Otra vez a la conquista de Lagos: diputados PS le insisten al expresidente que vote Apruebo

—Oigan, ¿y ustedes cómo se portan? ¿Se portan bien?

—Al menos somos la bancada más leal al gobierno.

—Jaja. Me habría gustado tener una bancada así.

Ese fue parte del diálogo que sostuvo el expresidente Ricardo Lagos Escobar (PPD) durante un encuentro que encabezó esta mañana con la bancada de diputados socialistas, en la sede de la fundación que actualmente preside, Democracia y Desarrollo, en Providencia.

Según reconocen los propios socialistas no había una pauta definida para la cita, por lo que la conversación fue un tanto distendida. Oficialmente, la invitación que se le hizo llegar al exmandatario era para “conversar asuntos legislativos”. Sin embargo, extraoficialmente el motivo era otro: insistir al expresidente para que vote Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre.

Esto luego que el exJefe de Estado, el pasado 5 de julio, dejara en suspenso cómo votará en esos comicios. De hecho, en entrevista con La Tercera Domingo, reiteró que no quiere pronunciarse por ninguna alternativa y señaló que “hay distintas opciones y no veo por qué me voy a negar a distintas opciones. Son todas abiertas. Nadie le obliga a marcar el voto a usted”.

Sin embargo, a fines de julio, el exmandatario dio luces de tener un acercamiento al Apruebo en una carta al director publicada en El Mercurio. “¿De dónde saca un columnista de su diario (…) que Lagos votará Rechazo? (...) En caso que ganara el Apruebo, tenemos una gran ventaja”, señaló en esa publicación.

En este contexto, hasta el encuentro de esta mañana, que se extendió por alrededor de una hora, además de Lagos, llegaron los diputados Daniella Cicardini, Ana María Bravo, Juan Santana, Nelson Venegas, Tomás de Rementería y el jefe de la bancada de diputados, Marcos Ilabaca, quien, según reconocen los parlamentarios, fue quien lideró las gestiones para la cita. Además, los diputados revelan que quien tuvo la idea de reunir a los representantes del partido con el expresidente, en consideración del valor que tendría que se pronuncie por el Apruebo, fue el exdiputado y actual coordinador de la bancada PS Marcelo Schilling.

En todo caso, Lagos parecía haber sabido de antes a lo que iba. Recibió a la bancada con una torre de copias del libro Tu Constitución -un informe ciudadano, realizado por la fundación que preside-, y le entregó una a cada parlamentario. Y no solo eso, sino que tenía sus apuntes y argumentos sobre reformas constitucionales ya preparados.

Sentado entre las diputadas Cicardini y Bravo, Lagos se explayó sobre el sistema político de la propuesta constitucional. Según presentes, ese es justamente el tema que más le preocupa del texto, particularmente, las atribuciones que tiene la Cámara de las regiones que reemplazaría al Senado, las que, según él, son muy limitadas.

Con el objetivo de promover el Apruebo en mente, los diputados le argumentaron sus razones para votar a favor de la propuesta. A raíz de ellas, en el encuentro sugirieron ideas de reformas por parte de los diputados, las cuales Lagos escuchó y anotó en un cuaderno. Particularmente, los parlamentarios plantearon reparos en lo referido al Sistema de Justicia, la eliminación del estado de excepción y la iniciativa exclusiva del Presidente en materia de gasto.

Si bien Lagos no explicitó su postura -ni siquiera a través de guiños-, según presentes, se le notó “más cercano al Apruebo” durante la instancia.

Tras el encuentro, Ilabaca sostuvo que “estamos trabajando en conjunto con la bancada socialista, tanto senadores como diputados, con el partido, el Socialismo Democrático, algunas propuestas de mejoras al texto constitucional. Varias de las mejoras que nosotros hemos planteado fueron planteadas por el Presidente Lagos: el tema del sistema judicial, del sistema político. Tenemos muchas coincidencias”.

Desde la bancada aclaran que no se le entregó ningún documento al expresidente con las reformas que plantearon, sino que fue todo oral. Eso sí, adelantan que próximamente emitirán un documento que incluya los temas que ellos como partido consideran que deben reformarse.

Sumado al encuentro, ese documento forma parte de una estrategia que se gesta al interior del PS y el Socialismo Democrático para presentar una propuesta de reformas constitucionales por su cuenta, en caso de que Apruebo Dignidad no esté dispuesto a apoyarlas.

Esto en consideración de las recientes declaraciones del presidente del PC, Guillermo Teillier, quien indicó en Radio Nuevo Mundo que no sabe “qué le podríamos mejorar a la nueva Constitución”, pues considera que “es un texto completo” y que “es muy difícil desmenuzarlo en sus partes, porque es un texto completo (...), muy positivo”.

“Los que dicen (que hay que) mejorar parece que le están echando agua al molino de la derecha, que dice que es una Constitución mala. Yo parto de la valoración del texto de nueva Constitución (...). Sí, puede permitir perfilamientos más claros y una modelación mejor de algunas materias, que tiene que hacerse a través de las leyes con las cuales se va a poner en práctica la nueva Constitución. En eso estamos”, agregó el líder del Partido Comunista.

De hecho, el exdiputado hoy reforzó, tras el comité político ampliado, que “el 99% de las cosas” de la propuesta constitucional (se deben mantener)”.

En consideración de las palabras de Teillier, al interior del PS comentan en privado que “es inútil hablar de acuerdos cosméticos o perfilamientos si no hablamos claramente de reformas al nuevo texto constitucional como parte de un acuerdo que el propio Presidente puede impulsar. Tengo poca esperanza de que el PC se abra a esta alternativa, porque todos sus líderes hoy día están atrincherados en una posición inmodificable. Es lamentable porque el propio Presidente Boric ha llamado a un acuerdo”.