¿Mandalorian o WandaVision? El frente a frente de dos fenómenos mortalmente parecidos

Disney+ llegó a los 94,9 millones de suscriptores en el mundo con solo un éxito. Pero uno arrollador: The Mandalorian, que con sus dos temporadas ha reanimado a Star Wars y abierto un nuevo horizonte de posibilidades para la franquicia creada por George Lucas hace más de cuatro décadas.

Sin embargo, ningún servicio de streaming puede depender de un solo título, por más grande que sea el fenómeno alrededor de la historia. Por eso era crucial que la siguiente serie a gran escala que se uniera a su catálogo estuviera a la altura del hit de Lucasfilm.

¿Lo consigue WandaVision? La primera serie de Marvel Studios para la plataforma al menos parece ir bien encaminada: durante los últimos días ingresó a la revisión semanal de los títulos más vistos en Estados Unidos según Nielsen y cada nuevo episodio se ha convertido en tema de discusión obligado en redes sociales.

Algo no tan distinto a lo que logró The Mandalorian en sus dos temporadas, que en el camino ha agregado a su cosecha premios y candidaturas (nominada a Mejor drama tanto en los Emmy como en los Globos de Oro) que hasta hace unos años parecían inalcanzables para una serie de fantasía.

A falta de que debuten los últimos tres episodios de WandaVision, el MCU parece haber encontrado una solidez similar en su salto a la televisión. ¿Pero comparten algo más las historias de Mando y Wanda Maximoff? Aquí lo revisamos

Abrazar el género

El director Jon Favreau elaboró la primera serie live-action de Star Wars apoyándose fuertemente en los mismos referentes que inspiraron a George Lucas a crear la franquicia en los años 70. Aparecen las películas de Akira Kurosawa y la tradición de los westerns para dar vida a su protagonista, The Mandalorian (Pedro Pascal), un cazarrecompensas que viaja por la galaxia ejecutando con rigor un rígido credo al que pertenece, hasta que se encuentra con The Child, conocido inicialmente entre los fans como Baby Yoda.

WandaVision hace lo propio tributando a las sitcoms norteamericanas, desde los 50 (The Dick Van Dyke Show, The honeymooners) hasta los 2000 (Malcolm), pasando por títulos como La hechizada, Tres por tres y Paso a paso. Una rendición que dialoga con la receta habitual de la franquicia, hasta ahora con buenos resultados.

Historias con corazón

The Mandalorian es la historia de un hijo adoptivo y un padre que va modificando sus creencias a medida que el vínculo se profundiza. Eso enmarcado en una historia que incluye aventuras por la galaxia, villanos y el regreso de viejos conocidos de la saga.

Aunque sus primeros capítulos pueden haber desconcertado, el centro de WandaVision es el luto de su protagonista, quien desesperada ante el dolor parece haber creado una realidad alternativa donde sí existe la felicidad de su familia. Eso hasta ahora, porque restan tres capítulos.

En media hora, mucho mejor

Lejos de la extensión que han propuesto títulos como Game of thrones o los intentos de fantasía más exitosos de Netflix (Stranger things, The Witcher), las primeras series del MCU y Lucasfilm se apoyan en una narrativa que muchas veces se resuelve en media hora. Hay excepciones, como el regreso del primer ciclo de The Mandalorian –que se empina por los 54 minutos–, y los tres últimos episodios de WandaVision rozarían la hora completa, pero ambas producciones comparten la saludable inclinación por un formato más breve.

Dónde encajan en sus sagas

Ambas series se sitúan en una línea temporal que los espectadores ya conocen. The Mandalorian transcurre entre El retorno del jedi y El despertar de la fuerza (por eso retornó un viejo y querido personaje en el último episodio del segundo ciclo), mientras que WandaVision sigue a su protagonista después de los hechos de Avengers: Endgame. La gran diferencia es que la producción de Marvel sería fundamental en el camino que viene para la saga basada en los cómics, donde convivirán nuevas películas –como Eternals y segundas partes de Capitana Marvel y Doctor Strange– con series como Hawkeye y Loki.