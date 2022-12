Militancia inquieta por caso Torrealba: la gestión de crisis en RN

Pasadas las 18.00 de ayer la directiva de RN decidió endurecer su postura con un comunicado respecto de la investigación por presunto lavado de activos y malversación de caudales públicos en la Municipalidad de Vitacura, durante el mandato del histórico alcalde de RN Raúl Torrealba. Habían pasado unos instantes luego de que La Tercera diera a conocer que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se iba a querellar contra el exjefe comunal, cuando en la mesa -liderada por su presidente, Francisco Chahuán, y el secretario general, Diego Schalper- decidió volver a referirse al tema.

“Consideramos que estos hechos son graves y, por lo tanto, deben investigarse hasta las últimas consecuencias y, de haber delitos, individualizar a los responsables y hacer efectivas las responsabilidades correspondientes (...) La justicia debe cumplir su rol en profundidad”, decía el comunicado firmado por la mesa, el cual iba en una línea más dura que la primera vez que se envió una declaración pública.

La vez anterior, el 19 de diciembre, se consignó un comunicado firmado por un funcionario menor del partido -el prosecretario contralor, Manuel José Errázuriz- que solamente pedía que se “investigue” y afirmaba que Torrealba había renunciado a su militancia en septiembre del año pasado.

Por lo mismo, en RN afirman que el análisis previo que se hizo fue que si bien una investigación del Ministerio Público es algo grave, el hecho de que el CDE haya considerado que están los antecedentes para querellarse agrava aún más el asunto. Esto último hacía necesario un nuevo comunicado, analizaban.

Y es que luego de que estalló el caso el tema ha salpicado al partido, lo que se ha transformado en una crisis que deben contener, al haber sido Torrealba uno de los fundadores de la colectividad y un histórico militante. La investigación -en la que se indagan supuestas triangulaciones de dinero desde corporaciones de Vitacura que habrían ido a parar hacia Torrealba- ha tenido inmersa a la directiva a cargo de la gestión de crisis que afecta a la tienda.

No solamente porque existe un debate y algunas críticas en torno al manejo de la directiva sobre el caso, sino que también porque se teme que otros dirigentes estén involucrados. Asimismo, existe inquietud en que el asunto pueda afectar a las elecciones municipales de 2024 en las que RN aspira recuperar Vitacura que hoy está en manos de la alcaldesa, Camila Merino (Evópoli). A eso además se suma que otros personeros de RN han sido vinculados en el caso por medio de declaraciones de testigos, como el exintendente Felipe Guevara y el exdiputado Sebastián Torrealba, este último sobrino del exalcalde y que hace poco renunció a su militancia. Ambos descartaron tajantemente cualquier vínculo con el caso.

La gestión de crisis ha estado a cargo directamente de Chahuán y Schalper, y ha sido un tema que han monitoreado todos los días. De hecho, algunas versiones en el partido dicen que se han hecho consultas a militantes de la época de Torrealba para saber si podrían estar o no involucrados. Además, en RN dicen que se ha buscado seguir la línea fijada por el partido para casos de presuntas irregularidades: de que cuando los militantes son formalizados se les suspende la militancia, pero que en este caso al haber renunciado Torrealba al partido, se ha buscado “separar aguas”.

En la colectividad transmiten que las declaraciones irán en una línea más dura a medida que se vayan conociendo antecedentes, algo que se evalúa día a día. Pero se descarta poner una querella, dado que aseguran que no se pueden hacer parte como RN al no haber sido víctimas del caso. Otro tema que descartan de plano es haber sostenido conversaciones telefónicas con Torrealba o su entorno. Este último tiene su teléfono intervenido por la policía, por lo que los dirigentes, dicen en RN, se han resguardado de conversar con él.

Además se encuentran monitoreando la situación de Renato Sepúlveda y analizando si todavía forma parte de la tienda. En caso de ser formalizado, según las mismas fuentes, enviarán los antecedentes al Tribunal Supremo para suspender su militancia. En cuanto a la situación de Guevara, no se ha considerado hacer nada contra él, pues, argumentan, solo ha sido implicado por un testigo y él descartó tajantemente la veracidad de este testimonio.

Otra estrategia que ha diseñado el partido es que el manejo comunicacional lo vea la directiva. Si bien en un principio esto estaba radicado solo en Chahuán, luego se decidió que lo viera la mesa en su conjunto.

Debate interno

En el partido han existido diferentes opiniones respecto del manejo de la mesa ante la crisis. Mientras al momento del estallido del caso hubo críticas desde las bases, durante el último tiempo se han sumado voces de apoyo.

El excandidato presidencial Mario Desbordes, quien ha sido una de las voces disidentes a la directiva de Chahuán y Schalper, esta semana respaldó el actuar de la mesa. En un mensaje enviado al grupo de WhatsApp de la comisión política del partido, el exdiputado escribió: “El partido en momentos complejos, con graves denuncias por financiamiento de la política, fijó de manera colectiva la posición: nadie está por sobre la ley, toda acusación debe ser investigada y siempre ha de colaborar con la justicia, toda investigación debe llegar hasta el fondo del asunto investigado, caiga quien caiga; si un militante es formalizado, se suspende su militancia mientras dure la investigación y el eventual juicio; si un militante es condenado, se adoptan medidas acorde a la sanción y a la infracción (falta o delito)”.

Luego agregó, aludiendo a Chahuán, que “usted ha actuado y respondido correctamente, ajustándose al buen criterio que se adoptó en su minuto. Salir corriendo a opinar de trascendidos es un error y hasta una irresponsabilidad, por lo que la mesa ha actuado correctamente. En estos temas hay que actuar con suma responsabilidad hacia adentro y hacia afuera, presentándole ropa a la directiva”.

Un mensaje que fue respondido por Schalper: “Mario, totalmente de acuerdo con los lineamientos planteados, que son efectivamente los que nos han guiado. Investigación rigurosa y sin defensas corporativas, transparencia, probidad y presunción de inocencia. Para conocimiento de la Comisión Política, Raúl Torrealba ya no es militante del partido porque tal como lo anunció públicamente, renunció al mismo para asumir el asunto de manera personal. Y de requerirse colaboración del partido en la investigación, por cierto que la brindaremos oportuna y diligentemente”.

Anteriormente, la semana pasada algunos dirigentes de RN se habían pronunciado con críticas a la mesa. Tal fue el caso de Víctor Blanco -integrante de la comisión política-, quien escribió en el mismo chat: “Solo comentar que me parece que está bien que queramos cuidar a los nuestros y la historia del partido, etc. ¿Pero en serio no se dirá nada por el caso de Tronco y Guevara que siguen siendo militantes del partido, de Renato Sepúlveda (que fue premiado en el último consejo general) y todo lo que está saliendo en los medios? Ahora salió mencionado Sebastián Torrealba, ¿hasta dónde llega la red? ¿Qué campañas se financiaron? ¿Por qué el silencio?”.

Aludiendo al expresidente de la juventud que tuvo que renunciar a su cargo por un accidente manejando en estado de ebriedad, dijo que “por menos a don Javier Molina lo quemaron en la plaza pública y su caso no tenía que ver con falta de probidad. Se esperaría utilizar la misma moral para todos los casos y no dependa de la cercanía”.

A eso se ha sumado que otros dirigentes al interior del partido sienten que el comunicado ha sido “tibio”, y esperan mayor dureza con acciones como interponer una querella.