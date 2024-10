Llegó la hora de Vivanco: Suprema decidirá este jueves la remoción de Vivanco y alegatos serán transmitidos por el Poder Judicial TV

A eso de las 16:00 horas de este lunes 7, el pleno de la Corte Suprema comenzó el análisis de las solicitudes que hicieron los abogados Cristóbal Osorio y Juan Carlos Manríquez, en representación de la suspendida ministra Ángela Vivanco. Tras una hora y media de debate, los jueces del máximo tribunal determinaron fijar una reunión extraordinaria para este jueves 10 y dar curso a la petición de alegatos por parte de su defensa. Y no tan sólo eso. Todo será transmitido en vivo y en directo a través del canal de TV del Poder Judicial.

La última vez que se removió a un supremo, por sus propios pares, y por cargos vinculados a hechos de corrupción fue en 2001. En esa oportunidad, la defensa de Luis Correa Bulo pidió alegatos, lo que fue desestimado por el máximo tribunal. Por eso, dicen fuentes judiciales, lo que se vivirá esta semana en el Palacio de Tribunales es todo un hito para la historia del Poder Judicial.

La vocera de la Corte Suprema, Soledad Melo, fue la encargada de entregar las resoluciones de los magistrados. Una de ellas es que se convocará a una audiencia extraordinaria a las 8:30 horas, en tres días más, y ahí, en definitiva, se zanjará el cuaderno de remoción en contra de la magistrada que se abrió formalmente el 9 de septiembre pasado. Esto, luego de conocerse a través de Ciper sus conversaciones privadas con el abogado Luis Hermosilla, quien hoy está en prisión preventiva por delitos de corrupción.

Una de las situaciones que revisaron durante esta jornada los supremos son las eventuales inhabilidades que hay en el seno del máximo tribunal. Fue ahí donde por mayoría, los magistrados aprobaron la causal de implicancia que levantó el propio ministro Sergio Muñoz. Esto, ya que el magistrado manifestó que no puede participar en la decisión de removerla, pues en el Congreso se tramita una acusación constitucional que los involucra a ambos. Es decir, la situación de Vivanco en el Poder Judicial puede repercutir en su situación en el Parlamento, por lo que quedó el pleno estuvo de acuerdo y lo marginó del debate y la decisión que ese día se adopte.

Otro que manifestó sentirse impedido de tomar una decisión objetiva fue otro de los jueces que está viviendo un proceso de remoción en el Congreso, el ministro Jean Pierre Matus. Invocó dos causales. La primera tiene que ver con que tiene interés en el resultado, porque podría incidir en su propia acusación constitucional, y la segunda por “agradecimiento”, ya que cuando postuló a la Corte Suprema, la ministra Vivanco votó por él para quedar en quina. En su caso, el pleno rechazó las causales por lo que deberá participar de la audiencia de este jueves 10.

La defensa, tras conocer la decisión del pleno, estudia solicitar suspender la audiencia, ya que ese mismo día deben exponer ante la Comisión de la Cámara de Diputados que estudia la acusación constitucional contra la magistrada.

La vocería

La magistrada Melo, vocera de los supremos, comentó esta tarde que el pleno tomó conocimiento de las 222 páginas de contestación de la ministra Vivanco, que presentaron sus abogados el viernes pasado cuando se cumplieron los 25 días de plazo que le dio el pleno en su cuaderno de remoción. Al principio eran sólo 20 días corrido, pero en el camino la ministra Gloria Ana Chevesich informó que se levantarían nuevos cuestionamientos tras la declaración de relatores de la Tercera Sala que dieron cuenta, ante la Comisión de Ética, de situaciones calificadas de “irregulares” en la tramitación de ocho causas que fueron falladas por la magistrada.

“El tribunal pleno tomó conocimiento de la contestación y tuvo por evacuado el traslado que se hizo del informe que fue requerido en el cuaderno de remoción de la ministra Vivanco. Se tuvo “a sus antecedentes” los documentos que ella acompañó y se concedieron los alegatos por el término de una hora que ella había solicitado”, dijo la portavoz.

Asimismo, detalló en términos técnicos lo que ocurrirá este jueves y las implicancias que se discutieron por parte de los integrantes del máximo tribunal.

“Se trajeron los autos en relación y se dispuso convocar al tribunal pleno para los efectos establecidos en el artículo 80 de la Constitución de forma extraordinaria para audiencia el día 10 de octubre a las 8.30 de la mañana, la que se va a realizar en este salón de honor. Además la audiencia va a ser transmitida en vivo y en directo”, detalló la ministra Melo.

Junto con esto, confirmó que “se aceptó la causal de implicancia que manifestó el ministro Sergio Muñoz, la que fue aceptada por mayoría de los miembros del tribunal pleno, como también se rechazó otra causal de implicancia que había manifestado el ministro Jean Pierre Matus. Por lo tanto, queda inhabilitado el ministro Sergio Muñoz Gajardo”.

Consultada la vocera si analizaron las inhabilidades levantadas por Vivanco, la ministra Melo sostuvo que eso no fue parte del debate. “Lo que nosotros vimos fueron las causales de implicancias que fueron manifestadas por los ministros. No analizamos el escrito de contestación, no nos abocamos a ello, pero entiendo que dentro de las alegaciones de defensa se hizo referencia a falta de imparcialidad, pero no hay una causal o algo en relación a establecer una recusación. Tendremos que hacernos cargo en su momento”.

Sobre el punto, la ministra Andrea Muñoz -quien ya había sido recusada previamente por la defensa de la suspendida magistrada-, hizo presente: “Ella pidió la inhabilidad mía básicamente porque yo había pedido que se abriera una investigación disciplinaria en dos oportunidades y eso lo vio pleno y (ante la nueva petición) las conclusiones las pueden sacar ustedes, porque se rechazó esa inhabilidad. Ahora, si hay otros antecedentes, habrá que verlo, yo no puedo adelantar nada, sólo menciono lo que pasó. El pleno ahora tendrá que analizarlo”.