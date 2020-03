Mascarillas y votación remota: Cómo se preparan las empresas para sus juntas de accionistas bajo la amenaza del coronavirus

A finales de abril, el holding de capitales italianos Enel Américas marcará el cierre de la tradicional ronda de juntas anuales de accionistas de las grandes empresas en Chile. Pero, a diferencia de años anteriores, deberán contar con planes de seguridad para evitar la propagación del coronavirus.

La enfermedad que comenzó en la ciudad de Wuhan genera preocupación en Chile y, ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), varias compañías han consultado por cómo llevar a cabo sus juntas de accionistas, que en Chile deben ser presenciales, según establece la ley de Sociedades Anónimas. Por ello, el regulador citó a un consejo extraordinario que se realizaría esta semana para abordar modificaciones a las normativas sobre el asunto. Ello luego que el gobierno anunciara que la enfermedad había pasado a fase 4 en nuestro país y, por lo tanto, decidiera prohibir reuniones de más de 200 personas por el riesgo de aumentar el número de contagios.

Actualmente la Ley de Sociedades Anónimas establece el carácter presencial de las juntas anuales de accionistas, pero el artículo 64 permite a las entidades abiertas contar con sistemas de votación a distancia, siempre y cuando sean fidedignos.

El regulador, según supo La Tercera PM, publicaría una norma que permitiría flexibilizar la regulación en esta materia para las juntas de accionistas, las que -de acuerdo a la norma de Carácter General N°273 de 2010, dispone que las sociedades anónimas pueden contemplar "mecanismos electrónicos de votación a distancia, siempre que éstos cumplan los principios de autenticación, control de acceso, confidencialidad, integridad y no repudio, entendiéndose éste último como aquel que garantice que el emisor de la información no podrá negar su autoría y contenido”. La CMF declinó efectuar comentarios sobre este artículo.

El presidente de Enel Chile, Herman Chadwick, explicó que “vamos a tener todos los resguardos sanitarios del mundo y esperamos que vaya gente, que se cuiden, que estén a más de un metro de distancia y a los asistentes se les entregarán mascarillas en la entrada del auditorio del edificio de avenida Santa Rosa”. “Vamos a proteger a nuestros accionistas cómo se lo merecen, porque son nuestros dueños y todo lo que se pueda hacer lo haremos”, dijo. Aseguró también que no desean impedir que los accionistas concurran a la junta, “conocer la memoria anual y hacer las preguntas que quieran en el evento”.

Frente a la eventualidad de que asista un gran número de personas, Chadwick complementó que el día en que se lleve a cabo la junta de accionistas de Enel Américas -matriz de Enel Chile- también se tendrá habilitado el gimnasio que se encuentra ubicado al frente del tradicional edificio de la ex Endesa.

Tal ha sido el impacto del coronavirus que hoy Enel Distribución -ex Chilectra- anunció que cerrará a contar mañana, y hasta nuevo aviso, todas sus oficinas comerciales con el objetivo de cuidar la salud de sus trabajadores y clientes. “Si el país está en una situación dramática, vamos a tener que hacerlo sólo con telepresencia o postergarlo. Se tendrá que llegar a un acuerdo con la autoridad en que permita realizar las juntas vencido el primer cuatrimestre”, remató Chadwick.

Sin embargo, la postergación de este tradicional evento para las empresas también podría acarrear problemas para las empresas. Según el abogado y ex Jefe del Área de Cumplimiento de Mercado de la SVS (antecesora de la CMF), Hugo Caneo, estas "serían en la distribución de utilidades, otra corresponde a la información a la que pueden acceder los accionistas, por el período de 15 días previos a la fecha de la junta. También en la designación de Empresa de Auditoría Externa y eventualmente sociedades clasificadoras de riesgo, así como conocer los estados financieros de la empresa”.

El tema no es menor si se considera que a finales de abril y a comienzos de mayo, se espera -según dijo esta mañana el ministro de Salud, Jaime Mañalich- el mayor número de personas contagiadas en Chile, coincidiendo con el periodo en que se realizan las juntas de accionistas. Las que concitan las mayores audiencias son aquellas que alguna vez pertenecieron al fisco.

“Todas las precauciones que se puedan son pocas. Este tema del coronavirus es muy serio y por lo tanto se deben tomar las medidas oportunamente y el hecho de hacerlo con votación remota o con acceso por internet me parecen una muy buena solución”, señalo Fernán Gazmuri, director de Enel Chile.

Otra de las compañías que evalúa ejecutar medidas de seguridad sanitaria en su junta anual de accionistas es Aguas Andinas. Uno de sus directores, Luis Mayol, ex ministro de Agricultura, sostuvo que una de las alternativas que es probable que se implemente en esta ocasión es el voto electrónico. “Puede ser una posibilidad para salvar la situación. También empresas que puedan concurrir con menos de 50 personas a las juntas o sobre la base de transferencia de poderes generales y participación remota”, dijo. “Hoy por video conferencias se hacen regularmente reuniones”, complementó y ex Intendente de la Región de La Araucanía durante la actual administración de gobierno.

Entel, por su parte, explicó a La Tercera PM que “está evaluando distintas alternativas en relación a la realización de su próxima Junta de Accionistas, la luz de la actual contingencia sanitaria. A la fecha lo que sí puede asegurar es que estarían garantizadas las más estrictas medidas de higiene y desinfección del lugar para todos quienes eventualmente asistan, así como el respeto a las recomendaciones que se han hecho en términos de la distancia entre personas que asistan a una reunión”.

En tanto, Vivianne Blanlot, directora de Empresas CMPC explicó que hay que considerar la posibilidad de hacer algo o no presencial o presencial parcialmente. Evidentemente que los accionistas deben estar presentes a menos que ellos tomen una decisión de no estar y las votaciones hacerlas por sistemas remotos, como video conferencia”. “Me inclino a pensar que será necesario y prudente hacer juntas presenciales, pero tomando muchas precauciones, pero no he visto que ahora haya nada definido. En este momento, la gran mayoría de las empresas están todas dedicadas a evitar que sus trabajadores no corran riesgos con trabajos a distancia y arreglos de turnos”, acotó la ex ministra de Defensa y hoy directora de la papelera del Grupo Matte.

Por su parte, Watts, compañía controlada por la familia Larraín, explicaron que actualmente están evaluando las factibilidades técnicas para efectuar de manera virtual su junta anual de accionistas, que tradicionalmente suelen realizar en las bodegas de Viña Santa Carolina en calle Rodrigo de Araya, comuna de Macul.

Mientras desde Latam Airlines, aerolínea que junto Sky Airline y JetSmart a raíz de la crisis han solicitado apoyo financiero del Ejecutivo recientemente en una reunión con el ministro de Economía, Lucas Palacios declinaron referirse públicamente sobre las eventuales medidas sanitarias en su próxima junta de accionistas.