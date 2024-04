Lo que la UDI le pidió a RN a cambio del apoyo a Desbordes

El comité electoral de la UDI y la secretaria general de la colectividad María José Hoffmann se reunieron hoy al mediodía en la sede de la UDI para zanjar qué harán respecto de la elección municipal en Santiago, en la que la derecha busca destronar a la actual alcaldesa, Irací Hassler (PC).

La negociación por los comicios de octubre abrió un episodio de tensión entre la UDI y RN luego de que el sábado el presidente de la tienda de estrella tricolor, Rodrigo Galilea, anunció que el candidato de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) era Mario Desbordes (RN), en desmedro del independiente Sebastián Sichel quien había mostrado interés y había sido sondeado por los mismos partidos.

El anuncio provocó que este último se bajara, pero también generó un conflicto interno con la UDI que públicamente dijo que el exministro de Defensa era el candidato de RN y no de la coalición. Así lo manifestó la propia Hoffmann el domingo en un punto de prensa, lo que provocó que Galilea saliera a responder e insistiera que Desbordes sí el candidato oficial de Chile Vamos.

El tira y afloja podría resolverse durante esta jornada. Al cierre de esta edición desde RN transmitían que finalmente la UDI daría dar el visto bueno a Desbordes antes de que termine el día. Pero para ello primero hacía falta que se reuniera el comité electoral del partido y se zanjara “institucionalmente” la opción del exministro. Luego de eso, podría haber una puesta en escena de Desbordes acudiendo a la sede del partido. Hasta el cierre de esta edición en la UDI evitaban explicitar que habrá un apoyo público al exministro.

Lo cierto es que en la tienda liderada por Macaya vieron en la arremetida de RN una oportunidad para negociar, dado de que en la UDI existe la sensación que RN tomó ventaja en la negociación por las elecciones municipales.

La UDI perdió Las Condes -donde la incumbente Daniela Peñaloza (UDI) se bajó luego de la arremetida de la independiente Marcela Cubillos- y arriesga a perder Lo Barnechea, luego de que el alcalde Cristóbal Lira (UDI) anunciara que no irá a la reelección. Dos comunas del barrio alto que son muy relevantes para el electorado de derecha. A lo que se suma que RN se quedó con Puente Alto y casi se quedan con La Florida, tras un frustrado intento de que el candidato del alcalde Rodolfo Carter, Daniel Reyes, fuera en cupo de RN, lo que no ocurrió pues este último irá en cupo de la UDI.

Por lo mismo, una de las “peticiones” que se ha transmitido de la UDI es que todos los anuncios de candidaturas de Chile Vamos sean por “paquetes”, es decir que se anuncien varias comunas a la vez resguardando los equilibrios políticos de cada partido, para que así parezca que todos los partidos están llevando candidatos, y que no se dé la sensación de que una tienda está superando a otra.

Y es que este es un tema que complica a la tienda de Macaya, luego de que RN anunciara a Desbordes en Santiago, la UDI tuvo que responder con el anuncio de Isabel Plá para ser candidata a gobernadora en la Región Metropolitana, y de esta manera que no pareciera que RN es la única tienda ganadora. Ayer la UDI incluso ratificó a Sergio Giacaman como candidato a gobernador por el Bíobio, lo que también fue interpretado en RN como una señal de que la UDI tiene que mostrar candidatos para evitar que su militancia le critique que RN les está ganando el día a día.

Adicionalmente, en Chile Vamos transmitían que desde la UDI estaban pidiendo a cambio de un apoyo a Desbordes que RN les dejara la gobernación de la Región Metropolitana a ellos apoyando a la exministra Plá. Pero en el partido decían que eso era lo “mínimo”, pues no se puede comparar el municipio de Santiago -que es el ícono de las elecciones municipales- con una candidatura a gobernador. Estas han sido cuestionadas, debido a que se ha dicho que no se cuenta con muchas atribuciones de gestión. Por lo mismo, es que en Chile Vamos se afirmaba que la UDI había mencionado a cambio también otras comunas. En la interna se menciona que serían comunas de regiones, pero no se individualizaron.

También según fuentes del sector, la UDI estaba solicitando un apoyo Jaime Bellolio (UDI) en Providencia, donde RN tiene la opción de los exministros Nicolás y Cristián Monckeberg para que compitan, lo que eventualmente pudiera ser medido a través de encuestas. A la UDI le interesa conservar el cupo en Providencia, pues esa comuna es liderada por la alcaldesa Evelyn Matthei que es militante de esa tienda.

Lo cierto es que el exvocero de gobierno dio una señal de abrirse a la competencia cuando hizo el gesto formal de inscribirse en una notaría para participar de primarias, pero finalmente los partidos de Chile Vamos acordaron no hacer primarias para definir el candidato.

Todo ello se dio en un contexto en que durante este martes el exministro del Interior, Rodrigo Delgado (UDI) -quien era la carta gremialista para competir en Santiago- anunció que no iba a competir, pese a que su nombre volvió a ser mencionado en el punto de prensa de la UDI del lunes. “He notificado al partido de que, por lo menos en esta negociación municipal, mi nombre no va a estar en la papeleta”, dijo.

Todo el ruido en la derecha provocó molestia al interior de los partidos, que veían una situación de desorden en la negociación. La propia Plá en la red social X (Antes Twitter) compartió una columna de Max Colodro con la cita: “La centro derecha tiene el deber moral de resolver lo antes posibles sus definiciones electorales, para concentrarse en lo importante: ofrecer a Chile alternativa a una izquierda ha hecho daño y demostrar que es capaz de gobernar”.

Además que el conflicto interno provocó a que la propia figura presidencial de la UDI y alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, tuviera que intervenir, a través de una reunión con los partidos de Chile Vamos este lunes y llamara a los propios involucrados.

Carter entra al ruedo

A nivel de la UDI durante la jornada se agregó un nuevo nombre: El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter. Dentro del gremialismo, afirmaban que se están viendo las implicancias legales de si Carter eventualmente podría competir para ser alcalde en Santiago.

Lo cierto es que la ley impide a los alcaldes ocupar tres veces el cargo, y Carter ya alcanzó ese límite. Por lo mismo, es que algunos querían ver si existe la alternativa legal de que eso no aplique para alcaldes que se cambien de comunas. De hecho, según fuentes de derecha, se han hecho consultas al Servicio Electoral (Servel) por el tema, pero otros creen que cualquier eventual candidatura pudiera ser impugnada ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) o ante el Tribunal Constitucional (TC).

A eso se suma que el diputado Jorge Alessandri (UDI) deslizó que podrían promoverse proyectos de ley en el Congreso Nacional, para permitir a Carter ser candidato. En la radio El Conquistador que “podemos cambiar la ley y termina un alcalde como Rodolfo Carter cambiándose a Santiago, hay proyectos de ley en la Cámara que no se han votado, que permiten que alcaldes con tres periodos se cambien de comuna”.

Pero se comenta que una iniciativa de este tipo podría ser cuestionada, porque se podría ver como una forma de saltarse la ley.

En el entorno de Carter dicen que si su nombre es el de la unidad del sector, estaría disponible para ir por Santiago.