Los detalles de la llegada de Boric a Berlín: se reunió brevemente con el canciller alemán y evitó comentar las primarias

Apenas el Presidente Gabriel Boric aterrizó en Berlín, a eso de las 11.00 de Alemania de este lunes, prefirió anticiparse a las consultas de la prensa y dijo que no iba a referirse a las primarias de las elecciones municipales que se realizaron el domingo en Chile en las que no votó porque tenía el viaje programado.

“No he visto el celular, así que no puedo decir nada”, dijo al bajarse del avión.

El Mandatario sí adelantó que tenía una agenda intensa en la gira que también incluye presencia en Suecia, Suiza y Estocolmo.

“Alemania es un socio importantísimo para Chile y tenemos una agenda muy intensa en materia de inversiones, materia de litio, de hidrógeno verde, también en materia de Derechos Humanos, en materia cultural”, comentó brevemente antes de salir del aeropuerto.

En el avión, antes de despegar, Boric saludó uno a uno a los parlamentarios, empresarios y profesores que incluían la delegación. El diputado Diego Schalper (RN), por ejemplo, aprovechó de bromear.

“Diputado Schalper, Presidente. Para que no se confunda”, le dijo al saludarlo en el pasillo, según quienes alcanzaron a escuchar el diálogo en el avión. El comentario se debía a que en la cuenta pública del 1 de junio el Presidente le pidió por error al diputado que no lo interrumpiera, lo que motivó que el jefe de asesores, Miguel Crispi (RD), le pidiera disculpas en el mismo instante.

En la delegación faltaba un parlamentario: el diputado Alberto Undurraga, presidente de la Democracia Cristiana, quien optó por quedarse en Santiago para ver los resultados de las elecciones en las que su partido fue uno de los que quedó en peor pie.

Esta mañana Undurraga partió hacia Berlín en un vuelo privado: había comprado el pasaje semanas antes porque la presencia en el viaje era relevante para su partido por la Fundación Konrad Adenauer, que ha financiado históricamente al partido, pero que a inicios de año los dejó fuera de un viaje en el que sí fueron considerados Demócratas, Amarillos y RN.

La ausencia de Undurraga fue tema de conversación entre los parlamentarios en la única escala que tuvo el vuelo, en Islas Canarias, por la histórica derrota de su partido en Peñalolén. Ahí recién los diputados se enteraron de los resultados de la elección.

En la delegación hubo reacciones diversas. Schalper, por ejemplo, celebró por el triunfo de Felipe Alessandri (RN) en Lo Barnechea. Mientras que por el otro lado, el diputado Tomás de Rementería (PS), lamentó la derrota del candidato de Boris Kuleba (PS) en Valparaíso.

También hubo espacio para analizar el resultado de las elecciones europeas y adelantar el ánimo con el que el canciller federal Olaf Scholz iba a recibir a Boric tras la contundente derrota de su sector ante el avance de la ultraderecha.

Llegada del Presidente Gabriel Boric a Alemania.

La reunión con el canciller

Apenas aterrizó en Berlín, el Presidente se trasladó de inmediato a la Cancillería alemana, donde lo esperaba Scholz con honores.

Pese a que en un minuto integrantes de la delegación se pusieron nerviosos ante la probabilidad de que el canciller postergara la reunión ante el resultado electoral, el encuentro comenzó puntual.

Eso sí, duró mucho menos de lo esperado, por motivos evidentes: la autoridad germana estaba con agenda copada por la elección.

El Presidente junto a Scholz en la Cancillería. Foto: Presidencia.

Fueron dos reuniones: una entre ambas autoridades y otra con la delegación de ministros compuesta por Luis Cordero (Justicia), Juan Carlos Muñoz (Transportes), Aisén Etcheverry (Ciencias), Nicolás Grau (Economía), y el asesor del Segundo Piso, Carlos Figueroa.

El canciller Alberto Van Klaveren no asistió porque viajó a Jordania para participar de una cumbre de ayuda a Gaza por mandato del Presidente.

Pese a que las reuniones fueron cortas, sí alcanzaron a ver los temas previstos según lo que dijo el Presidente en la conferencia de prensa conjunta posterior.

Ahí el canciller Scholz -ante la expectación de la prensa alemana- reconoció que el resultado electoral “fue malo para los partidos que conforman el gobierno”, pero también se dio el tiempo para destacar la conversación con Boric en la que manifestó su disposición para colaborar con la expropiación de terrenos de Colonia Dignidad, uno de los anuncios del Mandatario durante la cuenta pública.

“El canciller se ha comprometido a colaborar en todas las dimensiones que sea necesario por parte del gobierno alemán para poder tener toda la documentación que se requiere para un caso como este”, comentó Boric, quien respondió que se tomarán los resguardos que sean necesarios para que los victimarios no sean beneficiados tras las dudas que generó el discurso.

Además ambas autoridades conversaron sobre hidrógeno verde, litio y conflictos internacionales, charla en la que condenaron la invasión de Rusia a Ucrania, los ataques de Israel en la franja de Gaza y Hamás.

Al final de la conferencia, Boric desdramatizó sobre la poca participación en las primarias chilenas -dijo que fue mejor que en las últimas oportunidades- y aprovechó de hacer un análisis sobre el avance de la extrema derecha en que interpeló a la oposición nacional.

“Yo no le tengo miedo a la democracia”, dijo el Presidente, quien luego quiso profundizar: “Yo creo que a la gente, cuando le preguntan por el ascenso de la ultra derecha, los resultados de las izquierdas, se pregunta cómo esto me afecta en mi vida cotidiana. Y yo lo que invito a la gente a preguntarse en América Latina es quiénes hemos defendido, por ejemplo, los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo; quiénes en el mundo están bregando por hacer frente a la crisis climática y no sencillamente negarla; o quiénes apoyan los avances de la ciencia en vez de cuestionarla; quiénes estamos trabajando firmemente por mejorar las pensiones y quienes se resisten. (...) Quienes pueden hablar mucho sobre seguridad pero en la práctica durante sus gobiernos esta incrementó de manera significativa o quienes estamos tomando acciones concretas para enfrentar la crisis”.