Lo que se juega la Unidad Constituyente: la inquietud por el riesgo de no pasar la valla de la primera vuelta

Hace 9 horas

De izquierda a derecha: Paula Narváez (PS), Yasna Provoste (DC) y Carlos Maldonado (PR)

Con una consulta ciudadana que no les da garantías, el debilitamiento de sus candidatos frente a Gabriel Boric y el fantasma de la aparición de otras candidaturas, como la de Marco Enríquez-Ominami, en la centroizquierda se ha instalado el temor de que no lleguen a la segunda vuelta. De concretarse esa posibilidad, sería la primera vez desde el retorno a la democracia que la ex Concertación no pase al balotaje de la presidencial.