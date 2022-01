Matías Meza-Lopehandía: Boric elige a experto en DD.HH. como su jefe de gabinete

Una decisión clave tomó en los últimos días el presidente electo, Gabriel Boric: designar como su jefe de gabinete al abogado experto en derechos humanos y pueblos originarios Matías Meza-Lopehandía.

El jurista, quien ha asesorado al aún diputado en esas materias, fue el elegido por Boric para convertirse en su principal asesor ad portas de su instalación en La Moneda.

La información fue confirmada a La Tercera PM por diversas fuentes del equipo presidencial y, a su vez, en el partido del futuro jefe de Estado.

Meza-Lopehandía es militante de Convergencia Social, el partido del presidente electo, y tiene un magíster en DD.HH. de la London School of Economics and Political Science (LsE). Durante la campaña asesoró a Boric en distintas materias. De hecho, según él mismo dijo a The Clinic el pasado 26 de diciembre, lo habría apoyado en la elaboración del discurso que dio tras triunfar en la segunda vuelta.

Además, fue parte del equipo de Plan de Gobierno y luego se desempeñó como secretario ejecutivo del equipo político del comando. Es considerado uno de los profesionales de Convergencia Social más cercano y de confianza del mandatario electo.

Quienes conocen a Meza aseguran que es de un bajo perfil y es considerado como un apoyo importante para la labor parlamentaria a través de su gestión en la Biblioteca del Congreso.

Con su nombramiento se disipan otras opciones que habían sonado en la coalición para ese cargo, como es el caso de quien ha sido la principal asesora de Boric en el último año, la también abogada Javiera Cabello.

Meza-Lopehandía no pudo ser contactado por este medio.

La jefatura de gabinete presidencial es un puesto estratégico en La Moneda. Quien lo asume no solo maneja la agenda del mandatario de turno, sino que suele convertirse en uno de sus asesores clave.

Esa labor hoy la cumple Magdalena Díaz para el presidente Sebastián Piñera, quien tiene a su cargo nada menos que la tarea de construir el “legado“ de su mandato.

En las administraciones de la expresidenta Michelle Bachelet el cargo de jefe de gabinete no fue menos importante. En su primera administración nombró a Rodrigo Peñailillo, quien entonces era un desconocido militante PPD. Y luego, en su segundo periodo, se convirtió en ministro del Interior.

En su último gobierno, Bachelet nombró en el cargo a la ahora excandidata presidencial Paula Narváez (PS), quien después fue reemplazada por la exministra de Medio Ambiente Ana Lya Uriarte, quien hasta el final del gobierno fue reconocida como parte del círculo de hierro de la Presidenta.