“Me crucificaron en vida”: las 45 horas de escuchas de la PDI al teléfono del exalcalde Torrealba

Había pasado ya casi un mes desde que la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, el 18 de agosto de 2021 informó al concejo comunal que había presentado una denuncia ante el Ministerio Público por una serie de irregularidades en flujos de dinero en Vita Salud y Vita Deportes, y que apuntaba a la administración del exjefe comunal Raúl Torrealba, cuando éste se refiere a su estado anímico en una conversación captada por la PDI que por esa época ya contaba con autorización judicial para intervenir su teléfono: “me crucificaron en vida... horrible”.

Era el 12 de septiembre cuando la ex autoridad municipal habla con una persona de sexo masculino, no identificada, sin saber que sus llamadas estaban siendo escuchadas atentamente por un equipo de la policía civil.

NN: Hola compadre, ¿Cómo estamos?

RAÚL TORREALBA: ¿Cómo le va? Aquí vamos po’ hue.., puta no bien.

NN: Despacito como Armandito.

RAÚL TORREALBA: Así es, así que ¿Y usted cómo está?

NN: Bien de lo más bien, oye, bien, no es que te quería contar que ayer se oía muy mal y no tuvimos tiempo de hablar muy bien, que me pegué una conversación con nuestro amigo Sergio de allá del primero.

RAÚL TORREALBA: Ya, perfecto.

NN: Puta, me dijo hue.. que el personal taba’ de luto completo, la diferencia de un personaje con otro, a la cabeza de la comuna es tremenda me dijo, la gente está pero realmente de luto me dijo, porque me dijo la empatía, cómo los ayudaba, cómo los empujaba el tronco me dijo. Mira me dijo la diferencia no puede ser más atroz.

RAÚL TORREALBA: Sipo me crucificaron en vida, horrible hue....

NN: ¿Por?

RAÚL TORREALBA: Me crucificaron al día uno po hue..., si durante dos semanas no he soltado ningún diario... nadie... me allanaron la casa en Santiago, acá hue...

NN: Put...

RAÚL TORREALBA: Bueno, pero.

NN: Es que el problema es que, el problema es cuando la gente más cercana a uno, que más confianza tiene uno, falla de esa manera también po’, nadie está preparado para eso.

En esa misma conversación refieren a quienes le han brindado apoyo, especialmente sus amigos ante la situación judicial que enfrenta. Luego continúa:

NN: Ya, ya, ya. Hace bien que estés con los amigos sabís que es gente hue..., es gente que no como otros estuvieron cerca por posiciones interesadas, estar con los amigos que na pretende, ayuda compadre, así que aprovéchelo, pa’ conversar, pa’ soltar la lengua, hace falta, relajarse un poco.

Un agente externo con poder

El 25 de octubre de ese mismo año, la PDI en un informe en que transcribe 45 horas de llamados de Torrealba, registra una conversación con Felipe -presumiblemente Felipe Assadi director de la Corporación Cultural de Vitacura. Ahí se devela cómo Torrealba estando ya fuera de la alcaldía busca revertir un cambio de estatutos en las corporaciones que quería impulsar la alcaldesa Merino para poder cambiar directores y tener mas control de las organizaciones culturales sin fines de lucro, los “Vita”. Los audios son hoy relevantes para la Fiscalía pues son justamente esas reparticiones desde donde se sospecha que el exjefe comunal sacaba dineros que luego habría depositado en efectivo en sus cuentas.

FELIPE: Aló.

RAÚL TORREALBA: Don Felipe, ¿Cómo está usted?, Raúl

FELIPE: ¿Cómo está, Tronquito?

RAÚL TORREALBA: Pu.., aquí me tienen.

FELIPE: Tantos años hue...

RAÚL TORREALBA: Desterrado al sur po’ hue... Despojado de todo el mundo, porque sí y porque no y demases po’ hue... Oye te llamo por lo siguiente, me han llamado casi todos tus colegas de la corporación cultural, que tienen directorio hoy día.

FELIPE: Sí.

RAÚL TORREALBA: Y que la alcaldesa pretende la modificación de directorio, que significa que la corporación, a diferencia de lo que estaba, donde estabai’ tú, donde estaba el Cote, estaba, habían hueo... que nos conocimos entre todos, porque Vitacura es un pañuelo y nos conocemos todo, pero no había ninguna afinidad ni de club deportivo, ni de religión, ni de polola ni de yerba, ni de ni una hue..., éramos amigos por ser de Vitacura y ser de una generación similar. (Lo que ella) busca en cierta medida es un manejo más político de la corporación y que no están dispuestos a aceptarlo, esto lo he estado conversando con varios de ellos, yo no sé si hai’ hablado con alguno de ellos tú, Felipe.

FELIPE: No, Mario Olivo me estuvo llamando hoy día.

RAÚL TORREALBA: Ya.

FELIPE: Y, yo estuve en una reunión toda la mañana.

RAÚL TORREALBA: Ya.

FELIPE: Y, lo llame ahora y me quedó su secretaria de llamar cuando volviera después de almuerzo.

RAÚL TORREALBA: Ya.

FELIPE: Me tincó que me llamaba para para algo así.

RAÚL TORREALBA: Yo creo que no tiene ninguna razón de ser el cambio o por lo menos no es (indescifrable), es una institución que funciona hace más de 30 años y bien po.

FELIPE: Yo no sé exactamente lo que quiere hacer, pero a mí, la vez que me llamó, que fue bien pesadita el día que me llamó, me dijo que ella quería darle más corporatividad a eso, que todo está como súper al lote y qué sé yo.

RAÚL TORREALBA: Quiere manejarlo ella.

