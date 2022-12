Luis Mayol, vicepresidente de RN: “¿Cómo vamos a estar querellándonos contra un militante que está siendo investigado? No somos jueces”

Es uno de los integrantes de la directiva de RN más cercanos al exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba: el vicepresidente y exconvencional Luis Mayol, quien, en conversación con La Tercera PM, reconoce que ha sido un golpe duro para el partido la investigación por presunto lavado de activos y malversación de caudales públicos durante la época del “Tronco”, por el cual el Consejo de Defensa del Estado ya se querelló.

El tema ha abierto un flanco en la colectividad presidida por el senador Francisco Chahuán, debido a que algunos han acusado una lenta reacción de la directiva sobre el tema. Hasta ahora, la mesa ha enviado comunicados en los que ha pedido al Ministerio Público que investigue y calificando la indagatoria como “hechos graves”.

¿Ha sido un golpe duro para RN la investigación?

Obviamente que es duro. Pero me atengo a la declaración emitida por la directiva, considerando, en primer lugar, que Torrealba renunció al partido hace varios meses atrás. Sin perjuicio de ello, los hechos que se están investigando por la fiscalía son graves. Una vez que se termine la investigación, si se cierra con formalización, tendremos que estar atentos a ver cómo ello se desarrolla. Hay que dejar que las instituciones funcionen en forma independiente y libre. Y si se acreditan delitos obviamente se tienen que sancionar. Nadie está por sobre la ley.

Más allá de que haya renunciado, es un histórico militante del partido. ¿No es desligarse de un problema que la directiva constantemente mencione que renunció a su militancia?

Ante la justicia somos todos iguales. Y un partido político que en especial tiene que ser respetuoso del Estado de derecho no puede anticiparse a la justicia. La comisión política y la mesa directiva dijeron que era un hecho grave que se está investigando y que de haber responsables, sea quien sean, deben ser sancionados. No nos estamos sacando el pillo, pero también nosotros que somos respetuosos del Estado de derecho. En la etapa de investigación de un delito, cuando todavía el juicio no ha empezado porque no hay formalización, no podemos prejuzgar. Aquí nadie está por sobre la ley, pero tampoco nosotros nos podemos erigir en jueces. Eso no corresponde.

¿Cómo se ha gestado la reacción del partido frente al tema? La segunda declaración pública fue más dura que la primera, lo que ocurrió después de la querella del CDE.

Son del mismo tenor (las declaraciones). El CDE actuó precisamente como tiene que actuar, porque para eso está, para hacerse parte cuando existen presunciones fundadas de que hay mal uso de fondos públicos. Pero tenemos que aprender esto en Chile, que una querella, o una denuncia no significa que la persona querellada o denunciada tiene que ser condenada.

¿No han pensado en avanzar en una línea más dura como una querella?

No podemos. Nosotros somos parte de un estado de derecho y un partido político. No somos jueces, no somos el CDE. Hemos dicho que nadie está por sobre la ley, sea fundador del partido, una persona recién ingresada a RN. No corresponde, no somos el Ministerio Público. ¿Cómo vamos a estar querellándonos nosotros contra un militante que está siendo investigado? Todavía no se cierra la etapa de investigación, no se ha formalizado, no se ha condenado. Bueno, si hay una condena posteriormente en contra de cualquier militante, obviamente a lo mejor podremos. Si una persona es condenada por la justicia, obviamente el tribunal supremo del partido tomará las decisiones disciplinarias que correspondan dentro del estatuto del partido.

¿Y no se ha considerado avanzar en algo de RN de mayor transparencia? ¿Cambiar los estatutos para elección de candidatos o sentar algún precedente político?

Nosotros no podemos actuar a nivel partidario por hechos puntuales que no están resueltos.

En la interna algunos consideran que la directiva fue lenta en sus declaraciones, y que el primer pronunciamiento fue muy tibio.

No lo he escuchado. Lo que sí he escuchado es que es pertinente lo que ha declarado la directiva.

La senadora Paulina Núñez dijo en Ex-Ante que hubiese esperado una reacción antes. ¿Qué le pareció esa opinión?

No me parecen. Por todo lo que acabo de decir no me parecen. No estoy de acuerdo con las declaraciones de la senadora. No creo haya tenido mala intención.

Han sido mencionados, en testimonios, otros personeros ligados al partido, como algunos concejales, el exintendente Felipe Guevara, el exdiputado Sebastián Torrealba y uno de los fundadores de RN, Renato Sepúlveda. ¿Les preocupa que el tema sigue salpicando al partido?

No me he metido en el tema porque estoy en La Araucanía hace como diez días. Como abogado no corresponde opinar. Una vez que se cierra la investigación, si es que el Ministerio Público considera que hay antecedentes suficientes para solicitar formalización, si el juez formaliza ahí recién empieza el juicio, los descargos de los formalizados y ahí nos formaremos una idea como corresponde.

¿Pueden descartar que cualquier dinero haya llegado al partido?

No tengo ningún antecedente, ninguna información de que eso haya ocurrido. Nada. Cero. No tengo ningún antecedente de que haya ocurrido una cosa de esa naturaleza.

¿Han pedido revisar antecedentes para corroborarlo?

Estamos esperando, como todo el mundo, a que se cierre el proceso investigativo. Está todo reservado y solo le dan acceso a algunos abogados que participan del proceso y con reserva. Una vez que se cierre el proceso investigativo y el juicio en que la parte querellada pueda hacer valer sus argumentos, ahí recién se pueden tener opiniones más fundadas y más contundentes.

¿Este asunto puede afectar las próximas elecciones a RN? Especialmente en Vitacura.

No. Todos los temas judiciales van por cuerdas separadas y en RN siempre hemos sido respetuosos de las decisiones y las actuaciones de los tribunales, así que no tiene nada que ver.

¿Ha podido hablar con Torrealba?

No lo he visto, ni he hablado con él.