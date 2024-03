No solo contra Petro: los detalles de la polémica entrevista a Milei que enfureció al Presidente colombiano

Los colores, intenciones y exabruptos de Javier Milei no son algo nuevo. Entre colaboradores y opositores coinciden en que, si algo destacan a la par, es su franqueza. La diferencia es que ahora, investido como el Presidente de la República de Argentina, esa cualidad tiene consecuencias incluso a nivel regional.

Y bastó con el extracto de una entrevista que se emitirá el próximo domingo, concedida a Andrés Oppenheimer, de CNN en Español, para que el mandatario transandino disparara hacia tres frentes internacionales: Colombia, donde llamó a su Presidente un “asesino terrorista” y generó consecuencias concretas; México, cuyo mandatario fue tildado de “ignorante”, y la guerra en Medio Oriente, afirmando que “Israel no está cometiendo ni un solo exceso” en Gaza.

Crisis diplomática

De todos los flancos abiertos por el economista libertario, la mayor crisis diplomática se desató con Bogotá. Bajo órdenes del Palacio de Nariño, a pocas horas de publicarse el adelanto que incluía los ataques contra el mandatario colombiano, Gustavo Petro, la administración izquierdista decidió decretar la expulsión de su territorio de los diplomáticos argentinos.

Durante la entrevista, y haciendo alusión al pasado guerrillero de su par colombiano, Milei señaló que “mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista”.

Pocos minutos después, el embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero -quien hace tiempo no está en el país vecino, consignó La Nación-, escribió en su cuenta de X que el gobierno estaba “explorando todas las medidas” para ver cómo responder. “Cero y van tres. Es claro que cada que le pregunten a Javier Milei por Gustavo Petro responderá con insultos. En las dos oportunidades anteriores, el Presidente colombiano ha preferido restarle importancia a esas ofensas”, añadió en el ex-Twitter.

La solución llegaría al poco tiempo, cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia anunció que como represalia a los ataques de Milei contra Petro, considerando que no es el primero, se decretó la expulsión: “Las expresiones del Presidente argentino han deteriorado la confianza de nuestra nación, además de ofender la dignidad del presidente Petro, quien fue elegido de manera democrática”, se lee en el comunicado.

“En este contexto, el gobierno de Colombia ordena la expulsión de diplomáticos de la Embajada de Argentina en Colombia. (...) La Cancillería, en nombre del gobierno de Colombia, repudia declaraciones hechas por el Sr. Javier Milei, Pdte. de Argentina, en entrevista al canal CNN, en las que se expresa de forma denigrante en contra del primer mandatario de los colombianos, el respetado señor Gustavo Petro”, añade el documento publicado durante la noche del miércoles.

Lo concreto en cuanto a la seria acusación de Milei es que Petro efectivamente participó en la guerrilla nacionalista Movimiento 19 de Abril o M-19, donde era conocido como Aureliano, en referencia al personaje de Cien Años de Soledad, del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Su grupo estaba especializado en los llamados “golpes de opinión”, acciones, la mayoría de las veces, enfocadas en el simbolismo. Pero no siempre fue así.

La toma de la Embajada de la República Dominicana en 1980, el hundimiento del barco “El Karina”, el robo de la espada de Bolívar en 1974, el secuestro al avión de Aeropesca en 1981, el secuestro de políticos, diplomáticos o empresarios y la batalla de Yarumales en 1984 conviven con la toma del Palacio de Justicia en 1985, que dejó un saldo de casi un centenar de muertos. En aquella intervención, vale aclarar, Petro no participó al estar preso por posesión de armas, acción que lo mantuvo durante 18 meses tras las rejas y donde fue torturado por militares, asegura él.

El Presidente colombiano, Gustavo Petro, habla con periodistas sobre los primeros 100 días de su gobierno, el 15 de noviembre de 2022. Foto: Reuters

Finalmente, se desmovilizó en el segundo intento de acuerdos de paz, en 1990. Allí inició su camino en la izquierda democrática, en un movimiento conocido como Alianza Democrática M-19, que tras perder sus bases fue reconvertido en Colombia Humana, liderada por el propio Petro.

Incluso opositores al mandatario salieron a respaldarlo. El senador de Cambio Radical David Luna escribió en X que “las relaciones diplomáticas no son un ‘trompo de quitar y poner’, es una tarea para administrar como jefes de Estado, no como politiqueritos buscando aplausos o likes”. Cuestionando a ambos mandatarios, acusó una “falta de madurez para gobernar” y que “se equivoca Petro al no rechazar la dictadura de Maduro, como Milei en insultar a Petro”.

No son nuevos los ataques. Un mes atrás, durante un breve diálogo con NTN24, de Colombia, Javier Milei aseguró que Petro era una “plaga letal” para los colombianos, y añadió que está “hundiendo” al país, en la misma línea de lo que había planteado tiempo antes, cuando también lo llamó “comunista asesino”.

El efecto práctico en la disolución del vínculo entre ambos países podría ser el cierre de los consulados, tal como ocurrió con Venezuela previamente. Según el Ministerio del Interior de Argentina, en 2022 había 111.969 colombianos en territorio vecino. Esos miles de ciudadanos quedarían sin atención.

“Si se afectan más las relaciones bilaterales, temas como convenios de estudio se frenarían”, dijo a El Tiempo, periódico colombiano, una fuente de Cancillería. Esto podría dejar sin la gratuidad de la que se benefician 7.235 estudiantes de los 14.353 que realizan sus estudios en Argentina.

