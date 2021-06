“Ni glaciares ni coimas”: la compleja negociación de Argentina con Pfizer por la vacuna contra el Covid-19

“Ni Pfizer pidió los glaciares ni el gobierno pidió coimas”. Con esa declaración, la ministra de Salud de Argentina, Carla Vizzotti, descartó hoy las versiones sobre las supuestas condiciones que habría puesto la farmacéutica estadounidense para traer la vacuna contra el Covid-19 al país vecino.

“Es tan sencillo como que el marco legal de Argentina no se correlaciona con el requerimiento de Pfizer”, sostuvo la funcionaria en una entrevista con radio La Red. Con esa afirmación también desterró la versión que había hecho trascender la diputada oficialista Cecilia Moreau, quien mencionó que algunos países de América Latina “tuvieron que entregar sus recursos naturales” para adquirir las dosis de la farmacéutica norteamericana.

“Según información periodística, hay países que tuvieron que conceder sus recursos naturales, por ejemplo, Perú y Brasil. Aunque no conozco los contratos, sé que fueron muy complicados”, había señalado el jueves pasado la vicepresidenta del bloque de diputados del Frente de Todos en diálogo con radio Con Vos. Sus dichos causaron la inmediata respuesta del ministro de Salud de Perú, Óscar Ugarte, quien en diálogo con radio Rivadavia rechazó las declaraciones de Moreau. “Es una barbaridad, eso no existe y no ha existido. Ese tipo de condiciones no están en los contratos. Lo descartamos de plano”, sostuvo categóricamente.

A nivel local, las palabras de Vizzotti también desmintieron, una vez más, las acusaciones de la titular del opositor PRO, Patricia Bullrich, sobre un supuesto pedido de sobornos por parte del gobierno del Presidente Alberto Fernández para traer las vacunas a Argentina. La ministra sostuvo que tienen “la expectativa desde Pfizer global y desde el gobierno de Argentina de poder avanzar con una solución”. “Pero también necesitamos que se corra un poco el foco de esto (el debate con la oposición), porque también impacta negativamente en la negociación. Hay que llamar a la oposición a que tenga un poco más de calma. No se puede decir cualquier cosa”, reclamó.

Bullrich hizo las acusaciones en una entrevista el domingo con LN+, donde aseguró que el anterior ministro de Salud Ginés González, quien presentó su renuncia por haber participado de la vacunación irregular de personas allegadas al gobierno, pidió a Pfizer “un retorno” de dinero para cerrar al trato. La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el presidente no lo ignoraba”, dijo política opositora.

Según el diario La Nación, Ginés González le envió una carta-documento a Bullrich para que se retracte “pública, lisa y llanamente de sus afirmaciones injuriosas y calumniosas”. Días atrás, el exministro de Salud aseveró que presentaría una denuncia penal contra la presidenta del PRO.

“Lo escuché tranquilo, seguro, contando un poco lo que pasó, con esta autocrítica de revisar lo que pasó y con la dignidad de no permitir que se diga cualquier cosa de él”, consideró Vizzotti en cuanto a las últimas declaraciones de quien fue su jefe en el Ministerio de Salud, que reapareció en los medios tras meses de silencio.

Fernández también se refirió a los dichos de Bullrich. “Con asombro he leído las declaraciones de la presidenta del principal partido de la oposición, acusando a nuestro gobierno de pretender cobrar un soborno por la compra de vacunas. Sin medir consecuencias, no ha dudado en afirmar que eso habría ocurrido con mi conocimiento. Semejante acusación resulta absolutamente falsa y, por ende, inaceptable, algo que bien sabía quien la formulaba”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter, y relevó que pidió a sus abogados denunciar legalmente a la exparlamentaria por “tan vergonzosa difamación”.

El Ministerio de Salud presentó el viernes una denuncia formal ante la jueza federal María Servini para que se investiguen los dichos de la presidenta del PRO.

