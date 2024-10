Overoles blancos, micros incendiadas y estudiantes heridos: el largo historial de incidentes violentos en el INBA

La Avenida Santo Domingo, en Santiago Centro, habitualmente es noticia por los desvíos de tránsito por incidentes que ahí ocurren. Específicamente, la intersección de esa calle con la Avenida Matucana es el escenario constante en el que estudiantes del Internado Nacional Barros Arana (INBA) se enfrentan con Carabineros. Historial de hechos de violencia que se remonta al menos hace casi una década, marcado por incidentes complejos.

Uno de ellos es lo que ocurrido la mañana de este miércoles, cuando más de 30 alumnos del emblemático colegio capitalino resultaron con diferentes grados de heridas -7 de ellos graves- tras lo que sería la explosión de una bomba molotov al interior de un baño del internado. Si bien aún no existe certeza de cómo ocurrieron los hechos, quienes conocen la realidad del colegio apuntan a un sólo origen: la violencia.

Y es que si bien la historia del emblemático liceo siempre ha estado marcada por su participación en manifestaciones vinculadas al movimiento estudiantil, los últimos años esta ha tendido a radicalizarse, marcando así una serie de hechos como los son los ataques a funcionarios de Carabineros, la quema de micros y también el registro de alumnos heridos.

El Internado Nacional Barros Arana (INBA) de la comuna de Santiago. Foto: Javier Salvo / Aton Chile.

Una década de violencia

Tras el fin de las manifestaciones de la “Revolución Pinguina”, el INBA -como también pasó antes- registra varios paros y manifestaciones, principalmente -apuntan- por las condiciones del establecimiento. Sin embargo, desde el 2017, según los mismos registros de la prensa de entonces, esas expresiones se fueron tornando más complejas.

El 24 de agosto de ese año, en el frontis del recinto de ubicado en la Avenida Santo Domingo 3535, un estudiante vestido de overol blanco se quemó tras intentar lanzar, frustradamente, una bomba molotov a los funcionarios de Carabineros que a esa hora intentaban repeler los ataques con esos objetos y restablecer el tránsito.

Al año siguientes, ese tipo de hechos se repetiría. El 2018, el INBA registró 23 días en toma y los “corta calles” -manifestaciones de los estudiantes que cortan el tránsito- ascendieron a 27. Uno de los primeros hechos ocurrió el 3 de mayo, cuando Carabineros detuvo a varios estudiantes con elementos incendiarios. Sin embargo, y pese a la reiteración de manifestaciones complejas, los hechos más violentos se registraron en octubre.

El 2 de octubre del 2018, Carabineros detuvo a una serie de estudiantes al interior del establecimiento, procedimiento en el que un funcionario de la policía uniformada, que intentaba capturar a un menor de edad encapuchado, fue agredido por los estudiantes en una cancha del colegio. El carabinero resultó con múltiples lesiones tras ser golpeado en su cabeza mientras se encontraba en el piso.

Aquello derivó en una compleja situación política, de críticas cruzadas entre el gobierno de entonces y la oposición. El despliegue de funcionarios policiales en el entorno del recinto, por decisión de las autoridades, no mermó los incidentes, los cuales el 30 de octubre terminaron con un ataque incendiario a la oficina de la rectora.

El factor Aula Segura

Los hechos ocurridos tanto en el INBA como en otros liceos emblemáticos ocurridos a mediados de 2018 sólo incrementaron la discusión del entonces proyecto de Ley Aula Segura, el cual entregaba mayores facultades a los rectores para abordar la violencia.

Tras el ataque a la oficina de la rectoría del INBA, el entonces Presidente Sebastián Piñera afirmó que “la brutal, cobarde y violenta agresión de hoy al director del INBA con bombas molotov confirma, una vez más, la urgente necesidad de una firme y eficaz ley de aula segura contra esos delincuentes y en favor de una educación con calidad, paz y seguridad para todos”.

Promulgación de la Ley Aula Segura.

A las protestas de los estudiantes en contra de la ley también se sumaron el Centro de Padres del INBA, quienes llamaron a no criminalizar al recinto estudiantil e incluso compararon a la dirección del establecimiento con la dictadura de Augusto Pinochet.

Pese a eso, la normativa finalmente fue aprobada en diciembre del 2018 y se comenzó a aplicar un año después. El 2019, con la Aula Segura ya en funcionamiento, el INBA fue el escenario -nuevamente- de hechos de violencia. Por ejemplo, en mayo el rector se enfrentó a los estudiantes que lanzaban bombas molotov, en junio se desalojó una toma, en octubre se atacó incendiariamente una oficina del recinto, entre otros hechos similares.

El post pandemia

El estallido social de octubre de 2019 no fue un factor que influyó en gran medida con lo ocurrido en el emblemático liceo de la calle Santo Domingo, ya que la crisis social llevó a suspender las clases en ese colegio. El 2020 y 2021, al no haber clases por la pandemia, tampoco se registraron hechos de violencia.

Sin embargo, tras el retorno a las aulas en 2022, también volvieron los incidentes. El 19 de abril de ese año, a pocos días de comenzar las clases, los estudiantes realizaron ataques incendiarios en la calle, provocando la quema de un bus del transporte público. Ocho días después se volvieron a repetir los incidentes. El 31 de mayo del 2022 la situación se agravó, pues las manifestaciones en el entorno del liceo derivaron en la quema de dos motos, un furgón y de tres funcionarios del INBA heridos. En junio, los estudiantes volvieron a quemar la oficina de la rectora.

En septiembre del 2022, los hechos de violencia no mermaron. Ese mes se incendiaron dos micros más, se registraron ataques de “overoles blancos” a Carabineros y nuevamente un estudiante sufrió quemaduras al intentar manipular una bomba molotov.

Los hechos más graves ese año también se registraron en los ataques que los estudiantes en contra de la División de Ingeniería del Ejército, la cual se encuentra a un costado del recinto educacional y que también provocó enfrentamientos con los militares que resguardaban ese edificio. A octubre de ese año, el Ejército informó más de 30 hechos de ese tipo.

Las “salidas incendiarias”

De todos los liceos emblemáticos de Santiago, según cifras de Carabineros el 2023, el INBA es el tercero que más hechos de violencia registra detrás del Liceo de Aplicación y el Instituto Nacional. A octubre del año pasado, el establecimiento donde 35 alumnos resultaron quemados este martes, registraba 28 hechos de violencia.

Casi todos estos son por las denominadas “salidas incendiarias”, que se trata de manifestaciones realizadas por grupos más radicalizados y que lanzan bombas molotov en contra de Carabineros y del transporte público. Desde 2022 y hasta la fecha, según expuso la Municipalidad de Santiago, se han presentado 17 querellas por incidentes de este tipo. También señalaron que este año habían bajado considerablemente los hechos violentos, con cuatro.

A propósito de los hechos de violencia que involucran al INBA, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo concluyó: “Las acciones de violencia como las que hemos visto no tienen ni pueden ser legitimadas como acciones de movilización social, porque detrás de esto no hay demandas, no hay objetivos, no hay rostros. En esto quiero ser categórico. Una cosa es la movilización social legítima en cualquier estado de derecho, otra es legitimar las acciones de violencia cuando estas son sin sentido, sin propósito, sin orientación y provocan además el daño que estamos evidenciando hoy por hoy”.