Ministra Javiera Toro (FA): “La tramitación del Sistema Nacional de Cuidados es una oportunidad para encontrarnos con la oposición”

En paralelo a las tratativas que encabeza la ministra Jeannette Jara para alcanzar un acuerdo previsional, la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, ha empujado una mesa de acuerdo para aprobar el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, iniciativa que fue relevada por el presidente Gabriel Boric en su última cuenta pública.

En agosto Toro cumple un año en el cargo al que llegó en reemplazo de Giorgio Jackson, quien salió del gobierno por la presión del caso lío de platas y los cuestionamiento a RD. Toro ahora es una de las autoridades de gobierno que postulan a las elecciones del comité central del Frente Amplio este fin de semana.

¿Qué significado tiene para el gobierno el proyecto de Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados?

Este sistema es parte del corazón de nuestro gobierno y viene a hacerse cargo de una verdadera urgencia, que es la crisis de los cuidados que se recarga fundamentalmente sobre las mujeres, pero también de adelantarse a una situación de emergencia que se va a seguir profundizando en Chile y en el mundo: el envejecimiento de la población. Esto se está tornando un problema del que nos tenemos que hacer cargo, pensando de aquí a 20 o 30 años, y por eso Chile también tiene una oportunidad de dar un paso al frente y hacer una reforma profunda.

¿La apuesta es que este sea un proyecto ícono del gobierno, similar a lo que fue la Pensión Garantizada Universal (PGU) para el expresidente Sebastián Piñera?

Sí, espero que esto sea algo que durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric podamos dejar sentado y firme para que sea una política de Estado. Es la oportunidad de encontrarnos con la oposición en un proyecto que es un beneficio y una necesidad de toda la sociedad.

La ministra Jeannette Jara he tenido una negociación dura con la derecha por la reforma de pensiones, el oficialismo habla de una derecha “obstruccionista”. ¿Por qué cree que a usted le va a ir mejor?

No me imagino a la oposición restándose de algo tan importante y tan urgente. Nadie puede cerrarles la puerta a los cuidados, considerando que es una necesidad tan sentida, tan transversal en toda la población. Quiero reconocer que hasta ahora hemos tenido un buen trabajo, un buen diálogo en el Congreso con todos los actores y creo que hay algunos consensos importantes.

¿Cuáles?

Por ejemplo, nadie se ha opuesto en el debate a la idea de que el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados tiene que regirse por la universalidad, lo que significa un giro, una diferencia de cómo se ha venido haciendo política social hasta ahora. Por lo tanto, hay buenas bases para avanzar.

¿Cree que esta apertura a negociar con la oposición puede generarle críticas del sector del oficialismo más a la izquierda?

No tengo ningún complejo en dialogar con la oposición ni con todos los sectores políticos, y creo que así se pueden construir acuerdos. De hecho, todas las reformas que se están impulsando se han hecho con diálogo social y político, poniendo siempre nuevas propuestas sobre la mesa con disposición a dialogar con la oposición. Los cuidados son transversales a todos los sectores sociales, muchos y muchas parlamentarias me han contado también sus historias personales, porque en todas las familias tenemos situaciones que requieren cuidado y que nos muestran la urgencia de hacernos cargo de esto socialmente.

Este es un proyecto impulsado por usted y la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. ¿Qué simbolismo tiene como representantes del FA?

Con la ministra Orellana, con los ministerios en los que estamos, nos ha tocado encabezar la presentación de este proyecto y, sin duda, es importante para el FA y para el Presidente. Es parte del corazón del programa de gobierno, pero los cuidados tienen una transversalidad, aquí nosotros estamos construyendo un sistema que no niega lo que se venía haciendo desde antes. Estamos recogiendo avances que se habían hecho en los últimos dos gobiernos, políticas de la expresidenta Michelle Bachelet, algunas políticas que se mantuvieron durante el gobierno del expresidente Piñera; por lo tanto, lo estamos haciendo con una visión que es transversal políticamente. No es solo una política del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio de la Mujer.

A casi un año de su llegada, ¿cree que su gestión ha sido mejor que la del exministro Giorgio Jackson, que salió del gobierno por la presión del caso lío de platas?

Tomo la posta de lo que se venía haciendo con la prioridad puesta en las personas, en la superación no solo de la pobreza, sino de la desigualdad y avanzando en la implementación de la Ley de Garantías de la Niñez y la Adolescencia, sentar las bases de un Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. Y también una tarea que ha sido nueva para este ministerio, como es la articulación y la coordinación de la reconstrucción.

En la cuenta pública el Presidente dijo que no está conforme con el avance de la reconstrucción. ¿Cómo se hace cargo de esa crítica?

Ninguno de los que nos tocan tareas en este sentido vamos a estar conformes hasta que el proceso esté culminado. Entendemos y compartimos la urgencia de las familias que lo han perdido todo y por eso hemos formulado un plan de reconstrucción robusto que contempla casi mil millones de dólares de presupuesto, que tiene seis dimensiones y ha estado avanzando en todas ellas. Hemos estado trabajando intensamente en la planificación y en la reconstrucción de viviendas.

Postulación al comité central: “No lo considero incompatible”

¿Por qué se postula a la comisión política del FA?

Me he puesto a disposición porque creo que el país necesita partidos fuertes, que sean capaces de articular distintos intereses sociales para hacer avanzar las necesidades de la ciudadanía. He sido una persona que cree en el valor de la política, que en un momento de fragmentación y pérdida de legitimidad es cuando se hace más importante trabajar por partidos fuertes. Voy a seguir siendo, desde el espacio donde me toque, una militante activa y comprometida con mi partido.

¿Es compatible ese rol con la tarea de ministra de Estado?

Yo estoy 100% dedicada al ministerio, con las prioridades que me ha puesto el Presidente, pero soy también una militante activa, una militante comprometida, y creo que eso es bueno para la política. No lo considero incompatible.

¿Qué justifica el atraso en la inscripción de su lista que obligó a la intervención de la mesa y a una reconsideración del tribunal Supremo?

Efectivamente existió un error administrativo que ya fue subsanado ante el tribunal supremo.

¿Es un bochorno partir así?

No.

Al interior del FA dicen que la suya es lista del establishment del partido. ¿Cómo asume eso?

No considero que sea una buena forma de calificar, porque hay una diversidad de actores que representan el espíritu de lo que ha sido este proceso de constitución del FA, pero además porque lo que está en el centro y por lo que es esencialmente el partido: una fuerza política que busca transformación de la realidad.