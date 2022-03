¿Matrimonio igualitario en peligro? Las gestiones de última hora de Justicia para que Registro Civil respete inscripción de hijos de parejas del mismo sexo

hace 22 minutos Tiempo de lectura: 4 minutos

A dos días e que entre en vigencia la ley que reconoce el matrimonio de personas del mismo sexo en Chile, Fundación Iguales encendió las alarmas debido a una interpretación que hizo el registro Civil respecto a que personas que no estuvieran casadas no podrían reconocer a sus hijos. La vocera de la agrupación, Isabel Amor, advirtió: "si no hay reconocimiento de niños, no es lo que trabajamos en el Congreso, ni lo que promulgó el Presidente Sebastián Piñera". La subsecretaria de Derechos Humanos puso paños fríos al incipiente conflicto y aseguró que ya ordenaron al servicio acceder a todo tipo de filiación contemplada en la ley.