Los errores no forzados de los candidatos a las elecciones 2024

Este jueves termina el periodo formal de campaña y como tal, entre los partidos y los candidatos ya están haciendo sus evaluaciones de los cerca de dos meses de despliegue. En esos análisis y como es habitual, algunos recuerdan parte de los errores no forzados de los nombres que disputarán las elecciones municipales y de gobernadores de este 26 y 27 de octubre.

Uno de los más recientes fue protagonizado por la actual alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), tras una entrevista con el comediante y youtuber, Hermann Heim.

Y es que en el video se puede ver a jefa municipal “ahogando” al entrevistador mientras exclama “no soy tu mami, no soy tu hija, no soy tu prima, no soy tu mami, ¿te quedó claro? Soy tu candidata y tu vecina, Irací otro no”.

El video, levantó fuertes críticas desde la oposición desde donde acusaron que se estaba validando la violencia e incluso, uno de los métodos de tortura utilizados en dictadura. “Me limito a decir que si lo hubiera hecho yo, arde Troya”, apuntó el abanderado de Chile Vamos por Santiago, Mario Desbordes.

Polémica por sketch de Hermann Heim e Iraci Hassler.

En ese contexto, la candidata comunista se vio obligada a salir a dar explicaciones. “Antes que la derecha intente desviar la atención y hacer aprovechamiento político, quiero contarles que fue un sketch dentro de una entrevista, recordando una frase machista que recibí en un matinal”, explicó a través de redes sociales.

Y agregó que “por supuesto, fue consentido entre dos adultos, sin violencia de ningún tipo. Nuestra campaña avanza a paso firme, quizás por eso algunos se ponen nerviosos”.

En el pacto oficialista, otra de las candidatas que dio un paso en falso en la campaña fue la carta del Frente Amplio para Providencia, Macarena Fernández, quien en medio de un debate reconoció la gestión del exalcalde de la comuna, Cristián Labbé, condenado por torturas y violaciones a los derechos humanos en dictadura.

“A mí me va a doler lo que voy a decir, pero no tengo por qué estar de acuerdo conmigo misma como se dice... la verdad es que conversando con los vecinos de Providencia y también con los funcionarios municipales, la gestión del coronel Labbé es muy reconocida en Providencia. Lo siento, tengo que decirlo”, dijo Fernández.

Las críticas no tardaron en aparecer e incluso obligaron a la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, a intervenir, contactándose directamente con la candidata.

Así, Fernández salió a pedir disculpas públicas. “Ante las inquietudes suscitadas por mis declaraciones en un debate, quise aludir a lo que he recogido de vecinos que durante décadas votaron por la derecha y Labbé. Sin embargo, su gestión no se puede separar de su carácter de criminal de lesa humanidad condenado”, indicó.

Los pasos en falso en la derecha

El candidato de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) por Ñuñoa, Sebastián Sichel, también se anotó con uno de los errores no forzados de la actual campaña.

A principios de agosto, el excandidato presidencial sufrió una agresión mientras grababa un video en la comuna. Así, varias figura públicas salieron a condenar la situación. Una de ellas, fue la actual alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos (FA), quien señaló que “sin ninguna duda condeno tajantemente la agresión recibida por Sebastián Sichel hoy, con quien me comuniqué personalmente para manifestarle mi rechazo a este tipo de situaciones”.

Sin embargo, días después, Sichel salió a desmentir las palabras de la candidata del Frente Amplio. “Me preocupan ciertas declaraciones, como las de la alcaldesa Ríos, que dice que condena la violencia y que habló personalmente conmigo, pero nunca habló conmigo, no me llamó. Ella puso en Twitter que había hablado conmigo, y esa deshonestidad me parece brutal”, sostuvo.

Lo cierto es que solo pasaron unos minutos para que la jefa municipal volvió responderle al abanderado de Chile Vamos. A través de su cuenta de X publicó los pantallazos de las llamadas y chats que le envió y que, sin embargo, no fueron contestados por Sichel.

Así, ese mismo día el candidato reconoció el contacto con Ríos. “¡Nobleza Obliga! Revisando los WhatsApp que ingresaron el día de la agresión, efectivamente encontré los mensajes de Emilia Ríos”, señaló en sus redes sociales.

En la derecha, otros de los errores no forzados que se recuerdan son el del candidato al sillón municipal de Viña del Mar, Iván Poduje (Ind.). También a principios de agosto, el arquitecto dio una entrevista en Tolerancia Cero de CNN Chile, que terminó con varias críticas en su contra.

01/109/2024 IVAN PODUJE MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Y es que, fiel a sus estilo más duro, el candidato independiente empezó a cuestionar las preguntas de las periodista Carolina Urrejola, quién le consultó sobre su trabajo en la municipalidad de Vitacura, mientras al mismo tiempo se desempañaba como consejero de concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP). “¿Cómo se planta usted ante la posibilidad de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) lo haga devolver dinero?”, preguntó Urrejola.

“Eso es falso. ¿Sabe cuál fue la noticia de El Ciudadano que usted está replicando? Que el CDE evalúa si yo tengo que devolver. Yo le pido rigor”, le cuestionó Poduje, quien además apuntó a que “usted ha tenido una agenda de preguntas que ha levantado la misma agenda del Frente Amplio. Las mismas fuentes, yo no sé lo que usted pretende, a mí me gustaría hablar de otras cosas que no sea la agenda del Frente Amplio”, indicó.

En esa línea, Poduje aseguró “yo sé que a usted le gusta la alcaldesa Ripamonti (...). Yo sé que le gusta Boric también”.

La entrevista incluso generó ruido en la interna de Chile Vamos, donde algunos empezaron a mirar con distancia la estrategia más confrontacional que estaba asumiendo Poduje, pues aseguraban, no les iba a favorecer en la campaña.

En el Partido Republicano, en tanto, también registraron un error no forzado durante la campaña. Se trata de una denuncia de la Casa Memoria José Domingo Cañas, desde donde acusaron que una integrante del equipo de campaña del candidato a concejal por Ñuñoa, Carlos Vega, “destruyó imágenes de detenidos desaparecidos, pisoteó las fotografías de las víctimas y arrasó con la instalación del jardín, mientras se reían y fotografiaban”.

El hecho, que fue registrado por las cámaras en el lugar, llamó la atención de la directiva de la colectividad. “Como Partido pedimos disculpas, condenamos esas acciones y rechazamos absolutamente cualquier acto de vandalismo contra personas o instituciones. Podemos pensar distinto, pero esa diferencia no puede expresarse en actos de violencia que son totalmente inaceptables”, se aseguró en un comunicado.