Luciano Cruz-Coke presiona por lista única en Evópoli: “Para hacer gestos de unidad, ni yo ni Gloria Hutt debiésemos encabezar una nueva directiva”

A solo una semana de que termine el plazo para inscribir las listas para las elecciones internas, las conversaciones para llegar a una directiva de unidad se han tomado Evópoli. En ese contexto, uno de los que ha liderado esas conversaciones ha sido el senador y fundador del partido, Luciano Cruz-Coke, uno de los principales opositores a la actual directiva liderada por Gloria Hutt.

Son varios los dirigentes históricos que transmiten que la colectividad está pasando por su peor momento y que se necesita un nuevo liderazgo de cara a los próximos desafíos electorales donde, aseguran, Evópoli se juega su vigencia, pues un mal desempeño en las parlamentarias podría dejarlos en una difícil posición. Por lo mismo, esperan que una nueva directiva encamine a la tienda a cumplir ese objetivo.

De esa forma, los primeros pasos para lograr ese cometido se dieron hace unas semanas. En una carta, parte de la disidencia junto a dirigentes que en su momento respaldaron a Hutt en su llegada a la presidencia en 2022, entre ellos Ignacio Briones, Hernán Larraín Matte y Gonzalo Blumel, emplazaron a la directiva a buscar una mesa de unidad de cara a los comicios internos del 14 de diciembre.

“La invitación a la unidad es precisamente a que construyamos un proyecto con la lista de hoy día está en la presidencia y que busquemos promover liderazgos nuevos que nació justamente con el empeño de renovar la política. Y yo creo que sin ir ahondando en responsabilidades de lo que ha pasado, de por qué el partido ha llegado a un estado tal de división, hay que precisamente convocar a la unidad”, dice Cruz-Coke al respecto, uno de los impulsores de la carta.

Lo cierto es que hasta el momento esas conversaciones aún se encuentran en desarrollo. “Yo creo que se están dando las condiciones para generar precisamente esos diálogos, pero creo que acá la promoción de nuevos nombres, de nuevos valores y el sentido de unidad (...) nos obliga a todos a hacer distintos gestos de generosidad”, agrega el senador.

¿Y ya tienen un nombre para dirigir el partido?

Nosotros estamos en disposición de poder integrar una lista donde ojalá nosotros podamos promover liderazgos y las figuras más históricas del partido. Creo que tenemos que hacer gestos de generosidad precisamente para generar esa posibilidad de unidad. El partido no puede seguir en el estado de división interna que ha tenido durante los últimos dos años por distintas razones y esa es la invitación que nosotros estamos haciendo. Es el comienzo de una nueva conversación.

¿Y usted está disponible para competir por la presidencia?

Creo que para hacer gestos de unidad ni yo ni Gloria Hutt debiésemos encabezar una nueva dirección. Es el momento de renovar liderazgos y tener una presencia importante en el partido, porque hemos sido dirigentes, ministros, senadores. Lo que nos corresponde es tratar de dar tiraje a la chimenea y apoyar precisamente la promoción de rostros nuevos y de unidad hacia el futuro. Tenemos mucho por trabajar hacia adelante y yo esperaría que ojalá nos integremos los distintos grupos, las distintas facciones.

¿Quién podría ser la alternativa?

La gracia precisamente de esta invitación es buscar una conversación y abrirla. Y, por lo mismo, esa es la invitación. Pero eso no se logra si yo encabezo una lista o si Gloria encabeza otra. Creo que hay que buscar nuevas alternativas y que esas alternativas se puedan dar en el seno del partido en paz, en tranquilidad y ojalá pensando en la proyección del partido.

Al interior de la directiva si bien se ha mostrado disposición para sentarse a conversar con el objetivo de terminar con la disputa interna, en entrevista con La Tercera, Hutt no solo sinceró sus intenciones de competir para mantenerse en la presidencia del partido, sino también puso en duda la posibilidad de generar una directiva de unidad. “La primera condición es que sea una lista de unidad de verdad y no una propuesta de cese de hostilidad sujeta a que yo no continúe en la presidencia. Eso es impresentable. Estoy absolutamente abierta a las conversaciones, pero tienen que ser equilibradas”, apuntó.

Desde el entorno de la exministra explican que nunca ha estado en el diseño ceder la presidencia y destacan que incluso cuenta con el respaldo de varias directivas regionales para continuar en el cargo. Además, añaden, los resultados obtenidos por el partido en las elecciones municipales respaldan la gestión de los últimos dos años, subiendo de uno a ocho municipios y alcanzando la segunda vuelta de gobernadores en Coquimbo.

Ahora bien, fuentes del partido transmiten que el tema ya se ha conversado con Hutt y que se espera una respuesta negativa. De ser así, levantarán una lista para competirle.

De hecho, desde la semana pasada que empezaron a correr otros nombres al interior de la colectividad para eventualmente competir por la presidencia. Entre ellos, el del senador Cruz-Coke, el del exministro del Interior Gonzalo Blumel. el del diputado Jorge Guzmán, el de la expresidenta de la tienda Luz Poblete, y el del ex director nacional Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), Juan Manuel Santa Cruz.

Sobre las intenciones de Hutt de mantenerse en la presidencia, Cruz-Coke agrega: “Por eso la invitación de más de 200 militantes a firmar una carta. La intención es crear una lista de unidad y creo yo a no profundizar divisiones. Ese es el empeño de los que firmamos la carta, de gente como Gonzalo Blumel, como Ignacio Briones que no apoyaron mi lista, que perdió la vez anterior, pero que hoy día están pensando en hacer un ejercicio de unidad.

¿Y qué le podrían ofrecer a Gloria, que sea vicepresidenta, secretaria general?

No, acá yo creo que hay que tener una conversación abierta y franca con el partido. Eso es lo que hemos ofrecido. Tratar de empeñarse en un cargo en particular o decir, mira, yo te doy esto, tú esto otro, no tiene mucho sentido si lo que estás planteando es un proyecto a cuatro años de plazo con sentido de unidad y dejando atrás las distintas rencillas y peleas que han llevado al partido a este estado.

Ustedes desde el día uno han sido duros con la gestión de Hutt, quien se defiende diciendo que tuvo un buen desempeño el partido en las elecciones de alcaldes. ¿Qué dice sobre eso?

No voy a entrar a cuestionar los resultados, pero hoy sin duda las sensación al interior del partido es que las cosas no han funcionado y yo creo que, proseguir en esta disputa interna, podría producir un daño enorme. Por eso, la invitación es precisamente a tratar de construir un proyecto de unidad, ojalá promoviendo rostros nuevos.