Las huellas de platas políticas que asoman en la causa de desvíos de dinero de Vitacura

La investigación que sigue la pista de más de mil millones en depósitos que recibió el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, en un período de 10 años -según se consigna en un informe financiera de la BRILAC- aparentemente desviadas de las corporaciones municipales VitaDeportes y VitaSalud, está entregando las primeras huellas sobre el destino de algunos dineros a supuesto financiamiento de actividades políticas.

Las declaraciones de testigos e imputados de la causa abrieron los primeros indicios sobre los destinos de los millonarios montos en efectivos que se depositaban en las cuatro cuentas bancarias del histórico exalcalde de Renovación Nacional, quien ejerció el sillón municipal de Vitacura por más de 20 años.

El primero en encender las alarmas de la Fiscalía Oriente fue un contador, quien cumplió funciones en el consejo Local de Deportes y de las Organizaciones Vita. En su declaración, efectuada el 26 de agosto de 2021, reveló cómo se entrega el dinero en efectivo que se sacaba de las corporaciones, cuyos destinos eran tres personas: Antonia Larraín, Domingo Prieto y Renato Sepúlveda.

“Nunca hubo cheques a nombre de Antonia Larraín, a ella se le depositaba en efectivo en su cuenta desde 2013 y 2014, después cuando pasó a ser DECOM el 2018 se le pasaba plata en efectivo, igualmente al anterior director del departamento, Renato Sepúlveda. Entonces ella pedía plata para la municipalidad pero adicionalmente a eso don Domingo también a veces pedía más porque era algo extra que nos decía que también le pedían desde la municipalidad. El depósito a Antonia era todos los meses. Yo siempre creí que la plata que nos pedían era para la municipalidad, sobre todo porque a veces íbamos a dejarla allá y todavía lo creo pues así siempre lo dijeron, más allá de algunas menciones a campañas políticas que fueron apareciendo después”, comentó el ex funcionario municipal.

Pero no fue el único dato que entregó este testigo a los investigadores. Aseguró que el 2017 -año en que en el país hubo elecciones parlamentarias y presidenciales- fue el periodo que más dinero se desvió, por lo que tuvieron que crear un mecanismo para poder respaldar esas solicitudes de efectivo. “En ese mismo 2017 empezamos a emitir boletas para poder cumplir con lo que nos pedían, es decir, para respaldar para que no se siguiera incrementando el pozo. Ellos me decían ‘esto tiene que salir respaldado’. En estas reuniones se confirmaba la versión de don Domingo, que se trataba de plata para pagos municipales sin perjuicio de que alguna vez se habló de campañas políticas”, sostuvo el ex contador de Vitacura.

Estos antecedentes provocaron que el Ministerio Público lo llamara nuevamente a declarar. Al parecer, la arista de financiamiento político empezaba a tomar cuerpo para el equipo liderado por el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz.

Es así como un mes después, el 30 de septiembre de 2021, volvía a estar bajo juramento. Se le volvió a consultar para qué se usaban estos dineros. “Desconozco el uso que el alcalde puede haberle dado a estos dineros, pero en alguna oportunidad, y, enojado porque no le habían devuelto algunos préstamos que habría realizado en favor de la Municipalidad, don Domingo me mencionó la financiación con estos dineros de campañas políticas”, aseguró a la fiscalía.

Y es en ese momento en el que decide entregar más detalles sobre un eventual financiamiento político. Y decide poner el foco sobre Renato Sepúlveda Nebel. Sus vínculos políticos han marcado su carrera durante las últimas dos décadas. Sin ir más lejos, su nombre aparece como uno de los fundadores de Renovación Nacional en abril de 1987, junto con el del ex alcalde Raúl Torrealba.

Sepúlveda, quien es administrador de empresas de la Universidad de Miami, ha ocupado cargos directivos en RN. Fue en abril de 2002 cuando el ex Director de Desarrollo Comunitario de Vitacura fue nombrado Secretario General del partido en la directiva que en ese entonces era presidida por Sebastián Piñera. Sepúlveda asumió el cargo en reemplazo de Rodrigo Hinzpeter.

