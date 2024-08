Otra vez bajo presión: la nueva crujidera en el PC que provocó la postura fijada por Boric frente a crisis venezolana

“Lo que yo he dicho en redes sociales es una cuestión que me parece central: esa no es la izquierda que a mí me representa. Soy Presidente de todos los chilenos, pero además un militante de un partido de izquierda, el Frente Amplio, en una coalición entre la izquierda y la centroizquierda que cree profundamente en el valor de la democracia. Tengo la convicción de que es a través de la integración, del diálogo, del entendimiento y no de la polarización, como podemos hacer crecer nuestra patria”.

De esa manera, el Presidente Gabriel Boric profundizó, este jueves, su postura sobre lo que ocurre en Venezuela. “Pero ojalá conversemos más de Temuco poh”, añadió el Mandatario durante la entrevista con TVN Red Araucanía. Pero la crisis en Venezuela había sido el tema que él mismo puso en la agenda nacional al referirse en su cuenta de X, mientras estaba de gira por el sur del país.

Boric previamente publicó que “el TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) de Venezuela termina de consolidar el fraude. El régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia que estará signada por la infamia. No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo”.

E igualmente hizo referencia, en la misma red social, a su sector: “Es posible y necesaria una izquierda continental profundamente democrática y que respete los derechos humanos sin importar el color de quien los vulnere. Un progresismo transformador que mejore las condiciones de vida de su pueblo construyendo comunidad en vez de individualismo, encuentro por sobre polarización. Hacia allá caminamos en Chile”.

Tanto lo que dijo en la entrevista como en redes sociales sobre la izquierda, fue leído por personeros del sector como una referencia indirecta al Partido Comunista, el que quedó nuevamente al margen de la postura adoptada por La Moneda. Por lo mismo, la presión aumenta para que ellos fijen una línea institucional en sintonía con la de Boric.

Hasta ahora, la tienda que dirige Lautaro Carmona ha evitado modificar su bajada oficial, que fue -de acuerdo a lo que dijeron en un comunicado y también en declaraciones sus dirigentes- que estaban a la espera de que el régimen de Maduro transparentara las actas que acreditaran su triunfo.

Carmona, de hecho, se refirió la tarde de ayer al tema. Al salir de la sede de su partido, el líder comunista afirmó que “estamos hablando de un tema muy serio y nosotros vamos a intercambiar y a expresar nuestra opinión cuando en forma muy colectiva tengamos una conclusión”.

Hoy, en tanto, el timonel indicó, pese a los cuestionamientos del propio oficialismo, que “no siento presión, si alguien la está ejerciendo, no sé si la está canalizando correctamente. Pero siento que hay miradas distintas”.

De esa forma, en entrevista con STGO TV, nuevamente respondió a los cuestionamientos que ha recibido por parte de dirigentes del sector por no alinearse con la postura que ha tomado La Moneda frente a las elecciones de Venezuela del pasado 28 de julio.

“Hay culturas distintas para aproximarse a lo que es la raigambre histórica que tienen los procesos (...). No tenemos modelos que no sean la propuesta de sociedad que construimos en Chile, sí tenemos una mirada de qué es el mundo y qué papel juegan potencias”, justificó el dirigente.

Pese a que Carmona dijo no sentirse presionado, lo cierto es que incluso desde La Moneda han cuestionado la postura que ha tomado el PC. Esta mañana, en entrevista con Radio ADN, el canciller Alberto Van Klaveren reconoció que él no entiende las dudas del PC, aunque según dijo, “le corresponde al Partido Comunista aclararlas”.

La distancia de los ministros comunistas

Al igual que cuando se conocieron los resultados electorales de Venezuela, el tema nuevamente provocó una crujidera y fractura entre las autoridades comunistas del gobierno de Boric y la postura de la mesa del PC.

El ministro Nicolás Cataldo (Educación, PC) se cuadró rápidamente con la posición del gobierno durante la noche del jueves. “El tema para mí es sencillo. La política exterior del país la lleva adelante el Presidente y el canciller (...). Yo adhiero efectivamente a lo que ellos han planteado”, dijo en entrevista con CNN Chile.

Lo propio hizo la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segebob), Camila Vallejo, este viernes. “No cabe espacio para dar opiniones ni personales ni partidarias, para eso están los partidos políticos. Nosotros, cada uno de los colaboradores y colaboradoras de este gobierno, nos atenemos y respaldamos, evidentemente, lo que define el Presidente y el canciller en materia de política exterior, por eso somos parte de este gobierno”, dijo la vocera.

La titular de la Segegob, en todo caso, intentó desdramatizar la situación con su partido. “Entendemos que los partidos tienen sus procesos deliberativos y colectivos para sancionar las posiciones y en eso no nos ponemos, obviamente, ansiosos”, indicó.

PC convoca a una comisión política

PC, en todo caso, sabe que hay expectación respecto a la postura que adopten. Por lo mismo, convocaron a una reunión extraordinaria de la comisión política para abordar el asunto, según adelantó uno de sus miembros, Juan Andrés Lagos, en Radio Nuevo Mundo.

“Es muy importante una definición, yo insisto la vamos a hacer, la vamos a hacer, no es que no la vamos a hacer, la vamos a hacer. Y es importante y significativo que eso emane de la instancia colectiva de dirección del partido que es su comisión política. (...). Va a haber una reunión de la comisión política para efectos de este tema y seguramente como digo el análisis del cuadro del cuadro regional”, afirmó el dirigente comunista.

De momento no se ha informado el día en que sesionará la comisión política del PC. Incluso, este viernes, consultada sobre cuándo se conocerá un nuevo pronunciamiento del partido, su secretaria general, Bárbara Figueroa, dijo que “hemos tenido un planteamiento desde el día uno, hemos sido no solamente respetuosos, sino que además muy comprometidos con la posición que ha señalado el Presidente de la República”, e insistió en que “hay debates muy trascendentales”, como el caso de Luis Hermosilla.

Figueroa evitó decir cómo toman que el Presidente Boric calificara como dictadura al régimen de Maduro y reiteró que “nosotros ya hemos fijado posición, no estamos fijando una posición diaria (...). En materia de política internacional hemos sido respetuosos de lo que ha planteado el Presidente de la República”.

La incomodidad en el oficialismo

La postura que ha tomado el PC -y las vocerías que Carmona en lo que respecta a Venezuela- se han tornado cada vez más incómodas para la alianza de gobierno. Hace dos semanas, el presidente del PPD, el senador Jaime Quintana, planteó en entrevista con La Tercera que “si en un plazo prudente el PC no cambia su posición sobre Venezuela, veo muy difícil renovar un pacto con ellos”. Lo cierto es que, desde entonces, el líder de los comunistas no se ha movido un centímetro de su posición inicial.

Por lo mismo, los dirigentes de la alianza comienzan a perder la paciencia. Esta mañana, en Radio Infinita, el excanciller y senador José Miguel Insulza (PS) afirmó que él espera que Carmona “diga lo que habríamos dicho el día del plebiscito si el gobierno militar decía que había ganado Pinochet”.

“Los socialistas respaldamos al Presidente Boric y su política exterior. Uno esperaría que esto fuera así por parte de todos los partidos del oficialismo”, complementó el jefe de bancada de los diputados del PS, Daniel Melo.

El secretario general del PPD, José Toro, fue consultado este viernes si la posición del PC tensiona las relaciones con el oficialismo, pero lo descartó. Respecto a si esperaría que ese partido se pliegue a la postura del Ejecutivo, respondió que “es algo que el propio Partido Comunista debiese resolver y no me corresponde a mí referirme a una situación del Partido Comunista”.