“No necesito chaleco antibalas”: ¿A quiénes incomodaba Fernando Villavicencio en Ecuador?

“Yo no les tengo miedo, que vengan no más”. Fernando Villavicencio, asesinado a tiros este miércoles en Quito, había denunciado pública y recientemente, en reiteradas ocasiones, la recepción de amenazas contra su vida. El candidato a la presidencia de Ecuador, un prestigioso periodista de investigación conocido por sus denuncias a la corrupción y al narcotráfico, daba persistentemente declaraciones, consciente de la enemistad que generaba, por ejemplo, en los carteles más importantes del país.

Pese a los riesgos, el sábado Villavicencio dijo que no necesitaba un chaleco antibalas durante un mitín en Chone, provincia de Manabi. “A mí me han dicho que use el chaleco (antibalas). Aquí estoy a camisa sudada. Ustedes son mi chaleco antibalas, yo no necesito. Ustedes son un pueblo valiente y yo soy valiente como ustedes, ustedes son quienes me cuidan”, mencionó el fallecido candidato en uno de sus discursos en una plaza pública.

Además, aseguraba que no se iba a dejar atemorizar ante dichas amenazas: “Dijeron que me van a quebrar, aquí estoy. Que vengan los capos del narco, que vengan los sicarios, que vengan los vacunadores. Se acabó el tiempo de la amenaza, aquí estoy yo. Que me van a quebrar, podrán doblarme, pero nunca van a quebrarme”.

En otro de sus discursos, también compartido en redes sociales, Villavicencio aseguraba: “En año y medio vamos a someter a las mafias del narcotráfico, de la minería ilegal, de los sobornos y de la corrupción. Y principalmente a la mafia política, porque es financiada por los narcos”. También sentenciaba: “Yo no les tengo miedo, que vengan no más. Lo único que pueden hacer es matarme y con eso liberamos un pueblo entero. Yo no le tengo miedo a la muerte, porque yo ya vencí sobre ella. Yo me entrego entero a mi pueblo”.

En uno de los videos difundidos en redes en el que Villavicencio denunciaba las amenazas, destacaba un nombre: Alias “Fito”, el líder de Los Choneros. El grupo criminal, uno de los más poderosos del país, tiene su origen en los 90, en la ciudad costera de Manta. En la actualidad opera para el Cartel de Sinaloa con en el tráfico de cocaína. Y está enfrentado a otros grupos como Los Lobos, lo Tiguerones y los Chone Killers, tres bandas que ejecutan operaciones de logística del tráfico de este narcótico para el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), destaca el diario El País.

Un motociclista pasa mientras la gente se reúne en la escena del crimen donde el candidato presidencial ecuatoriano, Fernando Villavicencio, fue asesinado durante un evento de campaña en Quito, el 10 de agosto de 2023. Foto: Reuters

“En un parte policial se revela una gravísima amenaza de uno de los capos del Cartel de Sinaloa, me refiero a alias ‘Fito’, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña, con una advertencia que, si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida”, advirtió Villavicencio, en una aparente referencia a Adolfo Macías, cabecilla de la banda denominada Los Choneros, una de las más poderosas de Ecuador.

En una conferencia de prensa, había señalado que la amenaza confirmaba que sus propuestas de campaña con vistas a las elecciones del 20 de agosto “afectaban gravemente a estas estructuras criminales”. “Y aquí estoy yo, dando la cara. No les tengo miedo, porque es la mafia política financiada por los narcos”, alertó.

“Veinte años me he jugado en este país en contra de estas estructuras delictivas, y les reitero: no les tengo miedo. Y ratifico mi planteamiento de crear una cárcel especial de altísima seguridad”, prosiguió. “Será una de las primeras obras que impulsaré apenas asuma el mando para trasladar a Fito y a otros capos del narcotráfico, sicarios y otros criminales a esta cárcel de máxima seguridad”, anticipó días antes de recibir tres disparos en la cabeza.

En su último discurso, pronunciado en el coliseo Anderson al norte de la ciudad de Quito, lugar donde fue atacado y asesinado, Villavicencio arremetió en contra de sus adversarios: “El 20 de agosto, compañeras y compañeros, se decidirá entre la mafia y la patria. O triunfan los mafiosos o regresa la mafia. O la gente buena, los demócratas, la gente valiente, gana la batalla. Gana la patria. Esa es la gran esperanza que yo tengo. Si el 20 de agosto, la patria ganará. Ya es demasiado dolor el que han causado a este país en las últimas dos décadas. Demasiado dolor acumulado. Ríos de plata y de riqueza han ido a los bolsillos de delincuentes de cuello blanco, de guayabera e incluso de delincuentes de poncho, porque la corrupción no discrimina”.

En enero de este año, Villavicencio, en su rol de legislador, había denunciado a 21 candidatos a alcaldes de varias ciudades ecuatorianas por presuntos nexos con el narcotráfico. En un video difundido en redes sociales, el grupo criminal Los Lobos se atribuyó la muerte de Villavicencio y amenazó a otro candidato presidencial ecuatoriano, el empresario Jan Topic. La supuesta responsabilidad de Los Lobos por la muerte de Villavicencio no ha sido confirmada por las autoridades locales. “Circula un video (que según fuentes oficiales sería falso) en que Los Lobos se atribuyen el hecho”, comentó a La Tercera el analista político ecuatoriano Simón Pachano.

