Derecha acusa “oportunismo electoral” y La Moneda se defiende: la disputa por el anuncio de la Defensoría de las Víctimas

A primera hora de este martes el Presidente Gabriel Boric -junto a la ministra del Interior, Carolina Tohá; el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y el ministro de Justicia, Luis Cordero- presentó la agenda legislativa que crea el el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, parte de las 31 medidas de seguridad que anunció el gobierno en abril junto a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados.

La medida, además, es parte de la nueva propuesta de texto constitucional que se plebiscitará el 17 de diciembre, por lo que en la oposición las críticas no tardaron en llegar. “Yo creo que es importante que la ciudadanía sepa que lo que está hoy día haciendo el gobierno es oportunismo electoral. Si a alguien le cabía alguna duda, ¿cómo se explican ustedes que justo hoy día aparecen con un proyecto de ley de Defensoría de las Víctimas? Porque se han dado cuenta que el 17 de diciembre el dilema en el que están muchos votantes”, comentó el diputado Diego Schalper (RN), parte de la Comisión de Seguridad.

El diputado republicano Cristián Araya, también parte de la comisión, concordó. “Es evidente que se trata de maniobra electoral desesperada del Presidente Boric al ver que la aprobación del texto constitucional va en aumento, especialmente dadas sus propuestas en seguridad. Es lamentable que perdiéramos dos años para que recién ahora el Presidente de la República acusara recibo del abandono que sufren las víctimas en el actual sistema judicial”, dijo el parlamentario.

En la misma línea, Máximo Pavez, exintegrante de la Comisión Experta del Consejo Constitucional, escribió en sus redes sociales y recordó las medidas que anunció el gobierno en la campaña para el plebiscito del año pasado: “El Gobierno de Chile presenta hoy un proyecto para crear una Defensoría de Víctimas (institución que se crea en la Propuesta Constitucional). Similar ocurrió con la reforma constitucional presentada en 2022 para “frenar” el 5o. retiro y proteger la propiedad de fondos de pensiones… que nunca impulsaron (Boletín 14921-07) y duerme en el Congreso”.

Además, en la oposición plantean que hay otra temática que está abordada en la propuesta constitucional que fue parte de los anuncios del Ejecutivo: la fiscalía supraterritorial.

Pero en el gobierno creen que la crítica es “absurda” y así lo comentaron entre los ministros del comité político. En primer lugar, porque el 14 de abril la ministra Tohá -en conjunto con el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), y el entonces presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic (PL)- presentaron la batería de 31 proyectos y este era el último que necesitaba ser anunciado. De hecho, en el gobierno detallan que 20 de ellos ya han sido aprobados en el Congreso y que durante la jornada de este martes se aprobarán dos más, lo que, dicen, es una muestra del avance del proyecto.

Además, la Defensoría de las Víctimas fue parte de los anuncios de la última cuenta pública del Presidente en el Congreso, ya que tiene una amplia aprobación ciudadana, y estaba en el programa de Boric para la segunda vuelta presidencial.

La defensa de La Moneda

En el Ejecutivo detallan que en abril -cuando fue incorporado el proyecto- ni siquiera se había votado por los integrantes del Consejo Constitucional (aunque la Defensoría de las Víctimas estaba contemplada en el anteproyecto). De todas formas, explican que “es una indicación a un mensaje presidencial presentado en el gobierno de Sebastián Piñera”, por lo que no es una medida que sea nueva o “sacada del sombrero” en medio de la campaña.

La lectura que hacen en el comité político es que en la oposición están buscando que el gabinete “entre en dinámicas de campaña”, ya que los ministros se han mostrado ajenos a debates sobre la propuesta constitucional (la orden del Presidente fue mantener prescindencia en este mes).

En La Moneda y ministros del gabinete, en privado, acusan a la oposición de “oportunismo electoral y político” en temas vinculados a la seguridad. Por eso mismo, agregan, es que el Presidente y los secretarios de Estado han subido el tono durante estos días.

“Mientras se está haciendo todo esto, un sector de la oposición, porque no meto a todos en el mismo saco, le dio un ultimátum a la ministra del Interior y anunció una acusación constitucional si el gobierno no expulsa a alrededor de 12 mil migrantes irregulares. Lo que ellos no fueron capaces de hacer durante todo el gobierno anterior, nos están exigiendo que lo hagamos en dos meses? Sabiendo que materialmente es imposible”, comentó esta jornada Boric.

El Mandatario además pidió colaboración a la oposición para avanzar en la agenda de seguridad.

De hecho, en el Ministerio del Interior, que lidera Tohá, estaban conscientes de que en noviembre -por motivo de la campaña- se iba a abrir un flanco con los temas de seguridad.

En el oficialismo defienden los anuncios del Ejecutivo. “Si el debate sobre Defensoría se va a reducir a un tema electoral, vamos a hacer el ridículo frente al país y además crecerá la percepción ciudadana de que la política es inútil. Este tipo de debates estériles no aporta nada, lo importante es que digan cómo mejorar el proyecto, discutamos sobre temas sustantivos, no le hagamos perder el tiempo a la ministra Toha, ya tiene suficiente con lo que hace el crimen organizado, como para lidiar con una política desorganizada”, sostuvo el diputado Jaime Araya, integrante de la Comisión de Seguridad.