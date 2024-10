“No he sido presionado”: Roberto Ávila, exabogado de denunciante de Monsalve, explica las razones de su salida del caso

La tarde del martes el abogado Roberto Ávila, quien hasta ese momento representaba a la mujer que denunció a Manuel Monsalve por el presunto delito de violación y abuso sexual, comunicó que no seguirá en el caso.

“La representación de la víctima en el caso Monsalve la continuará la colega María Elena Santibáñez. No hay ninguna situación enojosa entre este abogado y la que fue su representada. Me sigue asistiendo la convicción que todo lo que ella relata es verdad”, transmitió ese día a este medio, a eso de las 19.20 horas

Pese a sus palabras, de todas maneras, surgieron una serie de especulaciones que ligaban su salida a eventuales presiones, lo que él descarta totalmente.

Según comentó a este medio, el cambio de abogados se generó a partir del “consenso” alcanzado con la denunciante y su familia, estimando que “era lo mejor”, por la experiencia de la profesional.

“Todo ha sido a partir del consenso de que eso es para mejor. Que una profesional mujer con sólida formación académica sintoniza mejor ante hechos tan terribles como los que se investigan”, comentó el abogado.

Asimismo, insistió en que “lo importante es que se formalice, acuse y condene. Chile vería muy mal una cosa distinta ante los graves hechos que se van estableciendo”.

De igual manera, recalcó que “no he recibido presión de nadie. La conducción del socialismo no actúa así, digo esto ante elucubraciones de mala fe que he leído”.

Lo anterior, comentó, porque anteriormente se le había relacionado con el exalcalde de San Ramón Miguel Ángel Aguilera (exPS), quien enfrenta acusaciones del Ministerio Público por delitos de corrupción.

“El exalcalde, con el cual compartí militancia por muchos años, no ha contado con mi persona como abogado defensor en el proceso que se lleva en su contra. Esto se puede ver fácilmente en la causa que está en el portal del Poder Judicial”, dijo Ávila en ese sentido.

Manuel Monsalve fue denunciado por violación. Foto: Jonnathan Oyarzún / Aton Chile.

El curso del caso

Tras la salida de Ávila, María Elena Santibáñez fue la representante de la denunciante que asistió a la audiencia de cautela de garantía que se desarrolló durante la jornada de este miércoles.

Así, luego de escuchar lo expuesto por los fiscales a cargo, informó que no se descartan la presentación de nuevas acciones judiciales. En específico, producto de las gestiones irregulares que habría ordenado Monsalve a personal de la PDI.

“Yo acabo de asumir la causa (..) Sólo tenía noticia del tema de las cámaras, algo sobre el teléfono, pero el tema de los funcionarios de la PDI que habían asistido al domicilio de mi representada, es primera noticia que tengo. Así que tengo que conversar con ella. De hecho, he conversado muy poco”, reconoció Santibáñez.

Acto seguido, indicó: “A mí me parece bastante grave. Yo creo que no hay doble lectura del hecho de que una persona que está a cargo de las policías haya ordenado este tipo de diligencias y que además funcionarios de la PDI hayan ido al domicilio de mi representada. Me parece sumamente grave. Y vamos a ver la posibilidad de entablar querellas por posibles delitos en relación con eso”.

Adicionalmente, transmitió que esperan que la formalización del imputado se pueda producir “a la brevedad”.