Por el crimen del Villavicencio, hasta el momento, seis personas fueron detenidas durante la noche del miércoles. Horas después asesinato, la Fiscalía General del Estado (FGE) también informó sobre la muerte de un sospechoso del crimen, que fue capturado tras mantener un tiroteo con el personal de seguridad.

En una entrevista con EFE realizada en mayo tras anunciar su aspiración presidencial, Villavicencio, que en sus inicios se identificaba como de izquierda moderada y que actualmente decía ser de centro, aseguró que buscaba ser presidente para “enfrentar y derrotar a las mafias que han cooptado el Estado y tienen de rodillas a la sociedad”.

La disputa con Correa

El expresidente Rafael Correa (2007-2017), quien durante su gobierno amenazó varias veces a Villavicencio, un periodista independiente que investigaba varios casos de corrupción, devenido el político, aprovechó el video de Los Lobos para golpear al gobierno de Guillermo Lasso y hacer campaña electoral, cuando el país se encuentra sumergido en el espanto y el luto.

“¿Cómo la inteligencia del Estado -CIEC o como se llame ahora- no puede detectar una reunión tan grande de delincuentes, y con armas largas? Destrozaron TODO el sistema de seguridad, por odio, ineptitud y corrupción. Muchos aplaudieron, y hoy lloramos lágrimas de sangre. Debemos terminar con este terror. Juntos lo podemos hacer”, escribió Correa en la ahora llamada red social X.

Poco después, en otro tuit, Correa reconoce: “Este video -¡en buena hora!- ha sido fake. Lo impresionante es que haya gente que juegue con cosas tan serias. Siento mucho el error”.

Pero primero como periodista y luego como congresista, Villavicencio fue un acérrimo opositor al correísmo y realizó una serie de investigaciones a lo largo de los años, denunciando diversas tramas de corrupción en Ecuador.

Su popularidad aumentó a raíz de exhibir periodísticamente los casos de corrupción en los que desenmascaró a políticos y empresarios en tramas como la de Odebrecht, las irregularidades en la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair (proyecto a cargo de Sinohydro, filial de la gigante Power China) y en los negocios en Petroecuador. Al respecto, la BBC dijo que el escándalo político más grande que se destapó bajo su liderazgo como asambleísta fue el llamado caso Petrochina, la deuda que presuntamente adquirió Ecuador con China durante el gobierno de Correa y que Villavicencio denunció como un esquema de corrupción.

Tras ser elegido miembro de la Asamblea Nacional en 2021, Villavicencio presidió vigorosamente la Comisión de Fiscalización en donde impulsó investigaciones anticorrupción principalmente en contra de los expresidentes Rafael Correa y Lenín Moreno, y de altos miembros de sus respectivos gobiernos, recuerda Infobae.

Otro caso impulsado por Villavicencio fue el que luego la Fiscalía rebautizó como Caso Sobornos, originalmente llamado “arroz verde”, y que resultó en el enjuiciamiento y sentencia condenatoria de varios altos funcionarios del gobierno de Correa, entre ellos el propio expresidente, quien en 2020 fue condenado a ocho años de cárcel y a 25 de inhabilitación por cohecho agravado. En 2022 consiguió asilo en Bélgica, evitando así su extradición a Ecuador.

En su carrera inició unas 260 denuncias contra el gobierno de Correa, por lo cual el correísmo lo acusó de ser cercano al actual Presidente Guillermo Lasso. Sin embargo, él mismo afirmó: “En todas las investigaciones que yo hice en la Comisión de Fiscalización de contratos con China, el partido de Lasso votó en contra. Todas. Y después me dicen que yo soy el abogado de Lasso”.

Ya en 2014, Villavicencio había sido condenado a 18 meses de cárcel por injurias contra el entonces Presidente Correa, después de denunciar supuestos delitos de lesa humanidad durante un operativo militar en un hospital. Tras conocer la sentencia, el reportero no acató y se refugió en la selva amazónica, según reportó El País. Dos años después, luego de que la justicia pidiera su detención por el uso de correos electrónicos hackeados, se refugió en Lima hasta 2017, cuando el nuevo presidente Lenín Moreno autorizó su vuelta al país en libertad.

Pero la confrontación siguió una vez que Correa dejó el poder. En noviembre pasado, el entonces asambleísta calificó al expresidente de “delincuente prófugo” en su cuenta de Twitter. La respuesta del líder izquierdista no tardó en llegar. “El único delincuente eres tú, y el único prófugo fuiste tú ¿Te acuerdas cuando muerto de miedo incluso trataste de disculparte de tus infamias? Eres un cobarde sinvergüenza. Pronto se te acabará la fiesta”, escribió el exgobernante.

Partidarios del candidato presidencial Fernando Villavicencio buscan refugio después de que lo mataran a tiros durante un mitín de campaña frente a una escuela en Quito, el 9 de agosto de 2023. Foto: AP

La muerte de Villavicencio, sin embargo, obligó a Correa a dejar atrás sus disputas. “Han asesinado a Fernando Villavicencio. Ecuador se ha convertido en un Estado fallido. Dueles Patria. Mi solidaridad con su familia y con todas las familias de las víctimas de la violencia. Los que pretenden sembrar aún más odio con esta nueva tragedia, ojalá entiendan que aquello tan solo nos sigue destruyendo”, escribió en redes sociales.

Alexandra Villavicencio, hermana del político, aseguró que el ataque fue un complot para callar a su hermano. “Si algo pasa con nuestras vidas, responsabilizamos al gobierno y a (Rafael) Correa”, advirtió.