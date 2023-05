“No fue posible verificar la apertura de puertas”: Carabineros detecta que cámaras de estadio Ester Roa no registraron ingreso de bengalas

Aunque ya ha pasado más de una semana que el clásico universitario se suspendió antes de los 90 minutos de juego, los antecedentes de ese día siguen siendo analizando por Carabineros. Y es en esa labor de investigación que siguen apareciendo antecedentes que podrían golpear fuerte las pretensiones de Universidad de Chile de seguir jugando con público durante las próximas fechas.

El partido entre los azules y Universidad Católica fue interrumpido luego de que un grupo de barristas de “Los de Abajo” lanzaran bengalas y bombas de ruido hacia la cancha, en el estadio de Ester Roa de Concepción. El caso generó que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, hiciera un llamado a los clubes para elevar sus estándares de seguridad, además de replicar el pedido de los privados de disponer de más carabineros en los estadios.

Sus palabras encontraron respuesta en la directora de Azul Azul, Cecilia Pérez. “El enemigo no es la U ni los clubes de fútbol, sino los delincuentes que cobardemente se encapuchan para cometer delitos dentro de los estadios”, dijo la exministra de Deportes.

Sin embargo, el caso administrativamente siguió su curso, donde la información que ha recabado Carabineros aparece como fundamental ¿Por qué? La policía uniformada registró el minuto a minuto de cómo se administró la seguridad ese día, donde detectó ocho falencias que serán objeto de sanción.

Las irregularidades detectadas son: revisión deficientes de los guardias de seguridad al momento del ingreso del público, falta de operatividad, no identificación de quienes activaron la pirotecnia, fallas en los controles de acceso, traslado de asistentes entres sectores del recinto deportivo, obstrucción de las vías de evacuación en la galería sur, cámaras con mala cobertura y la ausencia del jefe de seguridad en la caseta de seguridad.

Además, donde se identificó una mala calidad del registro de las cámaras del Este Roa, la policía uniformada reportó otra irregularidad muy relacionada. Según un reservado reporte del OS-13, “siendo las 9:15 horas, al verificar el sistema de circuito cerrado que cuenta el recinto, se logra constatar que el encargado de monitorear dicho sistema aún no se encontraba en su lugar de trabajo”.

Las puertas del estadio Ester Roa -el cual fue solicitado por la U para ejercer de local ese día- debían abrirse a las nueve de la mañana y quienes llevarían los “elementos de animación”, previamente acordado con Azul Azul, tenían que estar una hora antes para registrarse.

Sin embargo, de acuerdo a la reconstrucción de los hechos de la policía uniformada, esa información no fue puesta a disposición de los administradores del recinto, dejando un vacío de si correspondía o no permitir el ingreso de los barristas, previamente autorizados.

Pero Carabineros advirtió en el lugar que las puertas no se abrieron a la hora dispuesta, incurriendo el club, nuevamente, en una falta. Es acá donde la institución policial evidenció otra inconsistencia en el operativo de seguridad de ese día: “Luego de unos minutos se presenta al lugar (el encargado del monitoreo de cámaras), siendo las 9.18 aproximadamente, no siendo posible verificar la apertura de puertas, no dando cumplimiento a lo señalado en la Resolución Exenta Nro. 428 de la Delegación Presidencial del Biobío”.

Reunión clave en La Moneda

Para la policía uniformada se trata de una incumplimiento grave, pues al no registrarse por video el ingreso del público, no se detectó cómo se ingresaron las bengalas no autorizas para ese día y que terminaron en la cancha del estadio de Concepción, aunque hay otro dato que en la institución uniformada aún no calza: ¿qué pasó con los DVR -las grabaciones- que guardaron las imágenes del interior del estadio?

Fuentes policiales aseguraron que no han recibido estos registros, aunque la semana pasada -a través de Estadio Seguro- solicitaron esos videos a Azul Azul durante toda la semana, sin embargo, hasta el cierre de esta edición aún no son habidos.

Lo que pase con las imágenes resultará clave para algo que se resolverá mañana: cuál será la sanción que tendrá la U por lo ocurrido en el duelo universitario. En el gobierno, en tanto, esperan las medidas que tomará la ANFP en materia de seguridad de los estadios, lo cual será analizando entre Interior y la asociación esta tarde en una reunión en La Moneda.