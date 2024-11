Minsal otra vez en la mira tras revelarse la expiración de miles de cajas de Paxlovid, remedio para el Covid-19

Una vez más las autoridades sanitarias están en la mira de la Contraloría General de la República. Esta vez el foco recae en la Subsecretaría de Salud Pública (Subsal) del Ministerio de Salud. Y es que un reciente informe del organismo liderado por Dorothy Pérez reveló múltiples irregularidades relacionadas con la adquisición, distribución y uso del fármaco Paxlovid, empleado en el tratamiento del Covid-19.

La investigación - solicitada por el senador Juan Luis Castro (PS)- afirma que la subsecretaría no evaluó adecuadamente la estrategia para el uso del medicamento, incumpliendo directrices e instrucciones que la propia entidad dispuso al momento de adquirir los productos. “La falta de ejecución de la mencionada estrategia piloto, que se advierte por la baja cantidad de dispensación del mencionado antiviral, habiendo transcurrido más de 15 meses desde la primera entrega del fármaco, registrada el 3 de marzo de 2023, y el incumplimiento de las instrucciones y directrices que la propia entidad dispuso al momento de adquirir los productos, no se ajusta a los principios de control, eficiencia y eficacia establecidos en los artículos 3° y 5° de la ya citada ley N° 18.575, ni al deber de ejercer el control jerárquico que recae sobre las autoridades del Ministerio de Salud de acuerdo con el artículo 11 de ese texto legal”, se lee en el texto.

Por esta razón, la repartición del ministerio dirigida por la subsecretaria Andrea Albagli deberá acreditar en el plazo de 60 días hábiles la elaboración de un informe especial de funcionamiento del proyecto. “Asimismo, deberá adoptar las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, procedimientos tales como la evaluación de sus programas y pilotos sean debidamente ejecutados, estableciendo a ese efecto mecanismos de supervisión que aseguren el cumplimiento de las responsabilidades y funciones que corresponden a su personal para tales efectos”, añade la investigación.

Pero eso no es todo. El informe también deberá contener un análisis de las causas que provocaron su ejecución parcial. Y es que además la Contraloría detectó que del total de 3.700 cajas adquiridas solo existe registro de la utilización de un 8,3%. Su subuso también derivó en la pérdida de 3.387 cajas de Paxlovid, valoradas en $886 millones, las que expiraron sin ser utilizadas. Ante esto, la Contraloría exigirá responsabilidades financieras y ha ordenado a la Subsal mejorar sus controles de distribución.

El tema es que las irregularidades reveladas en el informe no quedan ahí. El ente fiscalizador también encontró casos no registrados en el sistema obligatorio. En concreto son 32 pacientes los que recibieron Paxlovid y no fueron ingresados en el sistema EPIVIGILA, que es de notificación obligatoria para Covid-19. Por eso, la repartición dirigida por Albagli tendrá 60 días para regularizar estos casos.

Finalmente y por todos estos hallazgos, la Contraloría ordenó un procedimiento disciplinario para investigar posibles responsabilidades administrativas.

Las inconsistencias

El senador Castro asegura a La Tercera que “hice la denuncia formal después de agotarme de enviar oficios desde la Comisión de Salud del Senado y también de la falta de respuesta del ministerio. La última respuesta llegó en octubre del año pasado, donde aseguraban que estaba todo en perfectas condiciones”.

Y es que al contrario de lo que la investigación demuestra, la última respuesta de la cartera sanitaria fue enviada el 17 de octubre del año pasado, circular en la que aseguraban que está en todo orden e indican que el medicamento estaba a disposición de los pacientes.

“Este antiviral se encuentra disponible para ser entregado en los servicios de urgencia hospitalarios del sistema público y privado del país. Debe ser ofrecido sin costo a las personas que lo requieran y cumplan con los criterios de inclusión descritos en la circular ya mencionada”, reza el oficio.

Por esta razón, el parlamentario crítico con el actuar de la autoridad sanitaria: “Ya he dicho en varias ocasiones que se ha faltado a la verdad y se mintió, porque siempre aseguraron la disponibilidad del producto y resulta que el informe afirma que cerca del 8% de los medicamentos llegaron a las personas y varios se fueron venciendo. Entonces, esto fue un fracaso”.

La respuesta del Minsal

Luego de que se publicara el informe, desde el Minsal aseguraron que la Subsecretaría de Salud Pública dispuso los antecedentes “en tiempo y forma para el correcto desarrollo de esta auditoría”.

Respecto al acceso al medicamento, explicaron que “hubo un menor uso del esperado y esto se debió principalmente a la evolución positiva de la pandemia y a dificultades logísticas en la dispensación del fármaco, situación que fue advertida y por la cual se ejecutaron medidas que simplificaron el proceso de entrega”.

“Se acatarán y ejecutarán todas las acciones que se Indican por parte de la Contraloría General de la República en los plazos correspondientes. En esta línea, se instruirá un sumario interno para clarificar el desarrollo de esta estrategia, posibles incumplimientos y, en su mérito, posibles responsabilidades administrativas”.

Y el comunicado finaliza señalando: “reiteramos nuestro absoluto e irrestricto compromiso con la transparencia y el buen uso de los recursos públicos, reafirmando nuestro compromiso con la probidad que caracteriza a este Ministerio”.