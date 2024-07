No solo Biden: De Obama a Modi, los otros políticos que protagonizaron comentados “gaffes”

Ha sido una mala semana para Joe Biden. En el ojo del huracán desde su desastroso desempeño en el primer debate contra Donald Trump el pasado 27 de junio, el presidente estadounidense tenía la oportunidad de revertir, en parte, las críticas con la primera conferencia de prensa en solitario desde noviembre que ofrecería este jueves al término de la cumbre de la OTAN en Washington. Poco antes del evento, sin embargo, Biden volvió a protagonizar un nuevo lapsus, el que sumado a otro que se produjo cuando ya respondía a las preguntas de los periodistas no hizo más que reforzar las dudas sobre la agudeza mental del político de 81 años.

“Damas y caballeros, el presidente Putin”. Así anunció Biden al mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky, al presentarlo este jueves en un evento de la cumbre de la OTAN con líderes de la Alianza Atlántica. Rápidamente se corrigió y dijo que el error se debió a que está muy concentrado en “vencer a Putin”. Muchos en el auditorio parecieron hacer una mueca cuando las palabras salieron de los labios del presidente estadunidense. Un miembro de la audiencia gritó “¡Zelensky!” en un intento de corregir a Biden, consignó el diario New York Post.

Luego vendría la conferencia de prensa y con ello un nuevo tropiezo. Nada más empezar, otro lapsus al llamar por error “Trump” a su vicepresidenta, Kamala Harris. “No habría elegido a la vicepresidenta Trump como vicepresidenta si creyera que ella no estaba calificada para ser presidenta”, apuntó, tras una pregunta sobre si Harris estaría lista para ocupar la presidencia en caso de que fuera necesario.

El presidente estadounidense Joe Biden habla en un evento con los líderes del G7 y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante la Cumbre de la OTAN, en Vilna, Lituania, el 12 de julio de 2023. Foto: Archivo

Pero Biden, que enfrenta un fuerte debate en el seno del Partido Demócrata en su intento por ser reelegido presidente de Estados Unidos en noviembre, no es el único político que ha estado mezclando nombres, lugares y hechos. Su rival presidencial Donald Trump, por ejemplo, ha cometido una buena cantidad de errores vergonzosos.

De hecho, el portal Politico destacó que Trump no es ajeno a mezclar líderes, ya que inexplicablemente confundió a su mejor amigo, el primer ministro húngaro Viktor Orbán, con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante un discurso de campaña en octubre pasado. “Hay un hombre, Viktor Orbán, ¿alguien ha oído hablar de él? Probablemente sea uno de los líderes más fuertes del mundo. Es el líder de Turquía”, dijo Trump, lo que habría sido un hermoso cumplido si hubiera elegido el país correcto, destacó el medio.

Barack Obama tampoco ha escapado a los gaffes. En 2013, por ejemplo, el entonces presidente estadounidense confundió al entonces ministro de Finanzas británico George Osborne con Jeffrey Osborne, el compositor afroamericano. Durante la sesión informativa de Osborne ante los líderes del G8 sobre los planes para frenar la evasión fiscal, Obama interrumpió su discurso tres veces ofreciendo su apoyo a “Jeffrey”. Cuando la noticia se volvió viral, el mandatario demócrata se disculpó: “Lo siento, hombre. Debo haberte confundido con mi cantante de R&B favorito”, señaló.

El presidente Barack Obama se reúne con Bono, cantante de U2, en la Oficina Oval, el 30 de abril de 2010. Foto: Pete Souza

En un discurso durante una reunión de gabinete en 2019, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se refirió erróneamente a su entonces homólogo británico, Boris Johnson, como Boris Yeltsin, en referencia al expresidente ruso fallecido en 2007. “Regresé de una visita muy agradable a Londres, donde me reuní con el primer ministro Boris Yeltsin y el secretario de Defensa de Estados Unidos”, dijo Netanyahu, antes de corregirse rápidamente diciendo que se refería a Johnson.

Como recuerda Politico, Biden no es el primer líder político que confunde a Putin y Zelensky. En septiembre de 2022, unos seis meses después de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, el exprimer ministro británico Boris Johnson agradeció accidentalmente Vladimir Putin por su liderazgo internacional en lugar de a Zelensky. Afortunadamente para él, a diferencia del error de Biden, el mandatario ucraniano no estaba junto a Johnson en ese momento.

El primer viaje al extranjero del primer ministro de India, Narendra Modi, después de asumir el cargo se volvió popular, no por su resultado, sino por una metedura de pata del político. Durante su discurso en el Parlamento de Bután en 2014, Modi generó críticas cuando se refirió al país del sur de Asia como Nepal, mientras saludaba a la familia real del primero. El paso en falso no pasó desapercibido en las redes sociales, donde #TravelTipstoModi comenzó a ser tendencia.

El primer ministro de India, Narendra Modi, durante una actividad en Nueva Delhi, el 18 de septiembre de 2023. Foto: Reuters

Trump también ha protagonizado fails geográficos. Después de haber llamado alguna vez a Bruselas, la capital belga, “un infierno”, el republicano puede haber cambiado de opinión, pero no del todo. “Bélgica es una ciudad hermosa”, dijo durante un mitin en Atlanta, Georgia, en 2016. Parece que los redactores de su discurso se olvidaron de decirle que Bélgica es un país, no una ciudad. Sin perder su oportunidad, Hillary Clinton rápidamente tuiteó un video del error de Trump y escribió: “Un mensaje sobre su posible próximo presidente: Geografía”.

Antes de las elecciones de 2008, el senador republicano John McCain apareció en un programa matutino de televisión para criticar la política exterior del presidente Obama en Medio Oriente. Mientras hablaba con el anfitrión sobre la aparente falta de acción, McCain dijo: “Tenemos mucho trabajo que hacer y me temo que es una lucha muy dura, particularmente dada la situación en la frontera entre Irak y Pakistán”. Quizás el senador debería haber mirado el mapa mundial antes del espectáculo, ya que Pakistán e Irak no comparten frontera.

Nicolas Sarkozy llega para emitir su voto para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Francia en un colegio electoral en París, el 10 de abril de 2022. Foto; Archivo

El entonces presidente francés Nicolas Sarkozy recibió abucheos de una multitud a la que se dirigía después de identificarse erróneamente como “en Alemania”, mientras se dirigía a los agricultores en una región fronteriza francesa de Alsacia en 2011. El líder francés cometió el desliz mientras visitaba la disputada zona de Alsacia, donde dijo: “Puedo aceptar distorsiones de la competencia de China o India, pero no de Alemania. No lo digo simplemente porque esté en Alemania”. Y añadió: “Estoy en Alsacia”, pero no lo suficientemente rápido como para evitar que la multitud respondiera con enojo.