Pero llegó el año 2004 y en medio de las fuertes tensiones que existían con sus socios de la UDI, liderados en ese momento por Pablo Longueira, tanto este último como Piñera debieron renunciar a las respectivas presidencias de sus colectividades. Entonces, en marzo de ese año, la comisión política de la colectividad designó a Renato Sepúlveda como presidente interino, cargo que ocupó durante un mes hasta la realización de las elecciones internas.

Años más tarde, Sepúlveda aterrizó en la Municipalidad de Vitacura durante el cuarto periodo de Raúl Torrealba como alcalde de la comuna y, según los testigos de la causa, fue parte del círculo de hierro del edil. Así, en septiembre de 2008 Sepúlveda asumió como director suplente de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Decom) del municipio, cargo que ocupó como titular desde diciembre de ese mismo año.

Luego, en junio de 2010 renunció a su empleo en Vitacura para trasladarse a El Salvador, tras ser nombrado embajador en ese país en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Al término del gobierno, Sepúlveda regresó en septiembre de 2014 al mismo puesto que tenía en Vitacura. Es en este periodo en que se concentran varios de los hechos denunciados y que lo sitúan como uno de los organizadores del esquema de salidas de millonarios montos en sobres desde las corporaciones municipales hacia Torrealba.

Cuatro años más tarde, la historia se repitió. Llegó junio de 2018 y el director de Decom partió nuevamente como embajador de Chile en El Salvador, ahora durante todo el segundo mandato de Sebastián Piñera.

En junio de este año el Consejo General de RN rindió un homenaje a los fundadores del partido, actividad en la que Renato Sepúlveda participó.

Un amplio perfil de redes políticas que uno de los ex contadores municipales conocía muy bien, según declaró. “De todas las personas con que interactuaba, él con más perfil político era don Renato Sepúlveda. Se la pasaba hablando de política y de campañas. Recuerdo que durante el año 2017 presentó varios gastos para reembolso y me dice que se los pagáramos desde Vitadeprotes. Estos gastos que hasta donde entiendo eran gastos personales que nada tenían que ver con Vitadeportes”, señaló el exfuncionario municipal.

De esos gastos aparecen: $516 mil para pagar el uso del Hotel Diego de Almagro, $301 mil para pasajes áreos y más de $600 mil para el pago de traslados y alimentación en Talca, Curicó, Temuco y Puerto Montt en 2017.

“Hago presente que, todos estos gastos corresponden personales del Sr. Sepúlveda, que me da la impresión que eran temas políticos y no corresponden a gastos de ninguna de las Vitas ni del Consejo”, detalló uno de los testigos claves del caso Vitacura.

Dineros para campaña del diputado Sebastián Torrealba, sobrino del exalcalde

El ex embajador Renato Sepúlveda también fue mencionado en otra declaración relevante del caso como recaudador de dinero para campañas. Se trata del interrogatorio del imputado clave en la causa Domingo Prieto Urrejola, quien integró el círculo íntimo del exalcalde Torrealba, pero su amistad se quebró en medio de los desórdenes financieros de las organizaciones comunitarias que él dirigía.

El técnico agrónomo reconoció en una de sus tres declaraciones que existieron dineros que fueron destinados a campañas políticas. Y apunta a Renato Sepúlveda como el articulador de estos movimientos para beneficiar el proyecto de Sebastián Torrealba Alvarado que competía por un cupo en el Congreso.

“Tengo que señalar que, para la campaña a diputado del sobrino del alcalde de nombre Sebastián Torrealba Alvarado, el año 2016, no recuerdo mes, el director de DECOM Renato Sepúlveda, me solicitó que debíamos entregar mensualmente la cantidad de $1.500.000, a solicitud del alcalde Raúl Torrealba (tío del candidato), instruyéndome sacar el dinero de Vitadeportes, el cual se cobraba a través de un cheque siendo entregado en efectivo a Renato Sepúlveda en un sobre”, sostuvo Prieto ante el Ministerio Público, quien detalló que estos montos fueron por varios meses hasta que logró ser electo como diputado por el distrito 10 de la Región Metropolitana.

“La Tercera PM” se contactó con el parlamentario de RN, que fue reelecto como diputado en 2021, para consultarle sobre su vinculación al caso. Torrealba dijo que todas las acusaciones de irregularidades son “total y absolutamente falsas”.

A Renato Sepúlveda no fue posible contactarlo.