Orrego vs. Oliva: Dirigentes de Chile Vamos evalúan apoyo a carta DC ante inquietud por arremetida del FA

“Yo voy a ir a votar a segunda vuelta, y voy a votar por Orrego sin dudarlo ningún segundo”. Eso fue lo que el domingo en la noche planteó el abanderado presidencial de RN, Mario Desbordes, tras la debacle electoral en Chile Vamos que no logró alcanzar el tercio en constituyentes, perdió alcaldías emblemáticas y no logró pasar a segunda vuelta en gobernadores en zonas clave.

Una de estas fue la Región Metropolitana: Desbordes endosó su apoyo al DC Claudio Orrego luego de que la candidata del oficialismo, Catalina Parot (Evópoli) no lograra pasar a segunda vuelta. La exministra obtuvo el cuarto lugar con el 14,9% de los votos, por lo que el cargo lo disputará el exalcalde de Peñalolén con la carta del Frente Amplio Karina Oliva.

La duda de si apoyar o no a Orrego de manera institucional como Chile Vamos, ha sido conversado de manera informal por algunos dirigentes oficialistas y también por algunos personeros de La Moneda. Esto, porque una mayoría cree que sería más conveniente para el sector que sea el exintendente quien llegue a ocupar el cargo de gobernador por primera vez.

De hecho, en Palacio transmiten inquietud ante la posibilidad de que sea Oliva quien gane las elecciones pues temen que convivir con ella en los últimos meses de la administración de Piñera sea complejo y, dicen, habría poca voluntad de un ambiente propicio a los acuerdos. En ese sentido, creen que Orrego sería más dialogante.

En el gobierno consideran que un triunfo del decé sería una mejor señal en la antesala de la presidencial, porque es una figura de centro y no a, su juicio, más radical como Oliva. En esa línea, creen que eso abre una puerta también al oficialismo de cara a las presidenciales. Si bien en Palacio sostienen que las municipales son un factor de medición para los comicios presidenciales, esta vez, la segunda vuelta de gobernadores será la última elección previa a ese hito.

En todo caso, en el Ejecutivo recalcan que, al menos por parte de ellos, no habrá un apoyo explícito como gobierno, sino más bien respaldos individuales de las autoridades que quieran.

En esa línea, algunos en Chile Vamos creen que hay que discutir de manera formal si es que el bloque le entrega o no un apoyo institucional o solo personales. Sin embargo, varios sacan los cálculos y consideran que un apoyo formal podría terminar perjudicando más a Orrego que favoreciéndolo y, por lo mismo, transmiten que quizás lo mejor es solo ir a votar por él, sin mucha publicidad.

En privado dos dirigentes del oficialismo transmiten que en el entorno de Orrego han enviado mensajes en la línea de que le gustaría recibir apoyos, lo que, en todo caso, es descartado por el equipo del gobernador electo.

Públicamente, durante estos días Orrego ha dicho que “no vamos a hacer una campaña hacia la derecha, vamos a hacer una campaña hacia los independientes”, agregando que “cada uno tiene sus aliados y nosotros no vamos a entregar ningún reducto a nadie y vamos a competir cada voto”.

Sobre la posibilidad de un apoyo institucional, el jefe de bancada de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, aseguró que “Orrego no ha manifestado ninguna intención de conversar con nadie. No hemos visto que él haya hecho acercamientos con gente de Chile Vamos. Yo creo que esto le puede significar más un salvavidas de plomo, según palabras de sus correligionarios, que un apoyo. Tomando eso en consideración, no veo la razón, si es que él no manifiesta ninguna intención de tender puentes, cuál sería el escenario en que Chile Vamos debiese por definición apoyar a Orrego”.

Y agregó: “Me parece que en algún momento él querrá conversar, pero la iniciativa deben nacer primero de Orrego antes que de Chile Vamos. Obviamente que puede ser que una opción sea mejor que la otra”.

Su par de la UDI, Juan Antonio Coloma, en tanto, indicó que “no considero que tengamos que tener ningún tipo de apoyo institucional en caso de la segunda vuelta”.

El secretario general de RN, José Miguel Arrellano, por su parte, manifestó que “en RN no estamos pensando en un apoyo formal a Claudio Orrego, eso no se ha conversado. Evidentemente que es un tema de tendremos que revisar en la directiva y la comisión política, pero la verdad es que no está entre nuestras prioridades hoy”.

Con todo, en Chile Vamos siguen lamentando esta derrota y ha sido parte de los análisis y recriminaciones. Mientras algunos insisten en que Parot nunca fue una carta muy competitiva, otros defienden su nominación y cuestionan que en los días previos a la elección personeros como el senador Manuel José Ossandón (RN) entregara su apoyo a Orrego.