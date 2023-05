Cecilia Pérez le responde a Manuel Monsalve: “El enemigo no es la U, sino los delincuentes”

Cecilia Pérez no está contenta con las acusaciones del gobierno. Este martes, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que Universidad de Chile incumplió con “al menos siete infracciones” en la organización del duelo ante la UC, en Concepción. La vicepresidenta de Azul Azul dice que no es así.

“Son declaraciones lamentables. El enemigo no es la U ni los clubes de fútbol, sino los delincuentes que cobardemente se encapuchan para cometer delitos dentro de los estadios”, declara que la exministra del Deporte.

La dirigente sostiene que el club laico cumplió con todas las medidas que la Delegación Presidencial del Biobío les exigió para poder llevar a cabo el enfrentamiento. “Tenemos la tranquilidad de haber cumplido con la ley. Se nos solicitaron 350 guardias y tuvimos 357, uno cada 60 personas”, dice.

Cecilia Pérez, vicepresidenta de Azul Azul. Foto: José Carvajal/AgenciaUNO

Desde el poder ejecutivo han sido enfáticos con que las instituciones deportivas son las que deben responder con la seguridad. “Aquí es importante radicar la responsabilidad donde corresponde. Que hayan ingresado fuegos artificiales es culpa del club organizador (...) Universidad de Chile permitió, ya sea por negligencia, la entrada de elementos que colocan en riesgo la integridad física de las personas que concurren a un estadio. Aquí hay faltas graves”, dijo Monsalve.

Respecto a este último punto, Cecilia Pérez respondió que: “Hay cosas que son innegables como los fuegos artificiales dentro del recinto. Eso no lo vamos a negar. El sentido común es la ley. ¿No debería estar el ministerio del Interior, que tiene el mandato legal de que no se comercialicen estos artefactos?”.

Entre las faltas que el gobierno le enrostra a Azul Azul está la ausencia del jefe de seguridad en la caseta de seguridad y la mala calidad de las cámaras. Según Pérez, el primer punto no es efectivo y el segundo no les corresponde. “Es mentira. Siempre se mantuvo, desde antes del partido hasta que terminó, en la cabina (...) Si las cámaras tienen mala calidad, por qué se sigue jugando ahí. Es un recinto público. ¿Por qué no han existido los recursos públicos para modificar esa central de cámaras? Nuevamente tirando la pelota donde no corresponde. Los delincuentes quedan felices”, sostiene la vicepresidenta de la concesionaria.

Además, la otrora intendenta de Santiago dispara contra Manuel Monsalve por la violencia que se vive a nivel general. “Lo que se está viviendo en los estadios, no es ni más ni menos de lo que viven todos lo chilenos. El subsecretario puede estar muy tranquilo porque día y noche tiene Carabineros resguardando su seguridad. ¿Pueden tener los chilenos esa seguridad? La repuesta es no”, finaliza.