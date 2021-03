¿Más derechos sociales?: así fue el debate entre Jorge Insunza, Beatriz Sánchez, Constanza Hube y Francisco Moreno

El tercer debate del canal Re:Constitución de La Tercera se centró en las preguntas: ¿Debe haber más derechos sociales en la próxima Constitución? ¿Mejor garantizados?

“La ciudadanía ha puesto una especial esperanza en que este proceso le otorgue una mejor calidad de vida, en eso vamos a estar de acuerdo, pero vamos a estar en desacuerdo en los matices y respecto de la inclusión de todos los derechos sociales habidos y por haber, que tengo la sensación de que quizás la izquierda está en esa postura”, inició el candidato de la lista Vamos por Chile, Francisco Moreno. Y agregó: “A mí me gustaría que tengamos considerado en la nueva Constitución, sin lugar a duda, la salud, la educación, vivienda, pensiones y trabajo, que creo que son los cinco principales, pero al mismo tiempo no quiero que sean meramente declarativos”. En ese sentido, Moreno enfatizó la necesidad de ser “claros respecto de las prestaciones específicas”.

Por su parte, Beatriz Sánchez, candidata por el distrito 12, respondió: “La Constitución es un cuerpo completo y lo que vamos a ir a debatir es sobre el poder, sobre quién tiene el poder hoy en día y cómo nos gustaría que se repartiera. Para hablar de derechos sociales tenemos que hablar de si queremos un Estado subsidiario o si queremos pasar a un Estado de derechos sociales, democrático y paritario”.

La periodista y candidata de la lista Apruebo Dignidad destacó también el origen de la discusión constitucional: “Esto no viene de la nada, viene de una revuelta social que puso justo el dedo en la llaga respecto a quién tiene el poder y cuáles son esos derechos que pensamos deben estar garantizados. Los derechos sociales son esos que hacen que tu vida sea digna. Y para hablar sobre este catálogo -que no creo que sea un catálogo, sino un cuerpo completo- hablamos de los esenciales: salud, educación, vivienda, el derecho al agua, el derecho al cuidado. Entonces no es un catálogo interminable ni son islas, aquí hablamos del poder, del tipo de Estado que queremos y cómo se garantizan esos derechos.”

“Yo creo que el drama que estamos viviendo en Chile es que precisamente la Constitución actual declara derechos pero no garantiza ninguno. Si uno mira en detalle la Constitución y su historia, lo que se buscaba era establecer una garantía para una visión ideológica: que los servicios privados iban a ser mejores que los públicos y eso es lo que ha fracasado estrepitosamente e invito a la gente de derecha a asumir ese fracaso”, recalcó el candidato por el distrito 13, Jorge Insunza.

Sobre la pregunta de si deberían existir restricciones al lucro de los privados cuando se trata de problemas públicos, como la salud o educación, Constanza Hube, candidata de Vamos por Chile por el distrito 11, respondió haciendo referencia al caso de los colegios particulares subvencionados: “Estos colegios tienen mejor calidad de educación que los colegios públicos. Lo muestran los puntajes. Los padres los eligen y se ha ido acrecentando la brecha en la matrícula. ¿Por qué? Porque la educación pública se ha ido precarizando, a pesar de la cantidad de recursos que se invierte. Entonces, los particulares subvencionados no solamente permiten poder tener a la sociedad civil participando de la resolución de problemas públicos, sino que, además, te da diversidad de proyectos educativos y libertad para los padres de poder decidir qué educación quieren para sus hijos, que no es solamente la educación pública”.

