Nueva York, la mafia y la conexión Trump: Cómo es la última docuserie de Netflix

Netflix informó hace unos días a través de Bloomberg cuáles eran sus diez películas originales más vistas, revelando que por ejemplo Roma o Historia de un matrimonio no estaban entre las favoritas del público y que El Irlandés de Martin Scorsese figuraba apenas por encima de Triple frontera, el filme que reunió a Ben Affleck, Oscar Isaac y Pedro Pascal.

Lo más visto en ese listado es Misión de rescate (Extraction), la cinta de acción de Chris Hemsworth en la India, estrenada en mayo, que rápidamente confirmó la realización de una secuela, y tercera está Spencer: Confidencial, una película con Mark Wahlberg que debutó al inicio de la pandemia. ¿Pero han generado esos títulos más impacto que Tiger King, The last dance o Jeffrey Epstein: Asquerosamente rico? La pregunta aplica ante el auge de las docuseries, que quizás demandan su propio top 10 en la plataforma, incluso con la advertencia que a la compañía le bastan apenas dos minutos para que cuente como que fue visto.

Esas tres producciones componen la tríada de documentales en formato seriado de Netflix que más conversación han generado en los últimos meses, con interrogantes y revelaciones que incluso han trascendido sus fechas de estreno.

Una sobre el excéntrico Joe Exotic y sus enemigos, otra acerca de la última era dorada de Michael Jordan y la tercera sobre el magnate acusado de abusos sexuales, parecen compartir el crimen y los hechos al margen de la ley (en uno de los capítulos de Jordan se aborda la polémica con sus apuestas en los años 90). Un tópico que exprime el máximo el nuevo estreno de hoy de la plataforma, Ciudad del miedo: Nueva York vs. La mafia, que viaja hasta los años 70 y 80 para retratar la época en que los clanes italoamericanos movían los hilos en la ciudad.

La docuserie de los productores de Don’t f*** with cats -otro acierto reciente del género- se sumerge a lo largo de tres capítulos en la urbe controlada por las cinco familias que se repartían el poder, los Genovese, los Gambino, los Lucchese, los Colombo y los Bonanno. Marcando un dominio que iba desde lo territorial a lo económico y las altas esferas de la política, esos nombres fueron determinantes en el crimen organizado durante décadas, y solo en los años que la historia estudia comenzaron su deterioro.

Como recuerda Fear city: New York vs The mafia, su caída se produjo cuando el aparato legal modificó su estrategia y el enfoque pasó a estar en la aplicación de la ley RICO, conocida en español como Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas. Quiénes fueron los expertos del FBI, los jueces y los fiscales detrás de la caza es el principal foco de la serie, que aprovecha conversaciones inéditas registradas por la policía para detallar el nervio de la captura.

“La mayoría de las historias de la mafia se cuentan desde la perspectiva de los mafiosos (...) Queríamos contar nuestra historia desde la perspectiva de la fuerza del orden”, enfatizó a The Guardian el director de la serie, Sam Hobkinson, quien de todos modos sumó como entrevistados a Johnny Alite y Michael Franzese, representantes de las familias Gambino y Colombo, respectivamente, que hablan a cámara en alternancia con los múltiples hombres que participaron en las operaciones.

También son parte del relato las conexiones de Donald Trump con el negocio inmobiliario y la mafia, una inclusión no muy distinta a la que aplicó la docuserie sobre Epstein, con el presidente estadounidense sobrevolando el relato, pero nunca siendo foco de un escrutinio más profundo o revelador. Por otro lado, es entrevistado el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, a raíz de su papel en el juicio a la Comisión de la Mafia en 1985 y 1986, que le serviría de posterior trampolín a la política en los 90, cuando aplicó tolerancia cero en la ciudad y cambió radicalmente a la Gran Manzana.

Como “a menudo divertida, a menudo fascinante” la calificó Chicago Sun-Times, mientras que The Hollywood Reporter la tildó de “ocasionalmente entretenida y nunca reveladora”. Objeto de permanente obsesión por parte de películas y series, la historia del crimen organizado gana una última vuelta en la producción de Netflix, suficiente al menos para ocupar el lugar dejado por las otras docuseries que han brillado en pandemia.