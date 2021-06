Molesto Lavín y molesta la UDI: partido acusa que La Moneda favorece a Sichel con matrimonio igualitario

Estaba en su oficina, en la Municipalidad de Las Condes, siguiendo en directo la última cuenta pública presidencial de Sebastián Piñera. Ahí, Joaquín Lavín recibió con sorpresa el anuncio del Mandatario, quien -por primera vez- se mostró abierto a avanzar en el matrimonio igualitario y decidió ponerle urgencia al proyecto que se encuentra en primer trámite constitucional en el Senado.

En el entorno del alcalde de Las Condes evitan decir cuál fue la reacción inmediata de Lavín al enterarse. Pero sí reconocen que el tema generó molestia, incomodidad y una complicación en su candidatura presidencial. Su celular, agregan las mismas fuentes, comenzó a recibir varios mensajes y llamados advirtiéndole ante el anuncio.

Ese malestar, según fuentes de gobierno, fue transmitido ayer en la tarde a través del exdiputado Ernesto Silva -brazo derecho del alcalde- a algunos ministros del comité político.

En la UDI, partido del cual es el abanderado presidencial, la molestia también se hizo evidente de inmediato: incluso, algunos advertían ayer que podía significar el quiebre definitivo con el gobierno. Ahí transmiten que más que el propio proyecto de matrimonio igualitario -que genera división en el oficialismo- es la oportunidad en que Piñera decide hacer el anuncio la que incomoda.

Ello, pues queda poco tiempo para las primarias presidenciales del próximo 18 de julio, por lo que el tema se tomará parte del debate de la campaña. Y de cara a esos comicios, Lavín -quien pertenece al Opus Dei- es el único de los cuatro abanderados del sector que es contrario al matrimonio igualitario, aunque se ha abierto a la adopción de parejas del mismo sexo. La complicación -comentan cercanos a Lavín- radica en dos razones. Primero, porque se pone el tema en la palestra y su postura más conservadora espanta los votos “más liberales” del sector, y, en segundo lugar, porque no puede abrirse y cambiarla, porque eso podría generar un rechazo en los sectores más duros de derecha.

“Joaquín Lavín ayer se ha mostrado tal como es, sin mirar encuestas, siendo fidedigno con lo que él cree, un hombre de fe, con una visión con respeto a lo que piensan distintos”, dijo Rodolfo Carter, vocero de campaña. “Con su afán de pasar a la historia, el Presidente le dio una gran oportunidad a Lavín, porque nos permite mostrarnos tal como somos”, agregó.

Algunas versiones del lavinismo sostenían hoy que esto podría favorecer al alcalde de Las Condes en las primarias, pues conecta con el electorado de derecha. Pero, de ganar esos comicios, podría tener un impacto negativo en la primera vuelta presidencial, donde se requiere apuntar a un electorado más transversal.

En la UDI recalcan, además, que lo que hizo el gobierno fue poner un tema que para Lavín es complicado también, porque divide al electorado del partido.

Como sea, en el entorno del alcalde afirman que la idea es no quedarse entrampados. Argumentan que las posiciones de los abanderados son conocidas hace mucho tiempo, que dejarán que la discusión siga su curso y respetarán lo que decida el Congreso. Y aspiran, al igual que la UDI, que la discusión avance lo más rápido posible.

“Las posiciones personales son conocidas por todos hace mucho tiempo, hay distintas miradas y hay que respetarlas. Hoy día nos parece que lo más relevante es que el gobierno ponga foco en las urgencias que tienen los chilenos en materia de enfrentar la pandemia, en materia de ingresos, el IFE y otras medidas. Creo que eso es lo central en lo que viene hacia adelante”, dijo Ernesto Silva a La Tercera PM.

¿Sichel, el favorito de La Moneda?

En el equipo de Lavín y la UDI dicen que el anuncio de Piñera dejó al descubierto algo que se venía conversando hace tiempo soterradamente: la idea que el favorito de La Moneda es el abanderado presidencial independiente Sebastián Sichel. Esto, porque creen que el anuncio le permite a él navegar mejor que a los otros candidatos, pese a que Mario Desbordes (RN) e Ignacio Briones (Evópoli) también son favorables al matrimonio entre parejas del mismo sexo.