Por su parte, el laboratorio Pfizer aseguró a través de un comunicado que “no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento. Por otro lado, la compañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de vacuna Covid-19”.

A pesar de los descargos de Fernández y Ginés González, Bullrich sostuvo su postura. Lo hizo a través de una serie de mensajes en su cuenta oficial en Twitter: “No firmar el contrato es el hecho de corrupción. A partir de ahí montaron la mentira de que Pfizer pedía condiciones leoninas, mientras les vendía a todos nuestros vecinos en condiciones aceptables”.

Y continuó: “Los argentinos estamos destruidos, encerrados, sin educación y sin trabajo. Y este gobierno, una vez más, abandonó a la sociedad a su propia suerte. Y eso tendrán que explicarlo ante la justicia. El comunicado de Pfizer no niega nada de lo que yo digo. Por lo tanto, yo reafirmo mis dichos”.

Con todo, el mandatario argentino explicó el sábado en una entrevista con CNN que sigue negociando con Pfizer y que los que lo acusan de mala praxis no tienen en cuenta que fue él quien autorizó la vacuna. “¿Por qué autorizaría la vacuna y después no la compraría?”, dijo en el reportaje.

En esa línea, Vizzotti consideró que “es un riesgo no vacunarnos esperando una vacuna en particular en este contexto”. Y volvió a cargar contra la oposición: “Cuanto más ruido se haga, cuanta más noticia falsa o cuantas más denuncias falsas se hagan, más difícil va a ser que podamos llegar a hacer ese anuncio”, dijo la titular de Salud.

“Estamos trabajando fuertemente desde el primer día para ir sorteando la situación que se plantea en el marco legal y viendo diferentes opciones para tener la vacuna de Pfizer en Argentina”, completó Vizzotti, quien no descartó cambiar la ley de vacunas sancionada en 2020 para llegar a un acuerdo con Pfizer. “Estamos evaluando todas las posibilidades. Tenemos expectativas”, dijo a radio La Red la funcionaria acerca de cambiar la norma que plantea sanciones al laboratorio en caso de “negligencia”.

Mientras la Casa Rosada avanza con Pfizer, un grupo de diputados de la coalición opositora Juntos por el Cambio presentó en el Congreso un proyecto de ley para crear una Comisión Especial Investigadora del proceso de contratación entre el gobierno argentino y el laboratorio estadounidense.

“El objetivo es esclarecer los motivos de la frustrada negociación que ha tenido el gobierno nacional con el laboratorio. Es necesario llegar al fondo de la cuestión, establecer las verdaderas causas y despejar las sospechas. Hasta ahora, las justificaciones del gobierno resultan insuficientes y más parecen excusas”, explicó el diputado mendocino Luis Petri, autor del proyecto, a quien acompañan con su firma otros 14 legisladores de la Cámara Baja.

El jueves pasado, en una entrevista por YouTube en la Quinta de Olivos con el streamer Pedro Rosemblat, Fernández afirmó que “nunca se interrumpió” la negociación con Pfizer para la compra de 14 millones de dosis -luego de que 4.500 argentinos participaron de pruebas de la vacuna estadounidense- y sostuvo que es “un delirio” especular con que Argentina no quiere adquirirlas a esa firma “por cuestiones ideológicas”.

“¿Por qué dicen que no la quiero comprar? Sucede que las condiciones (del laboratorio) me ponían en una situación muy violenta de exigencias y comprometía al país. Dije que ‘esto no lo puedo firmar, porque me están pidiendo cosas desmedidas’”, reiteró.

Fernández advirtió que la empresa “cumplió en parte (de los países) e incumplió en muchos” otros con los que había sellado contratos. “Siento que hubo más obstáculos que puso Pfizer para no firmar el contrato que los que pusimos nosotros”, señaló, pero destacó que “la vacuna de Pfizer es muy buena, como la Sputnik, la AstraZeneca o la Sinopharm”.