Sin embargo, este jueves Argentina intentó calmar las aguas en la crisis con Colombia. Manuel Adorni, el vocero presidencial, manifestó en una entrevista con el programa ¿La ves?, del canal de televisión Todo Noticias: “Apelamos a que las diferencias entre Javier Milei y Gustavo Petro no afecten las relaciones”.

“La posición de Milei siempre fue la misma, siempre se refirió al pasado de Petro, confirmó lo que dijo varias veces sobre él”, dijo el vocero, quien agregó: “Siempre apelamos a que las diferencias, de una distancia abismal entre la ideología de Petro y la de Milei, no afecten la relación entre los pueblos”.

AMLO y Gaza

La carga internacionalista no fue solo contra Petro. Milei también se lanzó contra Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y se refirió a la guerra en Medio Oriente, en ambos casos, con polémicos comentarios.

“Es un halago que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece”, fue la frase dicha por el economista libertario, que, al igual que con Petro, ya se había enfrentado antes. El mandatario mexicano había tachado a Milei de “facho ultraconservador”, pero la pelea no quedaría allí.

Meses atrás, la candidata a la presidencia por el oficialista Morena y posible sucesora de AMLO, Claudia Sheinbaum, dijo que la victoria de Milei en noviembre pasado significaba un “regreso al neoliberalismo más extremo”. Ahora, el mandatario transandino respondió.

“El populismo que ellos tanto ponderan, a los argentinos les costó el 80% de sus ingresos y ha llevado la cantidad de pobres a más del 50% y 10% de indigentes. El Estado (por el recaudo fiscal) se lleva el alimento de 280 millones de personas, y hay 5 millones de argentinos que no les alcanza para comer”, dijo Milei. “Tiene un problema con los números. Yo no sé si los socialistas odian más la evidencia empírica o el agua”, prosiguió.

Claudia Sheinbaum saluda junto al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el día en que este le entrega un bastón de mando ceremonial tras ser elegida por el oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) como su candidata a sucederlo en 2024. Foto: Reuters

Sheinbaum, que competirá en las elecciones presidenciales mexicanas del próximo 2 de junio representando al oficialismo, no demoró en replicar y pedirle “respeto para el Presidente”. Durante una visita a Oaxaca, la representante de la coalición Seguimos Haciendo Historia planteó: “Claro que nosotros pedimos que haya respeto para el Presidente, pero lo que está en el fondo, pues son los proyectos. Por eso, es lo que hay que reivindicar más allá de cualquier cosa. Ellos consideran un proyecto y nosotros tenemos otro proyecto y tiene que haber respeto”, dijo el miércoles.

“Son proyectos distintos, entonces, respetando, obviamente, lo que decidió el pueblo de Argentina y al presidente Milei, pues allá se está desarrollando un proyecto y aquí se desarrolla otro. Y aquí lo que ha demostrado el proyecto del Humanismo Mexicano, de la Cuarta Transformación, como lo he dicho, es que da resultados, particularmente en el tema económico”.

No fue la única persona en salir a defender al mandatario, pese a no compartir colores. La candidata de la alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, incluso dijo que solo ella estaba autorizada para criticar al mandatario en ejercicio, pero no se lo permitía a uno extranjero. “En cuanto a Milei, yo lo que le diría es que no le permito a Milei que hable mal del Presidente, de eso me encargo yo”, consignó Infobae.

En 2022, durante las elecciones presidenciales de Colombia, Milei ya había tratado duramente a AMLO. “López Obrador es verdaderamente patético, lamentable, repugnante. No solo por el tema de intervención (en las elecciones de Colombia), sino por la fatal arrogancia. Quién es él para decir lo que es votar bien o qué es votar mal. Quién es López Obrador para decirle a cada uno de los colombianos qué es lo que es votar bien y qué es lo que es votar mal”, dijo aquella vez.

Por otro lado, Milei continuó profundizando su alianza con Israel, llevándola aun más allá durante la entrevista que se emitirá el próximo domingo. Pese a que durante la semana el Consejo de Seguridad de la ONU solicitó un alto al fuego en la guerra contra Hamas, con Estados Unidos no vetando la resolución a cambio de que también se pida la liberación incondicional de los rehenes en Gaza, Milei defendió a rajatabla al país de mayoría judía.

El Presidente de Argentina, Javier Milei, visita el Muro de los Lamentos, el lugar de oración más sagrado del judaísmo, durante su recorrido por la Ciudad Vieja de Jerusalén, el 6 de febrero de 2024. Foto: Reuters

“Hice desde un primer momento repudiar el ataque terrorista de Hamas. No solo eso, sino que además manifesté mi solidaridad para con Israel, y una de las cosas que sostuve desde el primer momento es avalar el derecho a la legítima defensa de Israel”, sostuvo el mandatario transandino.

“Recibió un ataque brutal y eso requiere respuestas ejemplificadoras. Todo lo que está haciendo está dentro de las reglas de juego. Israel no está cometiendo ni un solo exceso, a pesar de los excesos de Hamas”, cerró.

La postura incluso choca con la de su aliado, el expresidente estadounidense Donald Trump, quien recientemente aseguró que había hablado con el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para solicitarle que lograra “la paz” y “una vida normal para Israel y el resto”.