Nuevo fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro, y el caso lío de platas: “El trabajo es investigar sin importar el rango o el color político de los involucrados”

Hasta mayo el foco de atención sobre la Fiscalía Regional de Antofagasta estaba en cómo estaban trabajando para desarticular las distintas bandas criminales que operaban en esa zona. No son pocas y son peligrosas, ya que destacan por tener un importante grado de violencia en sus acciones y cada vez más permean a otros grupos delictuales nacionales.

Sin embargo, en junio, el panorama cambió. Ese mes se destapó el caso de millonarios traspasos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la fundación Democracia Viva, representada por el exmilitante RD Daniel Andrade, quien en ese entonces era pareja de la diputada Catalina Pérez.

Ahora, entonces, la Fiscalía de Antofagasta tiene dos grandes preocupaciones: el crimen organizado y este caso en que se indagan delitos vinculados a corrupción, dos temas que deberá asumir el nuevo fiscal regional, Juan Castro Bekios. “Es un desafío bastante importante, pero llego con una propuesta concreta de trabajo, como guía de ruta para estos próximos ocho años. Esperamos, durante este periodo, incorporar nuevas ideas conforme va modificándose la realidad criminal y las necesidades que va teniendo la región”, explica a La Tercera.

¿Cómo asume la indagatoria que involucra a Democracia Viva a la Seremi de Vivienda?

El fiscal regional tiene la responsabilidad de todas las investigaciones, eso incluye el caso Convenios y otros casos más o menos complejos; por lo tanto, lo asumo con la misma convicción que tengo hace 20 años para perseguir delitos. En este caso, tengo la convicción de que haremos un gran trabajo, objetivo, apegado al principio de legalidad, son las directrices que se van a dar y las que tiene el fiscal Cristián Aguilar -al mando de la investigación- y, por cierto, va a ser el fiscal que continuará con la causa. Él cuenta con toda la confianza de este fiscal regional.

¿Qué implica para usted como nuevo fiscal regional el tomar una causa donde se indaga a importantes militantes de un partido de gobierno?

Yo entiendo que pueda haber distintas connotaciones que se le puedan dar a este caso, pero el trabajo es investigar sin importar el rango o el color político de los involucrados. Eso corre para todos los casos, ahora, las consecuencias políticas que pueda haber, eso un análisis que les corresponde a otros actores, no al Ministerio Público.

Y respecto de ese rol que tienen ustedes, ¿adónde apunta lo que quieren esclarecer?

Nuestra función es llevar adelante la persecución penal, y si en el trabajo de este caso encontramos que hay elementos que dan cuenta de la existencia de determinados delitos, y tenemos antecedentes probatorios suficientes para solicitar medidas intrusivas, se pedirán, eso ha pasado y se ha hecho; si tenemos elementos suficientes, por ejemplo, para tomar la decisión de formalizar, se hará; si se funda el llegar a juicio, así se hará; si se puede buscar una condena, así se hará también. Todo esto depende del curso de la investigación, y en eso es donde tenemos que poner todo nuestro esfuerzo.

¿Es más grave que en un fraude al Fisco se desvíen fondos que serían usados para mejorar los campamentos de la gente más vulnerable de Antofagasta?

Si yo me refiriera a qué tipo de defraudación, respecto de qué tipo de fundación y su finalidad, sería introducirme en un tema que está en reserva. Esa fue una decisión de esta Fiscalía; es decir, decretar su secreto, conforme a la Ley 19.913, que es la establece los delitos de lavado de activos.

¿Qué tan compleja es esta investigación?

Es una causa bastante compleja, no solo por el monto, sino que también por cuestiones de público conocimiento: todos sabemos que hay, a lo menos, cinco fundaciones involucradas. Cuando se trata de cualquier investigación en la que haya involucrada dinero, requiere una investigación patrimonial. Y eso es sumamente complejo, no solo por la cantidad de antecedentes que hay que reunir, sino que también por la cantidad de antecedentes que hay que revisar. Lo que sí, y que no quepa duda, la Fiscalía hará todos los esfuerzas porque se esclarezcan los hechos que se están investigando.

Crimen organizado

¿Cuál es el diagnóstico que tiene de la región en materia de crimen organizado?

Tenemos los delitos de tráfico de drogas, tráfico de armas, trata y tráfico de inmigrantes. Hemos tenido un aumento en los delitos de secuestro y, muy importante, por cierto, los homicidios en contextos de crimen organizado.

¿Y esos delitos tan complejos, cómo se busca perseguir?

Son dos las medidas concretas. Primero está, a través del fortalecimiento del sistema de análisis criminal, con la creación de una Fiscalía Sacfi y alta complejidad que se haga cargo de estos fenómenos complejos, que son expresiones del crimen organizado, y a propósito de los homicidios en contextos del crimen organizado, a través de la creación de lo que se conoce como fuerza de trabajo de reacción temprana en la investigación de homicidios en contexto de crimen organizado. Estamos hablando de la incorporación de un equipo humano nuevo, consistente en un equipo multidisciplinario conformado por abogados, analistas criminales, personal de atención a víctimas y directivos y funcionarios de apoyo administrativo. Va a estar situado tanto en la comuna de Calama como en la ciudad de Antofagasta.

¿De qué tipo de homicidios estamos hablando?

Yo llevo cinco años en la Fiscalía de Análisis Criminal, pero antes estuve dos años en homicidios en Antofagasta, luego de haber estado en Santiago, y ya en aquella época la fenomenología criminal de los homicidios empezó a cambiar. Primero, el número tradicional que teníamos de homicidios en Antofagasta era de aproximadamente de 10 a 12. El medio comisivo normalmente y mayoritariamente era elementos cortopunzantes. Ya por ahí por el año 2016 y 2017, el número de homicidios se elevó, llegando incluso al doble, a 20. Y el medio comisivo ya en aquello, año 2016, 2017, de cada cuatro homicidios, 1 se estaba cometiendo con arma de fuego. Desde allí ya empezó a cambiar. Ahora se encuentran casos como darle muerte a alguien por la espalda, que haya más de un muerto por escena, la concurrencia de más de un tirador en el mismo sitio del suceso, entre otras cosas, son cuestiones que antes no existían

¿Cómo están las bandas nacionales en comparación con las extranjeras en cuanto a funcionamiento, peligrosidad?

Ahora las agrupaciones criminales tienen una mejor organización y tienen mayor logística. Si antes normalmente para el transporte de droga un traficante ocupaba un camión, lo hacía de manera discreta, evitaba los controles policiales, cambiaba la ruta. Al día de hoy eso se ha sofisticado a niveles, por ejemplo, donde tenemos teléfonos satelitales, no en un vehículo, sino que en dos vehículos; donde tenemos vehículos con punta de lanza para prestar cobertura, a veces no tenemos un solo vehículo haciendo el transporte, sino que tenemos más y la custodia. Las formas de introducir la droga a nuestro país también han ido variando, también han ido evolucionando y sofisticando.