Movimiento San Isidro, redes sociales y la canción “Patria y vida”: los catalizadores de las inéditas protestas que recorren Cuba

“Ya no gritamos más ‘patria o muerte’ (consigna de la revolución de 1959), sino ‘patria y vida’”, cantaron manifestantes que salieron a las calles de varias ciudades de Cuba el domingo, para protestar contra el régimen encabezado por el Presidente Miguel Díaz-Canel, en las mayores manifestaciones en la isla desde el llamado “maleconazo” de 1994, la histórica movilización contra el régimen castrista.

La letra es parte de una canción de un grupo de artistas: Yotuel Romero, Descemer Bueno, El Osorbo y El Funky. Lanzada el 16 de febrero, ha servido de motor a las protestas, hasta entonces no muy masivas y puntuales, que venían ocurriendo en los últimos meses.

Fue precisamente el cantante cubano Yotuel Romero quien pidió a sus seguidores que colocaran este fin de semana en sus redes sociales la etiqueta “#SOSCuba” para llamar la atención sobre la situación en Cuba. “Le pido a todos los cubanos que me siguen, a toda la gente que me sigue no importa de dónde vengan, porque Cuba necesita ayuda. La dictadura cubana no está dejando que el mundo entero sepa que necesitamos ayuda”, dijo en un mensaje en su cuenta de Instagram, Romero, que no reside en la isla. “Recemos por Cuba mi gente, y que el mundo sepa que Cuba necesita del mundo”.

La canción “Patria y vida”, abiertamente contraria al régimen de la isla y sus políticas, es una contraposición a la consigna revolucionaria cubana “Patria o muerte”. En ella se alude a acontecimientos recientes como la protesta en noviembre pasado del Movimiento San Isidro, que acabó con el desalojo y detención de artistas y activistas encerrados en huelga de hambre en protesta por la detención del rapero contestatario Denis Solís.

“No hay siquiera el más mínimo atisbo de ingenio, ni una pizca de inteligencia en la burda conversión del lema Patria o Muerte, en Patria y Vida, título de la diatriba”, señaló en febrero el diario Granma -órgano oficial de comunicación del Partido Comunista de Cuba-, que calificó la canción de “operación desde Miami”. Según el artículo, que se titula “Cantar a la patria, no contra ella”, “tampoco sorprende la alianza de los protagonistas”.

Pero lo cierto es que, tras la publicación del tema, según destaca el portal Infobae, el régimen sintió el impacto que tuvo en la sociedad cubana e incrementó la persecución contra algunos de los artistas, como el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, quien estuvo un mes recluido contra su voluntad en un hospital de La Habana tras iniciar una huelga de hambre, y es constantemente perseguido por las fuerzas de seguridad cubanas.

Además del colectivo responsable de “Patria y vida”, cantantes, intelectuales y escritores del Movimiento San Isidro también han realizado encuentros y retransmisiones en la lucha por la libertad de expresión. Una de sus integrantes, Maykel Castillo Pérez, se encuentra en prisión desde abril, acusada de traición al país, y es uno de los nombres de disidentes y presos políticos por los que reclaman los colectivos artísticos. Otros fueron arrestados durante algunas semanas y luego liberados, destaca el diario Folha de Sao Paulo.

El Movimiento San Isidro nació en 2018, luego de que el gobierno aprobara el controversial Decreto 349, que regula la actividad artística y determina qué es arte y que no. Alina Estévez, funcionaria del Ministerio de Cultura, explicaba al diario Granma el decreto de esta manera: “(El decreto tiene como fin) ponderar, enaltecer y privilegiar la creación artística y literaria, diversa y plural en formas y estéticas, crítica pero comprometida con el proyecto social cubano, contribuir a la formación cultural de la población, así como combatir la mediocridad, la banalidad, el irrespeto y el intrusismo profesional, son las premisas fundamentales de esta necesaria regulación”.

La última semana de noviembre de 2020, el Movimiento San Isidro pasó de la performance a la acción directa cuando varios de sus miembros realizaron una huelga de hambre por su reivindicación de libertad de expresión y artística y para que uno de sus miembros detenidos, el rapero Denís Solís, quedara en libertad.

Solís fue arrestado el 9 de noviembre de 2020, luego de que transmitiera a través de Facebook un live mientras expulsaba de su vivienda a un agente de policía que irrumpió en la misma sin portar autorización alguna. El 11 de noviembre, el Tribunal Municipal de La Habana Vieja lo condenó a ocho meses de privación de libertad por el supuesto delito de “desacato”.

El encarcelamiento de Solís avivó aún más la lucha del Movimiento San Isidro y el posterior surgimiento del colectivo de artistas conocido como 27N. Finalmente, el rapero salió de la cárcel, según confirmó hoy El Funky en Facebook. “¡Nuestro hermano Denis Solís ya está de libertad!”, escribió El Funky junto a una foto en que se le puede ver junto a Solís.

En sus primeras declaraciones tras salir de prisión el joven dijo sentirse emocionado. “Cargado de emoción para agradecer a todos los organismos internacionales y a todos los medios de prensa. Pero sí le puedo decir que me siento que salí de una placenta; entrar y salir de prisión es como morir y volver a nacer”, declaró.

Pero Díaz-Canel catalogó en noviembre pasado al Movimiento San Isidro como un “reality show”, asegurando que sus acciones serían derrotadas. “San Isidro, un acto de reality show imperial. El espectáculo imperial para destruir nuestra identidad y volvernos a someter. Todos esos planes serán derrotados”, tuiteó entonces el Presidente cubano sobre el movimiento al que ahora se atribuye un rol clave en las mayores protestas que afectan al régimen en 27 años.