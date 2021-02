Exfiscal Gajardo entra a la arena electoral: defenderá a Atria ante arremetida de Kast en el Tricel

Hace tres años dejó el Ministerio Público, donde se consolidó como uno de los fiscales más conocidos por opinión pública al liderar las investigaciones por el financiamiento irregular de la política. Hoy, Carlos Gajardo, ya alejado de la persecución penal y dedicado al ejercicio libre de la profesión de abogado, entró a la arena electoral, pero no como se pensaba. Muchos especularon que haría carrera política, sin embargo decidió representar al profesor de Derecho Fernando Atria en la impugnación a su candidatura como constituyente que hizo José Antonio Kast, líder del Partido Republicano.

“Tomamos esta causa con Flavia Carbonell y Cristóbal Valenzuela porque no hay fundamento jurídico para impugnar la candidatura de Fernando Atria. Que la ciudadanía decida quiénes van a ser los que escriban la nueva Constitución y no que lo intenten sacar por secretaría”, dijo Gajardo.

Si bien la expertise del ex fiscal es en sede penal, esta vez medirá fuerzas ante el Tribunal Electoral.

En el traslado que realizó Atria a la impugnación a su candidatura por el distrito 10, y que fue visada por el Servicio Electoral, el abogado dice que no es cierto que por haber fundado y realizado el intento de fundar un partido, como fue Fuerza Común, el año pasado, esté ahora impedido de postularse como independiente por el pacto “Apruebo dignidad”, ya que el proceso de conformación quedó caduco al no haber obtenido las firmas.

En el documento, Atria expresa que “no hay aquí una renuncia a un partido para presentarse como independiente y no hay un partido político que deba ser protegido de conductas oportunistas. Quien se presenta como independiente no es un ‘díscolo’, sino un legítimo independiente que ha formado parte de una agrupación que no ha logrado constituirse legalmente como partido político”.