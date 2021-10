Miguel Bosé, Shakira, Elton John y un Beatle: el mapa artístico de los Pandora Papers

No sólo empresarios, políticos, deportistas y hasta presidentes figuran entre los miles de documentos filtrados entre los llamados “Pandora papers”. También, una importante lista de compositores e intérpretes millonarios que en su mayoría ya han tenido problemas públicamente conocidos en sus países de residencia vinculados a la evasión de impuestos en paraísos fiscales.

El caso cobra especial relevancia entre los artistas españoles, entre los cuales se encuentran algunos de los más conocidos personajes reñidos hace años con la ley fiscal de su país.

Es el caso de Julio Iglesias, un nombre histórico y pionero tanto de la canción romántica iberoamericana como también de las llamadas sociedades “offshore” en paraísos fiscales. Se trata de uno de los famosos con mayor cantidad de empresas de este tipo, algunas de estas creadas a fines de la década del 90, en las que maneja una nada despreciable fortuna cercana a los 800 millones de euros, según estimó Forbes en 2020.

De acuerdo a los datos revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), el intérprete de Me olvidé de vivir es derechamente un magnate inmobiliario que tendría su patrimonio gestionado en una veintena de sociedades con residencia en las Islas Vírgenes Británicas, el mismo paraíso fiscal con bajos impuestos donde el presidente Sebastián Piñera, de acuerdo a los documentos, habría cerrado un millonario acuerdo de compraventa de su parte de las acciones de la minera Dominga.

En 16 de estas sociedades, junto al músico aparece como directora su esposa, la holandesa Miranda Rijnsburger, mientras que en las cuatro figura únicamente el artista, según detalla el diario El País, donde se explica que el objetivo de estas sociedades “hacer inversiones en inmuebles o en yates”, ahorrándose en el proceso el pago de millonarias cantidades en impuestos.

Las primeras empresas offshore de Iglesias se remontan a mayo de 1997, mientras que las más recientes son de 2016, entre ellas, Surfside 825 Limited o Libra Star Yacht Limited. Las firmas mencionadas fueron utilizadas por el artista para la compra de activos inmobiliarios, como la adquisición de casas de lujo en Miami -todas en los alrededores de Indian Creek- y otros bienes, como yates y un avión.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación trató de ponerse en contacto con Julio Iglesias para que se refiriera a esta información, aunque no recibió respuesta. Ya en 2015, en el popular programa de la TV española Salvados, el intérprete le dijo al conductor Jordi Évole, no sin molestia: “Nunca he dejado de pagar un puñetero impuesto en ningún lugar del mundo”.

¿Dónde están los ladrones?

En el caso de Shakira, nacida en Colombia pero residente en España hace años, su implicancia en las revelaciones que traen los Pandora Papers no hace más que agravar una situación que ya es públicamente conocida y que le ha merecido ser investigada por la justicia de su país adoptivo.

De acuerdo a la prensa ibérica, eso sí, lo más llamativo de la autora de Ojos así en esta pasada es que siguió abriendo sociedades offshore en paraísos fiscales cuando Hacienda de España ya la estaba investigando y era acusada de fraude fiscal por 14 millones de euros. Un panorama que coincide con los años de menos brillo en la carrera de quien fuera una de las grandes estrellas del pop mundial de este siglo.

La defensa de la colombiana ha argumentado que ella vive en Las Bahamas. Sin embargo, Shakira pasa más de 6 meses al año en España, por lo que debería declarar impuestos en ese país, recalca la prensa europea.

En estos nuevos documentos filtrados, la estrella de Barranquilla aparece vinculada a tres empresas: Light Productions Limited, Light Tours Limited y Titania Management Inc. Las tres se encuentran registradas también en las Islas Vírgenes Británicas, el paraíso fiscal que ofrece confidencialidad y régimen de impuestos preferente.

Hay más: en los documentos también aparece mencionada Nidia Ripoll, la madre de Shakira, como vicepresidenta y secretaria de una de sus empresas.