Pero lo que ayer se comentaba entre pasillos, hoy fue entre comillas.

“Es evidente que el gobierno fijó ayer cuál es su candidato presidencial, y el candidato presidencial de Sebastián Piñera es Sebastián Sichel”, manifestó el jefe de bancada de la UDI, Juan Antonio Coloma.

Una postura similar transmitió la senadora del mismo partido Luz Ebensperger, quien está en reflexión en términos de a qué candidato apoyar. En entrevista con Canal 13, indicó ayer en la noche que el anuncio “afecta a las primarias de nuestro sector. Tenemos candidatos presidenciales que son más partidarios que otros del tema. Afecta a uno de nuestros candidatos más que a otros”, agregando que “probablemente favorece a Sebastián Sichel”.

Su par, David Sandoval, coincidió en lo mismo y aseguró que “se perjudica la postura de Lavín. El gobierno se equivocó profundamente, trató de poner un sello y terminó enfrascándose en algo innecesario e injustificado”.

De hecho, la misma lectura tuvo el diputado RN Tomás Fuentes, quien apoya a Sichel. “Claramente el anuncio del matrimonio igualitario incomodó a sectores más conservadores de la centroderecha, puesto que fue sorpresivo y no conversado. También deja en una posición incómoda al abanderado de la UDI, ya que la idea divide a su base electoral. Por otro lado, al ser una de las definiciones del candidato independiente, Sebastián Sichel, el anuncio le permitirá obtener mayor conocimiento y capitalizarlo en más adhesión”, manifestó.

Inquietud de ministros: Isamit se reúne con Piñera

“En Chile Vamos hay opiniones a favor y en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero sobre la torpeza de hacer este anuncio ahora, hay casi unanimidad. El Presidente divide a la coalición ad portas de la presidencial y al ocultar el anuncio, dinamita la poca confianza que les quedaba a los partidos de Chile Vamos”, manifestó el diputado UDI Guillermo Ramírez. También el senador Juan Antonio Coloma señaló: “Voy a ser muy franco, lo de matrimonio igualitario nunca lo anticipó, no estaba en el programa y a mí eso no me gusta”.

El cómo se resuelva la nueva disputa y los coletazos que tenga en la relación UDI-gobierno “aún está por verse”, según afirman en el partido liderado por Javier Macaya. En la tienda acusan “una traición a la confianza; no hablamos de traición hacia la UDI, sino que es traición al sentido de equipo, faltó a una consideración mínima que uno espera cuando tienes un mismo proyecto político”.

La molestia con Piñera, en todo caso, también se extendió a los sectores más conservadores de RN, donde diputados evangélicos como Leonidas Romero y Francesca Muñoz reclamaron en sus redes sociales.

En el sector, además, sostienen que Piñera también dejó en un mal pie a su comité político, porque si bien había preguntando opiniones en los días previos, algunos no sabían o supieron unos minutos antes de su discurso. De hecho, fue comentario al interior de Palacio, según algunas versiones, que ni el propio jefe del Segundo Piso, Cristián Larroulet, estaba al tanto.

En el oficialismo atribuyen la jugada de Piñera a intentar mover la agenda a su favor, querer dejar algo como “legado” y a tener un repunte en las encuestas. En su entorno, eso sí, lo defienden y hablan que tiene que ver con un tema de “convicción personal”.

Como sea, también hubo reparos o inquietud de algunos ministros del gabinete. En particular, el anuncio molestó al titular de Bienes Nacionales, Julio Isamit, quien no se quedó ayer al punto de prensa que hicieron ministros en Palacio y, al cierre de esta edición, estaba reunido con el Presidente para transmitirle su incomodidad con el tema.

En el gobierno transmitían que el ministro de Educación, Raúl Figueroa, también transmitió su inquietud al respecto. Aunque precisan que, en su caso, fue más bien una recomendación que apuntaba a que el gobierno debería respetar la libertad de acción y no salir a “cazar” votos de Chile Vamos para lograr que se apruebe el proyecto.

En Palacio sostienen que esta semana se debería zanjar qué urgencia se le pondrá a la iniciativa. Algunos en el entorno de Piñera transmiten que el Mandatario estaba por impulsar una discusión inmediata, pero que -debido a la molestia en el sector- podría quizás terminar poniendo alguna urgencia simple.