoral”.

Por su parte, Jorge Barrera, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y la Universidad San Sebastián, quien también estuvo atento a todo este debate, planteó otro punto.

“Llama la atención que Revolución Democrática, Comunes y el Partido Comunista, ingresaron reclamaciones en contra de la misma resolución del Servel, y a fin de dejar sin efecto el rechazo de determinadas candidaturas de sus partidos, pero en todos esos casos sí las ingresaron dentro de plazo. Esta sería la única reclamación extemporánea interpuesta por dichos conglomerados, lo cual resulta a lo menos extraño”, indicó.

Caso Atria

En tanto, el resultado de otra impugnación controversial podría conocerse durante las próximas horas. Se trata del reclamo que presentó el Partido Republicano de José Antonio Kast, contra la candidatura de Fernando Atria.

La reclamación ante el Tricel fue presentada por Republicanos el último día del plazo establecido (28 de enero), argumentando que el abogado -quien se presentó por el distrito 10 como independiente, por la lista Apruebo Dignidad- no cumpliría con los requisitos establecidos en la normativa vigente, relacionado a no estar afiliado a un partido político nueve meses antes de la fecha de inscripción de candidaturas (11 de enero).

Si bien el Servicio Electoral autorizó la candidatura de Atria, la ley establecía un plazo para que se ingresarán reclamaciones, lo que fue aprovechado por la tienda de Kast.

Se espera que durante el transcurso de los próximos días se conozca la resolución por parte del Tricel, la que ya se encuentra en acuerdo. Instancia donde Atria contó con la defensa del exfiscal Carlos Gajardo.

Ayer, en el marco de una actividad de campaña de la lista Apruebo Dignidad, Atria abordó el tema y se mostró confiado en que el organismo les daría la razón.

“Estamos confiados en que lo que está detrás de la reclamación del Partido Republicano y su líder, no es un argumento jurídico, sino que el deseo que yo no esté en la convención. Estoy confiado en que el Tribunal Calificador va a rechazarla”, declaró.