FELIPE: Sí, ¿cachai’?, la primera sesión que hubo, bueno primero me habían llamado pa’ que yo presentara mi renuncia, porque ese es el modus operandi, que ella después me iba a volver.

RAÚL TORREALBA: No la presentí' ni cagando, tú estai’ pa’ título personal, no dependí' de nadie Felipe.

FELIPE: Bueno, no hubo ninguna renuncia de nadie, y ese día, ella puso y, sacó a, ¿cómo se llama este gallo?, destituyó al Director General, no sé cómo se llama.

RAÚL TORREALBA: Ignacio Rodríguez.

FELIPE: Ese y puso a la Juanita Mir, hubo una buena decisión.

RAÚL TORREALBA: Me encanta la Juanita, es mi amiga hueón, pero.

FELIPE: Sí, pero, independientemente de que sea un encanto la Juanita y lo bueno o malo que sea Rodríguez, se lo hizo ver ahí (indescifrable), no es el modo, porque en el fondo, nosotros a ver, nos pidió que aprobáramos la tabla y la tabla al aprobarse, aprobábamos entonces, su requerimiento de cambio, el cambio de Rodríguez.

RAÚL TORREALBA: No te podí perder un hue.. como Rodríguez, con el acervo que tiene.

FELIPE: Sí po’.

“Están tratando a Vitacura como secretaría política de Evopoli”

RAÚL TORREALBA: Ya, oye, habla con Mario. A mí me llamó Mario, he hablado con el Cote, he hablado con Varela, Varela hablo con Agustín, con la Cata, y ninguno está muy de acuerdo con la hu... Es que lo que pasa, a ver, yo soy muy pro Evópoli, pero están tratando de usar a Vitacura como la secretaria política de Evópoli, entonces, ahora yo no sé si sea bueno po’.

FELIPE: ¿Tú creí' que es eso?

RAÚL TORREALBA: No sé hue.., pero que querí, a ver, Felipito yo estoy cagao’, yo estoy acá en el sur, a mí me sacaron la chu... gratis, una hue... dijo que me entregaban unos sobres con platas, yo te digo todas las rendiciones de Vitacura están, bueno, tú las hai’ visto en el directorio, si están todas. Pero yo tengo que estar escondido, porque aquí primero la prensa te mata, después te destripa.

FELIPE: Por eso te pregunto, claro.

RAÚL TORREALBA: Y después cuando al final dicen no, este hue.. no era malo, era bien bueno, pero te ponen la caluga en la última página, estoy en esa hu.. po’ hue..., a mí me cagaron, pero que no los caguen a ustedes y no caguen las instituciones, si la corporación cultural de Vitacura es verdad que los últimos cinco, seis meses estuvo floja, pero por una serie de problemas extras del consejo, una serie de hue..., pero no cambies los estatutos por esa hu.., que la Juanita se ponga las pilas y trabaje, es que me parece súper bien y creo que lo puede hacer re bien la Juanita.

FELIPE: Ya po’, voy a hablar con Mario.

RAÚL TORREALBA: Llámate a Mario, Felipe y te mando un abrazo grande.

FELIPE: Ya, gracias por llamarme y bueno.

RAÚL TORREALBA: Ahora, cuando usted, cuando esté aburrido en Santiago con 30 grados de calor, yo estoy aquí en Colico, que está lloviendo a mares.

FELIPE: Que rico hue...

RAÚL TORREALBA: Ya, yo soy un hippie aquí hue... Hoy día yo soy el joven y tú el viejo.

FELIPE: Ya, cuando ande en la zona te voy a avisar pa’ irte a ver.

La eliminación de Whatsapp

Aunque en un comienzo las conversaciones de Torrealba eran fluidas con sus interlocutores, en la PDI llamó la atención el cuidado que tenía para abordar situaciones en detalle concretas de la investigación. Así lo advierte en el informe de las interceptaciones y que remiten a la Fiscalía: “Los imputados estaban en conocimiento de la intervención y registro de sus respectivas comunicaciones, cuya circunstancia impactó negativamente en el resultado de la presente entrega investigativa, ya que los aludidos mantuvieron especial cuidado al momento de intercambiar información telefónicamente”.

Por ejemplo, la PDI alertó al Ministerio Público de dos situaciones que daban cuenta que el “Tronco” estaba en conocimiento de las intervenciones: “consta en la conversación sostenida entre Torrealba y su hijo Raúl Fernando Torrealba Simonetti de fecha 8 de octubre del 2021″ y donde el exjefe comunal le dice: “Más fácil por acá, porque no tienes buen Internet y no vamos a hablar de ninguna hue...”.

En el mismo tenor, consta otra conversación del 21 de septiembre de 2021 con una persona identificada como “Gonza”.

GONZA: Oye, ¿te autorizaron a usar este teléfono?

RAÚL TORREALBA: Para hablar de tonteras sí, no hablo nada que tenga que ver con la causa.

Quien fuera alcalde de Vitacura por 24 años estaba tan consciente de que era seguido por la policía que, incluso, tiene una conversación con su hijo Raúl Fernando en que da cuenta que se borraron mensajes de su WhatsApp. La comunicación entre ambos ocurrió EL 27 de septiembre del 2021, a las 14.55 horas.

Luego de saludarse y hablar sobre las asesorías comunicaciones que busca Torrealba, su hijo le dice:

RAÚL FERNANDO: Ayer ¿Cómo le fue leyendo todos tus WhatsApp, que eran 1500 mensajes?

RAÚL TORREALBA: Put.., los borramos, los borramos todos, salimos del cuento ya, nos acostamos temprano y dormimos tranquilos.

RAÚL FERNANDO: Perfecto, era mejor, me preocupaba que te pudieras poner ansioso, porque es un tema que igual tienta po’.

RAÚL TORREALBA: No, ya están todos borrados, así que chao.