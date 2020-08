“No nos sentimos presionados”: La Moneda no acusa recibo ni presión del “Longueirazo”... hasta ahora

No lo habló con el Presidente ni le avisó. “Ni antes ni durante”, precisó cuando le preguntaron anoche en Mega. ¿Quiere conversar con él? “Si él lo estima, sí”. Todo el barrido de conversaciones y notificaciones que hizo Pablo Longueira -hasta con José Antonio Kast- antes de abrir su baraja ayer domingo llamando a cuadrarse con el “Apruebo” y donde le pidió a Sebastián Piñera que lo hiciera “sin complejos”, no lo consideró a él. Y hoy, hasta el cierre de esta edición, desde La Moneda no se acusaba recibo: ni siquiera se conversó hoy en el comité político con sus ministros. Al menos las versiones de Palacio coinciden en que se soslayó.

“No nos sentimos presionados”, reiteraron en el staff presidencial ante la duda de cómo cayó la jugada del ex líder UDI, que en los hechos se suma a una serie de intentos de distintas puntas de la derecha para que el Jefe de Estado y su gobierno salgan del callejón político que implica quedar cruzados por el “Rechazo”, y que se centre en la lucha constituyente que viene después, tanto en contenidos como en la búsqueda de convencionales.

Pese que este despliegue del gremialista no ha resultado irrelevante ni indiferente, la versión dominante en la Casa de Gobierno es que no está moviendo la aguja, y que el Presidente no va o no tendría por qué variar su actitud ante el referéndum. Señalan allá que Piñera se mantendrá neutro entre el “Apruebo” y el “Rechazo” y que ya dibujó su posición.

“El Presidente ha sido muy claro en esta materia: el gobierno no va a tomar posición sobre apruebo o rechazo, en eso va a ser entre comillas neutral, pero no es neutral en términos de que el plebiscito sea seguro”, terció hoy -ante una pregunta en Canal 13- el ministro portavoz Jaime Bellolio. “Y me parece perfectamente legítimo que Pablo Longueira como otras figuras den su parecer, y simplemente se suma a lo que ha ocurrido dentro de Chile Vamos, que hay voces que están y tienen sus argumentos y hay voces que están por el Apruebo y tienen sus argumentos y razones”, cerró.

Eso sí, el mismo Bellolio conversó con Longueira después de su entrevista de ayer en El Mercurio, aunque en La Moneda precisan que fue por iniciativa suya y no por encargo presidencial. Como sea, es la segunda semana consecutiva que el vocero juega un papel parecido, luego de que a comienzos de la pasada también hablara con el alcalde Joaquín Lavín para que éste le descifrara la crujidera que dejó con lo de declararse socialdemócrata. Y según el exsenador, también ha dialogado “varias veces” con el ministro del Interior Víctor Pérez (también UDI).

El tironeo sobre Piñera

El UDI no solo no le avisó a Piñera, sino que -por lo que cuentan sus conocidos- tampoco estarían hablando hace ya un buen tiempo, en un nuevo episodio del largo y a ratos traumático historial que acumulan entre ambos.

En Palacio al menos sinceran que el Presidente no tiene contacto directo con él, que no hablan hace mucho, y que si lo ha hecho, pues que no lo ha comentado. Los que conocen al UDI coinciden, ha habido poca -sino es que nula- comunicación durante este segundo cuatrienio.

Longueira, que tenía todo planeado, anoche subió tres videos en su canal de Youtube para divulgar su mensaje. Abrió diciendo que “parto de la base que no serán pocos los que estén indignados conmigo”, pero ahí sí le dedicó una crítica al gobierno. “Somos el único sector político que está dividido... y no podemos continuar así, porque un plebiscito se tiene que enfrentar con unidad”, dice en uno de los clips con producción casi de estudio, con iluminación y gráficas. En éste recalca que esto sucede “más aún con un gobierno que está en el palco, que no toma postura”, punto donde acusa “indiferencia”.

“No hay indiferencia”, contesta uno de los ministros del comité político, que retruca que “no somos neutros en términos de participación”. Argumentan en La Moneda que Longueira tiene todo el derecho de plantear esto, como lo hizo antes la jefa UDI Jacqueline van Rysselberghe al pedir que el Presidente se jugara por el “Rechazo”. El gobierno, insiste esta versión, ya tomó su decisión y no se inclinará formalmente por ninguna de ambas alternativas.

Pero otras voces observan que en medio del revuelto mapa de estos últimos 15 días, con Longueira y Lavín jugados (aunque no coordinados al centímetro, aclaran en el equipo del alcalde), el Mandatario aparece “tironeado”.

Las tratativas de Longueira -pese a que varias voces observan que él da por hecho supuestos como que la exConcertación se rearma, y que llega muy encima de la hora con su llamado- confluyen, por ejemplo, con los intentos de Evópoli, algunos de cuyos dirigentes le han insistido ya al Mandatario sobre el punto. En dicho partido aseguran que aunque el Presidente no haya soltado prenda, “se está produciendo un giro” con ministros y alcaldes que se declaran a favor del “Apruebo” (como Andrés Couve y Felipe Alessandri).