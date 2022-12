RN tras el caso Torrealba: el silencio en la directiva y el círculo que mantiene en el partido

“Lamentable”, “Se debe hacer aseo y condenar sin tapujos” y “No podemos tolerar un milímetro de corrupción” eran parte de las decenas de mensajes que dirigentes de base de RN escribían en el grupo de Whatsapp interno “Los 236 de RN”, luego de que La Tercera diera a conocer antecedentes del caso del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, en que se revelaron testimonios de implicados en la causa acusando una serie de irregularidades.

Ahí se dio cuenta de antecedentes como la existencia de una cuenta de $2.300 millones en la que figuran cientos de depósitos en efectivo, los que -junto con testimonios como la de la ex directora de Desarrollo Comunitario, Antonia Larraín- han servido a la Fiscalía, que indaga supuestas triangulaciones de dinero desde las corporaciones “Vita” que funcionaban junto a la Municipalidad de Vitacura, la cual fue liderada por Torrealba durante 25 años.

El tema incomodó a los integrantes de ese grupo de Whatsapp compuesto por dirigentes destacados como exministros, senadores y diputados, especialmente porque Torrealba -conocido como el “Tronco” dentro del partido- fue un destacado militante del partido.

Y si bien anunció que renunciaba a RN en septiembre del año pasado, cuando se abrió una investigación en su contra luego de que el municipio denunciara en agosto “irregularidades” en programas de administración anterior, los nuevos antecedentes de igual forma golpearon en la interna, según comentaban en la colectividad.

Durante la mañana en la tienda de Antonio Varas analizaron cómo hacer frente ante los antecedentes. Una de las primeras decisiones que se adoptó es que el tema quedara radicado en vocerías del senador Francisco Chahuán, con la idea de que otros voceros -como el secretario general, Diego Schalper- no abordarían el asunto. El ex alcalde, otrora dirigente influyente del partido, no es cercano a la actual mesa que encabezan ambos personeros.

La bajada comunicacional que se abordó fue recalcar que Torrealba renunció al partido, y que en la declaración formal en que anunció su salida afirmó justamente que se trataba de “investigación judicial de la que me corresponde únicamente a mí hacerme cargo, en términos personales”.

En esa línea, además se esperaba resaltar el principio de la presunción de inocencia, y que la investigación judicial aún no ha terminado, por lo que no se pueden sacar conclusiones al respecto.

De todas maneras, varias voces dentro de la tienda promovían que la mesa condenara cualquier irregularidad cometida. Pese a ello, al cierre de esta edición Chahuán guardó silencio al ser requerido formalmente por La Tercera PM por una versión. Algunos en esa tienda, buscaban también que el partido hablara lo menos posible del tema y que siguiera adelante desligándose de su figura.

“El exalcalde renunció al partido. En ese sentido RN no tiene nada que opinar ni que meterse. Respecto de lo que ocurre del punto de vista judicial, primero, existe un principio de la presunción de la inocencia, no se ha cerrado ni la investigación todavía. Un proceso penal comienza con la formalización, lo que aún no hay. Todo lo que se está especulando es prematuro. Evidentemente que hay gente que está buscando un aprovechamiento político de esto”, dijo el vicepresidente de RN, Luis Mayol.

En RN preocupaba que el tema pudiera salpicar directamente al partido. Especialmente quedando menos de dos años para las elecciones municipales del 2024, en las que la colectividad espera pedir primarias en Vitacura y recuperar la alcaldía, hoy en manos de Camila Merino (Evópoli).

¿Con quién habla el ex alcalde?

Quienes han podido conversar con Torrealba hasta antes de que se conocieran los nuevos antecedentes, dicen que un tema que le complicaba era la incertidumbre respecto de la investigación de la Fiscalía, pues se encontraba con secreto desde ::::. A sus cercanos les comentó que le inquietaba no saber qué hacía la fiscalía, ni conocer los cargos por los que eventualmente se le acusará, ya que todavía no ha sido formalizado.

Torrealba -afirman quienes han hablado con él- ha continuado con su vida, dedicado a su familia y a algunos eventos sociales. Es así como se le ha podido ver en restaurantes, y también en matrimonios donde ha coincidido con algunas figuras políticas. Además que reparte su tiempo entre Santiago y su casa en el lago Colico, región de La Araucanía.

Aunque ya fuera de la primera línea, el “Tronco” mantiene amistades en el ámbito de la política.

Uno de los más cercanos es el exintendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara (RN), con quien suele mantenerse en contacto. En septiembre del año pasado, cuando ya se había abierto la investigación en contra del ex alcalde, Guevara dijo a La Tercera PM: “Creo en la inocencia de Raúl Torrealba… si se demuestra lo contrario, me tragaré mis palabras”.

En RN afirman que también es cercano a Luis Mayol y a diputados que han representado la comuna, como Cristián Monckeberg y Karin Luck. También se le vincula al concejal Maximiliano del Real, a quien apoyó -sin éxito- como su sucesor en la pasada municipal del 2021 por Vitacura. Otra cercana, dicen en Vitacura, es la concejal Macarena Bezanilla (RN), mientras que también se dice que es cercano a figuras históricas de RN, como el excanciller Andrés Allamad.

Otro que ha sido tildado como cercano es el excandidato presidencial de RN, Mario Desbordes, quien hoy en radio ADN comentó que “es lamentable para nosotros. Lo conozco, le tengo estima personal. Hace poco me encontré con él y me decía que era todo falso. Espero que lo pueda demostrar en juicio, y si no es así, por supuesto que tiene que recibir la pena más alta”.

Dentro del municipio de Vitacura, en tanto, se comenta que sus cercanos son su histórico jefe de gabinete Galo Errázuriz (quien se mantiene en el equipo de comunicaciones de la municipalidad), su directora de comunicaciones, Paola Delgado (hermana del exministro del Interior, Rodrigo Delgado), y la prosecretaria Regina Aste.

Dentro de otros círculos, también es amigo del exalcalde de Colina, Mario Olavarría, el empresario Juan Eduardo Errázuriz, el arquitecto Gonzalo Mardones, su cuñado Rodrigo Simonetti y Francisco Varela.