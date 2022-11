Mensaje supremo a Boric: la arremetida del Poder Judicial en la carrera por la Fiscalía Nacional

En 2015, la diferencia entre las dos primeras mayorías y quien se posicionó en el tercer puesto de la quina que definió la Corte Suprema en la carrera para suceder a Sabas Chahuán a la cabeza del Ministerio Público, fue de dos votos. Ese año, Luis Toledo y Raúl Guzmán empataron como los más votados con once preferencias cada uno, y quien les seguía, Juan Enrique Vargas, obtuvo nueve.

Si bien esas negociaciones ya están en el pasado, varios de los conocedores de las actuales tratativas para definir al nuevo fiscal nacional han comenzado a reflotar lo que fue esa definición, de la que ya han pasado más de siete años, pero que serviría para analizar las señales que hoy se están entregando.

Y es que las mismas fuentes indican que resultó sorprendente que la jornada de este lunes 7 de noviembre, cuando los ministros escucharon a los 17 nuevos postulantes al cargo, definieron dos claras mayorías en la selección de los cinco perfiles entre los cuales el Presidente Gabriel Boric deberá escoger un nombre para proponérselo al Senado. José Morales y Ángel Valencia sorprendieron con 17 votos cada uno, en tercer puesto quedó Marta Herrera, con nueve; en cuarto, Carlos Palma, con siete, y más atrás Rodrigo Ríos, con tres preferencias. Es decir, en cada caso sólo tres jueces no votaron por los “favoritos” dando una sensación casi de unanimidad y un mensaje rotundo del máximo tribuna a La Moneda de cara a la carrera por la Fiscalía Nacional.

Lo peculiar es que para este tipo de definiciones los ministros suelen comentar sus preferencias, pero en esta ocasión eso no ocurrió. Y como pudo constatar La Tercera PM, genuinamente los supremos se inclinaron por dichos perfiles y enviaron, cada uno a su manera, claras señales al Ejecutivo. “Hay dos cartas fuertes, una mujer y nos imaginamos que no se van a inclinar por el que tiene menos votos”, comentaban altas fuentes de tribunales una vez concluida la sesión del pleno.

Por lo demás, esta pasada, todos los integrantes de la Sala Penal, la cual está vinculada mayormente con la labor del Ministerio Público y que está compuesta por los ministros Haroldo Brito, Jorge Dahm, Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos y María Teresa Letelier, incluyeron entre sus preferencias a la dupla Morales y Valencia.

La situación, de todas maneras, dejó en una compleja posición a ambas cartas, y especialmente a Morales, porque mientras él ha mantenido su campaña los últimos siete años -luego de que en 2015 viera frustradas sus intenciones-, Valencia ganó terreno en sólo un mes, lo que marcó el inicio evidente de la rivalidad entre ambos en lo que resta de concurso, aunque sus perfiles son bastante disímiles.

Mientras Valencia se alejó del Ministerio Público hace ya 16 años y se ha abocado al trabajo como abogado particular, teniendo entre sus clientes a Rafael Garay y Bruno Villalobos; Morales lleva 22 años en la institución, participando en la indagación de una serie de causas en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte e integra el equipo de profesionales que capacita a otros investigadores.

Ahora, dicen en altas esferas del Poder Judicial, existe también la posibilidad de que el Ejecutivo elija a la tercera. Si bien 9 votos se alejan de los 17 votos de los “favoritos”, igual fue la mujer electa por los supremos para conformar la quina y eso, dicen, también es una señal.

Los nervios de pasillo y la presencia de una senadora

Aunque la jornada terminó con abrazos entre quienes lograron meterse en la quina y quienes no corrieron la misma suerte, el día comenzó muchísimo más temprano, donde el nerviosismo fue protagonista, pues como varios reconocieron, la preparación para dicha ponencia de 10 minutos “fue horrible”.

La mayoría de los aspirantes coincidió en que como abogados, les es mucho más fácil dar cuenta sobre sus casos o indagaciones, en el caso de quienes son fiscales, y que “venderse”, les resulta muchísimo más complejo. Por lo mismo, ensayaron sus discursos una y otra vez, cronometrando el tiempo y pidiéndole a amigos y familiares que los escuchen para hacer ajustes. Además, varios reconocieron que compartieron sus escritos con otros abogados cercanos, para así definir prioridades de la exposición y los tonos.

Y para no desaprovechar los minutos previos al inicio de la audiencia, varios se pasearon con sus minutas, revisando ciertos detalles. Eso sí, el grueso de los postulantes optó con distenderse junto a sus acompañantes, entre los que habían familiares, parejas y equipos cercanos. En ese intertanto, Emiliano Arias se posicionó por lejos como el más fotografiado de la jornada; Patricia Muñoz, a la que todos se acercaban a saludar, e Iván Pavlov, el que se mantuvo en solitario.

Dada la expectación que sabían que generaban sus ponencias, los 17 concursantes no pasaron por alto la presencia en la sala de la senadora Luz Ebensperger (UDI), ya que no es habitual que representantes del Poder Legislativo se sumen en esta etapa del proceso.

“Me parecía a mí que era importante escuchar las propuestas que los 17 postulantes tienen. Me parece que era lo correcto venir a escuchar aquí esas ponencias, más que tener reuniones particulares con uno o con otro, aunque sean por lobby. Creo que esto era lo que necesita escuchar para conocerlos, porque no los conocía a todos. Los escuchamos y bueno, es un cargo difícil y tienen grandes desafíos”, sostuvo al ser consultada por La Tercera PM.

El factor sorpresa

Si bien la tarde del lunes los ojos se centraron en las dos primeras mayorías, también fue comentario obligado la incorporación de Rodrigo Ríos en la quina. En su caso, contó con el apoyo de Ricardo Blanco, Mauricio Silva y Sergio Muñoz.

Según fuentes que estuvieron al tanto de su proceso, las “buenas opiniones” que hay en la academia a su respecto influyeron en la valoración de los magistrados que le dieron su voto.

Él es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, diplomado en Reforma Procesal Penal, magíster en Derecho con mención en Derecho Público, y alumno del Doctorado en Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Tiene 44 años y se ha desempeñado en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en la Defensoría Penal Pública y como litigante particular.

En la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte ejerció como abogado asistente (2006 a 2008) y como fiscal adjunto (2008 a 2014). Además, fue abogado asesor y subdirector de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones UCIEX (2014 a 2016). En el Poder Judicial fue secretario y juez (s) del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, y en la DPP cumplió labores como auditor externo y actualmente es miembro del Comité del Proyecto Inocentes (2018 a la fecha).

Pero aunque su votación causó sorpresa, en conversación con La Tercera PM indicó que él siempre supo que iba a quedar en la quina. “Lo tomo con orgullo y confío en mis capacidades. La convicción con que hice mi discurso va en la línea de estar en la certeza de que tenía chances de quedar. El resultado si bien puede parecer sorpresivo a la luz de los nombres que se habían posicionado, para mí no lo es tanto, en la medida que soy consciente de mis capacidades y condiciones”, comentó.

“La característica que me diferencia del resto es que he sido parte de todas las instituciones que son parte del sistema penal. Tengo una visión sistemática y no creo que eso lo tengan los otros candidatos. Tengo una conocida trayectoria como profesor en Chile y en el extranjero y creo que eso le da un plus a mi figura, además de la juventud, porque lo que necesita el Ministerio Público es un candidato que tenga la energía, la fuerza para proyectarse a ocho años y la experiencia necesaria”, complementó.