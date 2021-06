“No vamos a importar un virus”: Libro asegura que Trump propuso mandar a Guantánamo a estadounidenses con Covid-19

El nombre de Donald Trump vuelve a estar en el centro de la polémica. En esta ocasión por la revelación de dos periodistas del diario The Washington Post que han escrito un libro donde aseguran que, a principios de 2020, el entonces presidente de Estados Unidos propuso mandar a la base naval de Guantánamo, en Cuba, a los norteamericanos enfermos de Covid-19 que regresaban de hacer turismo en Asia.

Según Yasmeen Abutaleb y Damian Paletta, los autores de Nightmare Scenario: Inside the Trump Administration’s Response to the Pandemic That Changed History (Escenario de pesadilla: dentro de la respuesta de la Administración Trump a una pandemia que cambió la historia), el exmandatario habría sugerido la idea hasta dos veces en febrero del año pasado, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) todavía no había declarado la situación de pandemia y los casos conocidos de coronavirus se concentraban en el continente asiático.

Portada del libro "Nightmare Scenario", que será publicado el 29 de junio.

“¿No tenemos una isla que nos pertenezca? ¿Qué pasa con Guantánamo? Nosotros importamos bienes, no vamos a importar un virus”, habría dicho Trump durante una reunión en la sala de crisis de la Casa Blanca con sus más cercanos colaboradores y funcionarios de alto rango.

Según la versión del libro, cuya publicación está prevista para el 29 de junio, el resto de personas presentes en la sala reaccionaron “estupefactos” a la idea del entonces presidente y “la dejaron correr, preocupados por el rechazo que generaría poner en cuarentena a turistas de EE.UU. en la misma base caribeña en que el país recluye a los sospechosos de terrorismo”.

El diario The Guardian recordó que en 2019 el libro A Warning, escrito por Anonymous (que luego se reveló que era Miles Taylor, un exfuncionario de Seguridad Nacional), informó que Trump sugirió enviar inmigrantes a la misma base militar, que es objeto de una disputa con Cuba por un contrato de arrendamiento a largo plazo. Según Taylor, Trump propuso designar a todos los migrantes que ingresan a Estados Unidos sin permiso como “combatientes enemigos” y luego enviarlos a Guantánamo.

“¡Voy a perder las elecciones debido a las pruebas!”

Además de la controvertida idea del aislamiento en Guantánamo, un extracto del libro ya publicado por The Washington Post menciona algunas de las quejas de Trump sobre las pruebas realizadas para contener el Covid-19.

“¡Las pruebas me están matando!”, habría asegurado. Según los autores del texto, el expresidente menciona en una llamada telefónica que sostuvo el 18 de marzo con el entonces secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar: “¡Voy a perder las elecciones debido a las pruebas! ¿Qué idiota hizo que el gobierno federal hiciera pruebas?”.

“Uh, ¿se refiere a Jared?”, habría respondido Azar, refiriéndose a Jared Kushner, el yerno de Trump y asesor principal que estaba a cargo de las pruebas. De acuerdo con el libro, Trump también dijo que era “una gran incompetencia permitir que los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) desarrollaran una prueba”.

Jared Kushner, el yerno de Trump y asesor principal que estaba a cargo de las pruebas contra el Covid-19.

Asimismo, el texto detalla que Kushner llamó “maldito idiota” a un empleado que supervisó un plan de marzo para comprar 600 millones de mascarillas, porque no se entregarían hasta junio. Para entonces, señala el libro, Kushner dijo: “Todos estaremos muertos”.

Según The Washington Post, el libro, que se basa en entrevistas con más de 180 personas, incluidos varios miembros del personal de alto nivel de la Casa Blanca y líderes de salud del gobierno, ofrece nuevas perspectivas sobre la respuesta caótica y a menudo fallida del año pasado, retratando las luchas de poder sobre el liderazgo de la fuerza de tarea de la Casa Blanca contra el coronavirus, las implacables disputas que obstaculizaron la cooperación y los enormes esfuerzos realizados para evitar que Trump actuara según sus peores instintos.

Al detallar tales luchas internas y las fallas de liderazgo en la Casa Blanca, los autores del libro sostienen: “Eso fue en lo que se convirtió la respuesta: un ambiente tóxico en el que, sin importar hacia dónde miraras, alguien estaba listo para arrancarte la cabeza o amenazar con despedirte”, detalla The Guardian.