Esta mañana, ante el revuelo causado por la aparición de su nombre en los documentos, el equipo de asesores legales y tributarios de Shakira aseguró que las tres empresas registradas en las Islas Vírgenes británicas vinculadas a la artista son “totalmente transparentes”, y que están “debidamente declaradas” a las autoridades tributarias españolas.

“Todas ellas han sido debidamente declaradas por Shakira a las autoridades tributarias españolas a través del impuesto de Patrimonio e IRPF. Con lo cual, son sociedades totalmente transparentes”, aseguraron los abogados de la cantante en declaraciones que recoge hoy Europa Press.

Junto con esto, los asesores subrayan que las sociedades mencionadas en los Pandora Papers se constituyeron entre 2001 y 2009, conforme a la legislación aplicable y antes de que la estrella colombiana fuera residente en España. En este sentido, aseguraron que estas firmas hoy no cuentan con rentas ni actividad alguna y, de hecho, se encuentran en proceso de liquidación.

Otra de Bosé

Miguel Bosé tiene una relación particular con Panamá. El cantante e hijo de Lucía Bosé y el torero Luis Miguel “Dominguín”, de hecho, nació en dicho país de Centroamérica en abril de 1956. Sus padres querían que el parto tuviera lugar en Colombia, pero éste se adelantó y encontró al matrimonio de paso en la capital panameña por motivos laborales. Seis décadas después, por razones distintas, Bosé regresó a vivir a su país natal.

En Panamá justamente el cantante aparece como titular de una sociedad offshore, con sede en ese país, llamada Dartley Finance SA. La firma había sido inscrita diez años antes en Panamá. En agosto de 2016, de acuerdo a los documentos filtrados ayer, se produjo una reunión de los directivos de la compañía mencionada, en la que se acordó cancelar las 10.000 acciones al portador de la sociedad y sustituirlas por la misma cantidad de títulos nominativos a favor de Bosé.

Según destacan medios como El País y La Sexta, dicha reunión que le dio la titularidad de la sociedad panameña coincide con la mudanza del hombre de Amante bandido a Panamá. Dos años después, el artista se trasladó junto a su entonces pareja, Nacho Palau, y sus cuatro hijos, al país centroamericano, donde seguiría teniendo su residencia oficial.

Para el otrora ídolo español, los Pandora papers lo vuelven a poner en las páginas de crónica roja y en titulares extramusicales. Una constante en la carrera del cantante durante los últimos años. De hecho, en mayo de este año, el artista debió cancelar al fisco español una deuda cercana a los 48 millones de pesos chilenos, más una multa cercana a los $20 millones, luego que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmara la resolución de la Agencia Tributaria de ese país, que considera que el cantante dedujo indebidamente el IVA de gastos personales haciéndolos pasar por inversiones de su empresa.

Los conflictos del solista con el fisco español no son recientes y en 2019 abandonó la lista de morosos al abonar parte de la deuda de 1,8 millones de euros que mantenía con Hacienda.

Estos problemas han coincidido con una larga temporada en la que Bosé ha generado polémicas en diversos frentes y con escasos éxitos musicales. En abril de este año, tras un prolongado silencio, el cantante dio su primera entrevista a la televisión española en seis años, donde abordó sus problemas vocales, sus años de dependencia de las drogas y sus polémicas declaraciones frente a la pandemia, declarándose esta vez como “un negacionista con la cabeza bien alta”.

No sólo artistas de habla hispana nutren la lista de los Pandora Papers. El cantautor británico Elton John y su compatriota y ex Beatle Ringo Starr, también aparecieron entre las celebridades que ocupan algunas de las millones de páginas de los documentos filtrados. Al igual que los artistas anteriormente mencionados, los ingleses, de acuerdo a The Hollywood Reporter, también establecieron apartados de correos y residencia fiscal en las Islas Vírgenes Británicas, Panamá y las Bahamas, evitando el pago de millonarios montos por concepto de impuestos.

Ahora resta por saber si esta masiva filtración de datos, más allá de ensombrecer aún más el presente artístico de varias de estas figuras, tendrá además consecuencias directas en su vida y eventualmente abra nuevos procesos penales en su contra.